Infobip Conversations


СОБЫТИЯ

Опубликовать описание системы — book@cnews.ru


18.11.2025 Оценка качества genAI-фичей, ML для кибербеза, MCP-серверы и оптимизация LLM – о чем расскажут на зимней Conversations? 1
10.11.2025 25+ докладов про genAI: что ждет участников Conversations в декабре? 1
18.03.2021 Коммуникационные сервисы Infobip стали доступны пользователям Microsoft Azure 1
09.02.2021 Google радикально меняет дизайн Android. Он станет похож на iOS. Фото 1
21.10.2020 Группа ЦРТ объявила о создании Сustomer Engagement Platform 1
28.05.2020 Infobip представила облачное решение Conversations для автоматизации клиентского сервиса 2
09.10.2018 Smartline «научила» DeviceLock DLP контролировать «частные беседы» Skype 1
22.01.2015 Скандально известный владелец Megaupload запустил «убийцу Skype» 1
14.06.2012 Skype развлечет пользователей рекламой во время звонков 1
30.10.2009 Хостинговая платформа LivePerson интегрирована в продукты Genesys 1
19.01.2004 Уоки-токи осваивает сотовые сети 1

Публикаций - 11, упоминаний - 12

Infobip Conversations и организации, системы, технологии, персоны:

Infobip - Инфобип 9 2
Microsoft Corporation 25195 2
Meta Platforms - Facebook 4520 2
Google LLC 12187 1
Open Whisper Systems - OWS - Signal Technology Foundation 11 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9161 1
ЦРТ ГК - Центр речевых технологий 470 1
Apple Inc 12569 1
Xiaomi 1942 1
X Corp - Twitter 2902 1
Deutsche Telekom - T-Mobile - Sprint Nextel Corporation - Sprint Communications - Nextel Communications - Nextel Partners - NeoWorld Communications 1392 1
Orange S.A. - Orange Group - France Télécom - France Telecom - France Telekom 1533 1
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1228 1
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2649 1
Genesys 208 1
DeviceLock - ранее Смарт Лайн Инк (Smart Line) 150 1
Silver Lake Partners 77 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8035 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5747 1
XDA Developers - Сообщество мобильных разработчиков 69 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6415 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 12181 4
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 8285 4
Омниканальность - Omni channel - омниканальные коммуникации - многоканальная коммуникации - мультиканальность 1186 3
Chat - Чат - средство обмена сообщениями по компьютерной сети в режиме реального времени - текстовый канал связи 2357 3
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9282 3
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 33659 3
Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 3302 2
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 5510 2
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4240 2
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25460 2
Оповещение и уведомление - Notification 5300 2
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8805 2
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8426 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 22820 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 72295 2
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8870 2
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 5395 2
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7504 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25876 2
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27015 2
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 4731 2
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 5090 1
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8125 1
Firmware - Прошивка - Встроенное программное обеспечение 2636 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12140 1
Widget - Виджет - небольшое вспомогательное приложение 1990 1
Кибербезопасность - SAPAS - Safety, Accessibility, Privacy, Authenticity, Security - Векторы киберзащиты: безопасность, доступность, приватность, аутентичность и защищенность данных 1416 1
Речевые технологии - VoiceTech - TTS - Text-to-Speech - перевод текста в голос - автоматическое распознавание и синтез речи - озвучивание контента 318 1
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13278 1
Кибербезопасность - E2E - End-to-End Encryption - Сквозное шифрование 324 1
Кибербезопасность - PSIM - Physical Security Information Management - Интеграция нескольких несвязанных приложений и устройств безопасности и управления ими через единый пользовательский интерфейс 361 1
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 5827 1
Речевые технологии - VoiceTech - Биометрия голосовая - Pick-by-Voice - технология голосового управления - Wake on Voice - технология распознавания голосовых команд - Голосовой интерфейс - Voice interfaces 1130 1
CEP - Customer Engagement Platform - Управление вовлеченностью клиентов 546 1
PTT - Push-to-talk - PoC - Push to Talk Over Cellular 154 1
Многозадачность - Multitasking - мультизадачность - многозадачный экран - многозадачный режим - Split Screen - Многоэкранный режим 876 1
Речевые технологии - VoiceTech - ASR - Automatic Speech Recognition - Автоматическое распознавание речи - Speech Analytics - Речевая аналитика - Инструменты анализа речи - Аудиоаналитика 963 1
Script - Скрипт - Shell Scripting - Shell-скрипт 563 1
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5596 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11459 1
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2103 3
NVision Барьер 723 1
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5112 1
MegaUpload 13 1
MegaChat 1 1
Microsoft Advertising Platform - Microsoft AdManager 12 1
Genesys Proactive Engagment - Genesys Proactive Customer Communications 6 1
Genesys Cross Channel Conversations 1 1
Microsoft Skype-to-Skype 5 1
Rakuten Viber 643 1
Meta Platforms - WhatsApp Messenger 1198 1
Meta - Facebook Messenger - FB Messenger - Мессенджер 175 1
Apple iOS 8199 1
Microsoft Azure 1455 1
Google Android 14599 1
Google Android 10 - Android Q - Android Quince Tart 216 1
Google Android 11 - Android Red Velvet Cake 218 1
Google Android 12 - Android Snow Cone 120 1
Apple iPhone 12 231 1
Microsoft Windows 16255 1
DeviceLock DLP 81 1
Резникова Руслана 3 1
Benic Adrian - Бенич Адриан 1 1
Dotcom Kim - Дотком Ким 5 1
Кутич Сильвио 3 1
LoCascio Robert - ЛоКассио Роберт 1 1
Weber Chris - Вебер Крис 4 1
Дырмовский Дмитрий 141 1
Оганесян Ашот 136 1
Россия - РФ - Российская федерация 155496 4
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53310 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45448 1
Евразия - Евразийский континент 626 1
Новая Зеландия 730 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6740 2
Insider information - Инсайдерская информация - инсайдер 882 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 54628 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50941 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8297 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17279 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6853 1
CAGR - Compound annual growth rate - Совокупный среднегодовой темп роста 225 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3754 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5258 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11661 1
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 2051 1
New Scientist 1448 1
TechCrunch - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1247 1
The Verge - Издание 589 1
Markets&Markets Research 113 1
Forrester Research 828 1
CCW - CC Week - Customer Contacts Week - Международная неделя контактных центров 3 1
