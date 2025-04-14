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Маркосьянц Дмитрий



14.04.2025 «Ozon Банк» запустил интернет-эквайринг 1

Публикаций - 1, упоминаний - 1

Маркосьянц Дмитрий и организации, системы, технологии, персоны:

Ozon Банк - Озон Банк - Оней Банк - Еком Банк 22 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1413 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4907 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10731 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11421 1
CMS - Content Management System - Система управления содержимым-сайтами (контентом) 772 1
FinTech - Эквайринг - Acquire - Возможность для торгового предприятия принимать безналичную оплату за товары и услуги пластиковыми картами 1552 1
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 2402 1
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 7340 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12264 1
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5138 1
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4477 1
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 4037 1
Ozon Pay 1 1
ЦБ РФ - СБП - Система быстрых платежей Банка России 699 1
Россия - РФ - Российская федерация 147708 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48889 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1355381, в очереди разбора - 759118.
Создано именных указателей - 173382.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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