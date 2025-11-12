Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 186573
ИКТ 14464
Организации 11226
Ведомства 1493
Ассоциации 1072
Технологии 3538
Системы 26466
Персоны 80377
География 2982
Статьи 1571
Пресса 1262
ИАА 739
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2742
Мероприятия 877

Борисов Никита


СОБЫТИЯ


12.11.2025 «Яндекс» запускает акселератор для высокотехнологичных стартапов студентов и молодых ученых 1
05.08.2014 Пользователям iPhone стали доступны бесплатные зашифрованные звонки 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Борисов Никита и организации, системы, технологии, персоны:

Open Whisper Systems - OWS - Signal Technology Foundation 11 1
X Corp - Twitter 2906 1
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 4769 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28927 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12960 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25663 1
Google Android устройства-девайсы 784 1
Адресная книга - Address Book - Телефонная книга - Персональный органайзер - Жёлтые страницы - Personal organizer - Yellow Pages 998 1
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13313 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25533 1
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8162 1
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 8432 1
Open Whisper Systems - RedPhone 2 1
Open Whisper Systems - TextSecure - мессенджер 3 1
Open Whisper Systems - Signal Messenger - мессенджер 19 1
Кибербезопасность - PGP - Pretty Good Privacy - Прикладная криптосистема - PGP-шифрование 103 1
Apple iPhone - серия смартфонов 7355 1
Google Android 14661 1
Rakuten Viber 648 1
Meta Platforms - WhatsApp Messenger 1207 1
Apple - App Store 3004 1
Marlinspike Moxie - Марлинспайк Мокси 6 1
Zimmermann Philip - Циммерман Филипп - Zimmerman Phil - Циммерман Фил Zimmermann Phil - Зиммерманн Фил 24 1
Россия - РФ - Российская федерация 156640 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5507 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1404935, в очереди разбора - 733345.
Создано именных указателей - 186573.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Техника

Самая эргономичная мебель для работы из дома: выбор ZOOM

Лучшие умные колонки в 2025 году: выбор ZOOM

Битва голосовых помощников: Алиса, Маруся и Салют

Показать еще

Наука

OLED объединили с метаповерхностями: голографические гаджеты из фантастики — уже реальность

Исследование древнего кладбища перевернуло устоявшиеся представления о жизни в каменном веке

Если квантовые вычисления отвечают на неразрешимые вопросы, то как понять, что ответы верные?
Показать еще