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Open Whisper Systems OWS Signal Technology Foundation

Open Whisper Systems - OWS - Signal Technology Foundation

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


22.10.2026 Через суперзащищенный мессенджер Signal можно подслушивать и подглядывать за собеседником 1
09.08.2024 Signal всё. Россиянам запретили пользоваться «самым защищенным мессенджером в мире» 1
11.01.2022 Создатель сверхзащищенного мессенджера Signal ушел с поста гендиректора. Его заменил сооснователь Whatsapp 1
09.10.2018 Smartline «научила» DeviceLock DLP контролировать «частные беседы» Skype 1
21.08.2018 В Skype появились секретные чаты как у Telegram 1
19.04.2018 Google больше не позволяет использовать себя для обхода блокировок 1
12.01.2018 Найден способ читать секретные чаты в любимом мессенджере Сноудена и в WhatsApp 1
16.01.2017 Найден способ перехватывать чужие сообщения в WhatsApp 1
25.04.2016 Бегом от спецслужб: Viber включил полное шифрование вслед за Telegram и WhatsApp 1
05.04.2016 ИТ против спецслужб: WhatsApp включил всем пользователям полное шифрование трафика 1
26.02.2016 Apple взяла на работу создателя любимого мессенджера Эдварда Сноудена 1
05.08.2014 Пользователям iPhone стали доступны бесплатные зашифрованные звонки 1

Публикаций - 12, упоминаний - 12

Open Whisper Systems и организации, системы, технологии, персоны:

Telegram Group 3030 5
Meta Platforms - Facebook 4638 4
X Corp - Twitter 2944 2
Apple Inc 13320 2
Red Hat CoreOS 11 1
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1708 1
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 964 1
VK - Mail.ru Group 3624 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 5108 1
DeviceLock - ранее Смарт Лайн Инк (Smart Line) 151 1
Google LLC 12831 1
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 501 4
U.S. CIA - Central Intelligence Agency - ЦРУ США - Центральное разведывательное управление 346 3
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 6036 2
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3101 2
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Федеральное правительство США - Высшие федеральные органы государственной власти США 1707 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3705 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5483 1
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1218 1
Районный суд РФ - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 882 1
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 9686 10
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 5303 9
Кибербезопасность - E2E - End-to-End Encryption - Сквозное шифрование 366 7
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8823 6
Chat - Чат - средство обмена сообщениями по компьютерной сети в режиме реального времени - текстовый канал связи 2879 4
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26655 4
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 34096 4
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9760 4
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2811 4
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13698 4
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13841 3
Instant Messenger Corporate Secure - Защищенные корпоративные мессенджеры - Корпоративные коммуникации - Безопасное общение в мессенджерах 325 3
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 27242 3
Кибербезопасность - SAPAS - Safety, Accessibility, Privacy, Authenticity, Security - Векторы киберзащиты: безопасность, доступность, приватность, аутентичность и защищенность данных 1607 3
Metadata Govenance - Metadata management - Управление метаданными 363 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 36178 2
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 2332 2
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11994 2
Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 3670 2
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29964 2
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - ИБ-дефект - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7813 2
PFS - Perfect Forward Secrecy - совершенная прямая секретность 6 1
Google Android - приложения и разработчики 747 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4629 1
Кибербезопасность - Backdoor - Бэкдор - тайный вход - намеренный дефект алгоритма ИС для несанкционированного доступа - Вредоносное ПО 940 1
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 6732 1
KMS - Key Management Service - Key Management Server - Key & Certificate Lifecycle Management 201 1
Domain Fronting - Технология сокрытия конечного адреса - Метод обхода интернет-цензуры 2 1
OTR - Off-the-Record Messaging - Криптографический протокол для систем мгновенного обмена сообщениями 10 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16833 1
Desktop computer - Десктоп - Настольный компьютер - Настольный ПК 2848 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 23283 1
Google Android устройства-девайсы 864 1
Адресная книга - Address Book - Телефонная книга - Персональный органайзер - Жёлтые страницы - Personal organizer - Yellow Pages 1019 1
Authentication - Аутентификация - проверка подлинности 141 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13637 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7645 1
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18456 1
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 4238 1
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 8544 1
Meta Platforms - WhatsApp Messenger 1301 8
Google Android 15396 6
Apple iOS 8668 4
Open Whisper Systems - Signal Messenger - мессенджер 21 4
Open Whisper Systems - Signal Protocol - криптографический протокол 6 3
Кибербезопасность - PGP - Pretty Good Privacy - Прикладная криптосистема - PGP-шифрование 105 3
Open Whisper Systems - TextSecure - мессенджер 3 2
Open Whisper Systems - RedPhone 2 2
Apple iPhone - серия смартфонов 7729 2
Rakuten Viber 671 2
Apple - App Store 3155 2
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2127 2
VK - Mail.ru Group - ICQ - Аська мессенджер 895 2
Apple iMessage - Мессенджер 167 2
Signal Foundation 6 1
BlackBerry OS 180 1
Google YouTube - Видеохостинг 3021 1
Meta - Facebook - Instagram - Инстаграм 935 1
Linux OS 11704 1
Google Play - Google Store - Google Android Market 3594 1
Apple macOS 2478 1
Microsoft Windows 17055 1
BlackBerry QNX RTOS Neutrino - POSIX-совместимая ОС реального времени для встраиваемых систем (ОСРВ) 227 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5904 1
Tor Project - Tor - Onion routing - ПО для анонимного сетевого соединения - Луковая маршрутизация 291 1
DeviceLock DLP 82 1
Apple iPhone 5 784 1
Microsoft Windows Phone OS - Microsoft Windows Smartphone - Microsoft WP-смартфон 1641 1
Meta - Facebook Messenger - FB Messenger - Мессенджер 177 1
Statista 267 1
Infobip Conversations 20 1
Threema - Мессенджер 23 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Единый реестр запрещенных интернет-ресурсов - Реестр запрещенных сайтов 702 1
Минтруд РФ - Работа в России - портал вакансий - единая федеральная информационная платформа 127 1
Google App Engine 36 1
Nokia Sseries - серия телефонов 149 1
Snowden Edward - Сноуден Эдвард 175 6
Marlinspike Moxie - Марлинспайк Мокси 6 2
Дуров Павел 329 2
Anderson Stuart - Андерсон Стюарт 2 1
Борисов Никита 5 1
Zimmermann Philip - Циммерман Филипп - Zimmerman Phil - Циммерман Фил Zimmermann Phil - Зиммерманн Фил 24 1
Shmilov Michael - Шмилов Майкл 1 1
Boelter Tobias - Бельтер Тобиас 1 1
Jacobs Frederic - Джейкобс Фредерик 1 1
Оганесян Ашот 159 1
Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 410 1
Гвоздев Дмитрий 147 1
Acton Brian - Эктон Брайан 10 1
Россия - РФ - Российская федерация 169107 6
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 55164 5
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 48234 2
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2625 2
США - Калифорния - Сан-Бернардино 28 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4248 1
Европа 25045 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1283 1
Беларусь - Белоруссия 6374 1
Израиль 2877 1
Германия - Федеративная Республика 13316 1
Бразилия - Федеративная Республика 2536 1
США - Калифорния 4846 1
Таиланд - Королевство 943 1
Египет - Арабская Республика 1112 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 58670 5
Юриспруденция - юридическая консультация - юридические услуги 9015 2
Негласное наблюдение - Covert surveillance - скрытое наблюдение - слежка - подслушивание - прослушка - отслеживание передвижений 625 2
Цензура - Свобода слово 515 2
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5879 2
Системный администратор - System administrator - ИТ-администратор - Системное администрирование - День Сисадмина - День системного администратора - последняя пятница июля 1398 2
Конституция США 75 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16416 1
Антитеррор - Терроризм - террористические акты - антитеррористические меры 1652 1
Blacklist - Чёрный список 725 1
Права человека - Правозащитное движение - Human rights 375 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 54290 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 9298 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7596 1
Благотворительность - благотворительные организации - благотворительный сектор экономики - пожертвования 532 1
Номер телефона - Телефонный номер - Абонентский номер - Phone number 1902 1
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 3147 1
Федеральный закон 41-ФЗ - Об иностранных мессенджерах - О создании государственной информационной системы противодействия правонарушениям, совершаемым с использованием информационных и коммуникационных технологий 14 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5870 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12472 1
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4687 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 6644 1
Insider information - Инсайдерская информация - инсайдер 983 1
Минюст РФ - ФСЭМ - Федеральный список экстремистских материалов Министерства юстиции России - экстремизм - расистские и ксенофобские материалы 764 1
Wired - Издание 278 2
The Verge - Издание 622 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11615 1
The Register - The Register Hardware 1805 1
Bloomberg 1659 1
The Guardian - Британская газета 414 1
University of California - Калифорнийский университет 101 1
Ruhr-Universität Bochum - Рурский университет в Бохуме 32 1
БЕСЕДА - конференция по беспроводным технологиям 87 1
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