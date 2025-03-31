Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 171999
ИКТ 13387
Организации 10500
Ведомства 1452
Ассоциации 989
Технологии 3412
Системы 25321
Персоны 73788
География 2787
Статьи 1512
Пресса 1204
ИАА 688
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2597
Мероприятия 848

Конституция США


31.03.2025 Эксперт по кибербезопасности бесследно исчез в США. Работодатель без объяснения причин удалил его профиль. Розыск ведет ФБР 1
21.11.2022 Минздрав США шпионит за пользователями Android через приложения, которые нельзя удалить 1
17.02.2022 ИИ-сервис для силовиков ищет деньги, чтобы научиться распознавать абсолютно всех жителей Земли 1
23.09.2020 Американский нефтяной гигант отключит от корпоративной сети сотрудников, у которых установлен WeChat 1
12.05.2020 Илон Маск открыл завод Tesla вопреки запрету американских властей: Пусть меня арестуют 1
26.09.2019 Британский премьер предупредил о нашествии «красноглазых терминаторов» из будущего, которые придут убивать людей 1
26.07.2019 Кандидат в президенты США требует от Google $50 млн 1
27.12.2018 Антимонопольщики преследуют Google, Apple, Facebook и Amazon по всему миру 1
26.11.2018 Amazon в эпицентре внимания: способны ли гаджеты стать ключевыми свидетелями 1
23.04.2018 Американские полицейские ворвались в похоронное бюро, чтобы разблокировать смартфон пальцем покойника 1
23.01.2018 Глава Минкомсвязи пригрозил Microsoft потерей миллиардов долларов в России 1
05.12.2017 Oracle из-за санкций ужесточила условия работы с ВЭБ, ВТБ, Сбербанком, «Газпромом», «Лукойлом», «Ростехом» 1
27.10.2017 Объявлены радиоэлектронные и ИТ-компании – кандидаты на новые санкции США 1
10.07.2017 Искусственный интеллект Google натравил полицию на ругавшихся супругов 1
31.05.2017 Uber уволила своего вице-президента за кражу документов 1
31.03.2017 Uber могут закрыть из-за молчания его вице-президента 1
28.12.2016 Смарт-динамик Amazon привлекут в качестве «свидетеля» убийства 1
21.12.2016 В США хотят запретить ПК без порнофильтров. Разблокировка за деньги 1
05.09.2016 Microsoft, Apple и Mozilla пошли войной на правительство США 1
24.06.2016 ФБР получило право взламывать ПК частных пользователей без разрешения 1
26.02.2016 Apple взяла на работу создателя любимого мессенджера Эдварда Сноудена 1
12.11.2015 ФБР заплатило $1 млн за взлом анонимной сети Tor 1
14.08.2014 Сноуден рассказал о новом секретном кибероружии АНБ 1
06.09.2013 Разведка США научилась взламывать популярные методы шифрования 1
05.09.2011 Обзор планшета BlackBerry PlayBook: легко ли быть третьим 1
02.08.2010 Киберподразделение вербовало сотрудников на конференции хакеров 1
19.06.2009 Файлообмен признали полезным 1
23.01.2009 Порносайты победили 1
07.03.2008 Швейцарский банк отозвал иск к сайту компромата 1
21.12.2007 Apple ликвидировала источник инсайдов 1
20.12.2007 Американские индейцы провозгласили независимость от США 1
30.11.2007 Суд поддержал Amazon в отказе выдачи данных властям США 1
14.09.2007 США: антиспамерский закон противоречит Конституции 1
21.05.2007 Copyright Alliance «прогонит» пиратов с YouTube и P2P 1
26.03.2007 Суд США признал незаконным Акт о защите детей в онлайне 1
23.01.2007 США хотят приравнять блоггеров-активистов к лоббистам 1
29.11.2006 Видеоигры с насилием вызывают кратковременное эмоциональное возбуждение 1
14.07.2006 Запрет на мобильники вызвал протест 1
05.07.2006 Google не хочет судиться с Kinderstart 1
08.06.2006 Индустрия игр готовится засудить седьмой по счету штат США 1

Публикаций - 63, упоминаний - 63

Конституция США и организации, системы, технологии, персоны:

Google LLC 11880 14
Apple Inc 12199 11
Microsoft Corporation 24735 10
Amazon Inc - Amazon.com 3027 7
Yahoo! 3699 7
X Corp - Twitter 2872 3
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3233 3
Meta Platforms - Facebook 4449 3
Oracle Corporation 6737 3
РТИ 146 3
Ростех - КРЭТ - Концерн Радиоэлектронные Технологии 91 3
Ростех - Высокоточные комплексы НПО 21 3
СТЦ - Специальный Технологический Центр 11 3
Цифровое оружие и защита 4 3
IBM - International Business Machines Corp 9458 3
Ангстрем - Российский производитель микроэлектронных компонентов - НИИ-336 - НИИ точной технологии (НИИТТ) 440 2
Cisco Systems 5136 2
Элемент ГК - Микрон - Micron 1483 2
Корус Консалтинг ГК 1236 2
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1804 2
Ангстрем-Т - Зеленоградский концерн 138 2
Ангстрем-М 30 2
Alphabet - Waymo - Google-мобиль - система беспилотных автомобилей 33 2
ПНППК - Пермская научно-производственная приборостроительная компания 17 2
ElcomSoft - ЭлкомСофт 67 2
AOL Inc - America Online 1868 2
Yandex - Яндекс 7537 2
ИКС - Микран НПФ - научно-производственная фирма 46 2
Alphabet 134 1
Huawei 3979 1
Qualcomm Technologies 1839 1
Intel Corporation 12248 1
Broadcom Inc - Avago Technologies 533 1
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company - TSMT - Taiwan Surface Mount Technology 915 1
Merlion - Мерлион 824 1
Huawei - HiSilicon Technologies 59 1
Fitbit 57 1
Tencent 160 1
RRC - RRC EN - RRC Enterprise Networking - RRC Focus Distribution - RRC Business Telecommunications 166 1
ByteDance 30 1
Концерн ВКО Алмаз-Антей - Концерн воздушно-космической обороны 121 3
Ростех - Высокоточные комплексы НПО - КБП - Конструкторское бюро приборостроения имени академика А.Г. Шипунова 23 3
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 926 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7457 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2841 2
Газпром ПАО 1352 2
ГПБ - Газпромбанк 1096 2
Газпром нефть 627 2
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 486 2
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 463 2
Транснефть 303 2
Сургутнефтегаз - СНГ 269 2
Газпромнефть - Сибнефть - Сибирская Нефтяная Компания 40 2
Uber 331 2
ВТБ - БМ-Банк Россия - Банк Москвы - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 484 2
Новатэк Новафининвест 55 2
Nissan Motor - Ниссан Мотор Рус - Ниссан Россия - Ниссан Мануфэкчуринг Рус - японский автопроизводитель 272 1
Boeing 1013 1
X5 Group - Виктория - Сеть супермаркетов 201 1
ExxonMobil - Exxon Neftegas Limited (ENL) - Эксон Нефтегаз Лимитед (ЭНЛ) 88 1
Jiangsu Capital Wine & Spirits Co 2 1
Warner Bros. International Television Distribution 278 1
GSK - GlaxoSmithKline - Глаксосмитклайн 30 1
Getty Images 28 1
Alaska Airlines 13 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2438 1
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2734 1
eBay Inc 1622 1
Visa International 1953 1
Платина КБ - CyberPlat - КиберПлат 341 1
NanduQ - Qiwi - ОСМП - Объединённая система моментальных платежей - E-port 255 1
Tesla Motors 401 1
Лента - Сеть розничной торговли 2105 1
Автокард холдинг 21 1
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 725 1
Julius Bär Group - Группа Юлиус Бэр 13 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
Chevron Corporation - Socal - CalSo - Standard Oil Company of California 40 1
Sylvan Abbey 1 1
Health&Nutrition - H&N - ЭЙЧ ЭНД ЭН - Danone - Юнимилк 151 1
Судебная власть - Judicial power 2327 22
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5524 13
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1145 7
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1233 7
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1538 7
U.S. Supreme Court of the United States - Верховный суд США 206 5
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 619 4
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 465 4
U.S. Department of Justice - DOJ - Министерство юстиции США 559 4
Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 731 3
U.S. District Court - Федеральные окружные суды США 487 3
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5029 2
U.S. Department of the Treasury - Министерство финансов США - Департамент казначейства США - United States Department of the Treasury 197 2
Радиоэкспорт ВО ФГУП - Внешнеэкономическое объединение 7 2
U.S. Congress House of Representatives - Конгресс США - Палата представителей 269 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3172 2
U.S. CIA - Central Intelligence Agency - ЦРУ США - Центральное разведывательное управление 332 2
U.S. Department of the Treasury - OFAC - Office of Foreign Assets Control - Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США 47 2
U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 378 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11851 1
U.S. Department of Commerce - Министерство торговли США - Bureau of Industry and Security, BIS - Бюро промышленности и безопасности США 348 1
U.S. FTC - Federal Trade Commission - ФТК США - Федеральная торговая комиссия США 426 1
U.S. Police - Органы правопорядка США - Правоохранительные органы США - Полиция США 36 1
ACCC - Australian Competition & Consumer Commission - Австралийская комиссия по вопросам конкуренции и защиты потребителей 17 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3313 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2006 1
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 706 1
Минобороны РФ - ГРУ РФ - Главное разведывательное управление 31 1
U.S. DNI - Director of National Intelligence - Директор Национальной разведки - Разведывательное сообщество США 59 1
МВД РФ УБЭП - Управление экономической безопасности и противодействия коррупции - МВД РФ Управление Р 214 1
Евросоюз - Европарламент - Европейский парламент 247 1
U.S. Department of Defense - United States Navy, USN - ВМФ США - Военно-морские силы США - United States Marine Corps, USMC - Корпус морской пехоты США 641 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1165 1
СВР РФ - Служба внешней разведки Российской Федерации 91 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1393 1
ВОЗ - Всемирная организация здравоохранения - WHO - World Health Organization 371 1
Верховный суд РФ - Судебный департамент - ИАЦ Судебного департамента ФГБУ - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 257 1
U.S. Department of Justice - United States Attorney, Federal prosecutor - Прокуратура США - Федеральный прокурор США - NAAG - National Association of Attorneys General - НААГ - Национальная ассоциация генеральных прокуроров 67 1
Губернатор Калифорнии - органы государственной власти штата Калифорнии США 58 1
Кабинет министров Японии - Исполнительная власть в Японии - Правительство Японии 69 1
ACLU - The American Civil Liberties Union - Американский союз гражданских свобод 52 5
EFF - Electronic Frontier Foundation - Фонд электронных рубежей - Фонд электронного фронтира 112 4
ПО КСИ АНО - Профессиональное объединение конструкторов систем информатики АНО 4 3
Демократическая политическая партия США 116 2
RIAA - The Recording Industry Association of America - Американская ассоциация звукозаписывающих компаний 258 2
Республиканская партия США - Republican Party - Американская политическая партия - Великая Старая Партия - Grand Old Party, GOP 142 2
Баптистская Церковь - Церковь евангельских христиан баптистов 1 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1441 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1024 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 420 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6294 1
LICRA - International League Against Racism and Anti-Semitism - Ligue internationale contre le racisme et l'antisémitisme - Международная Лига Противников Расизма и Антисемитизма 12 1
Аль-Каида - террористическая организация 67 1
ESA - Entertainment Software Association - IDSA - Interactive Digital Software Association 22 1
РАИ - Российская Академия Интернета 21 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 28288 14
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51707 10
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16263 9
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30143 9
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24737 8
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12896 7
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24444 6
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16175 6
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии 8695 5
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7802 5
Умные платформы 1723 4
Спам - Спамминг - Spam - Навязчивая реклама - Анти-спам решения - Спам-фильтр - технологии борьбы со спамом 3995 4
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67597 4
Search engine - поисковая система - поисковые технологии - поисковый робот - поисковый портал 2926 4
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11261 4
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Анонимность - анонимизация - деанонимизация 996 4
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 7368 3
Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 3047 3
БТиЭ - Умная колонка - Smart speaker - Смарт-динамик - Устройство класса интеллектуальной (умной) бытовой техники 519 3
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 12826 3
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 6287 3
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 5173 3
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11568 3
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28096 3
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 2991 3
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 4817 3
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17217 3
Биометрия - Дактилоскопия - Fingerprinting 2372 3
Акустические устройства - Аудиосистема - музыкальный центр - MIDI - Musical Instrument Digital Interface - Цифровой интерфейс музыкальных инструментов 3913 3
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4146 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21504 2
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14521 2
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12202 2
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 7253 2
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5842 2
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7708 2
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4381 2
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11337 2
Кибербезопасность - AntiSpyWare - Spyware - Stalkerware - Вредоносное ПО - Шпионское ПО - Шпионская техника - шпион 2256 2
HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 4278 2
Microsoft Windows 2000 8661 6
Amazon Echo - Amazon Dot - Amazon Tap 89 5
Apple iPhone - серия смартфонов 7135 4
Google Play - Google Store - Android Market 3321 3
Google Android 14146 3
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 1147 2
Apple - App Store 2914 2
Google YouTube - Видеохостинг 2779 2
Tor Project - Tor - Onion routing - ПО для анонимного сетевого соединения - Луковая маршрутизация 274 2
Apple iOS 7896 2
Amazon Alexa virtual assistant - Amazon Lex 209 2
Google Nest Hub - Google Home Hub - Google Nest CamIQ 73 2
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4589 2
ByteDance - TikTok 262 1
Huawei - HiSilicon - Kirin - серия микропроцессоров 348 1
Tencent WeChat - мессенджер 145 1
MyDrivers 44 1
BlackBerry PlayBook 106 1
Apple iPad 3874 1
Mozilla Firefox - браузер 1893 1
KaZaA Media Desktop клиент файлообменной сети FastTrack 133 1
Apache HTTP Server - Apache Web Server 579 1
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1636 1
BlackBerry QNX RTOS Neutrino - POSIX-совместимая ОС реального времени для встраиваемых систем (ОСРВ) 221 1
PHP Hypertext Preprocessor - язык программирования 590 1
Microsoft SQL Server - MS SQL 1669 1
Apple Mac mini - неттоп 185 1
Khronos Group - OpenGL - Open Graphics Library - Язык программирования 271 1
Adobe Flash - Adobe Macromedia Flash - Adobe Flash Player - Adobe Flash Builder - Adobe Flash Catalyst 537 1
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5006 1
Apple iBook - ноутбук 71 1
Microsoft Windows Live Hotmail 305 1
BlackBerry Enterprises Services BES - Blackberry Express - BES Express 70 1
Apple iTunes Store 1068 1
BlackBerry PlayBook OS - BlackBerry Tablet OS 26 1
Apple iPhone 5 773 1
Кибербезопасность - PGP - Pretty Good Privacy - Прикладная криптосистема - PGP-шифрование 102 1
OpenSSH - Open Secure Shell 31 1
Static Control Components 3 1
Apple AirPrint 113 1
Trump Donald J. - Трамп Дональд 464 5
Snowden Edward - Сноуден Эдвард 171 3
Collins Victor - Коллинз Виктор 3 3
Рейман Леонид 1051 2
Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 381 2
Levandowski Anthony - Левандовски Энтони 13 2
Jackson Michael - Джексон Майкл 47 2
Brenner Susan - Бреннер Сьюзен 2 2
Clapper James - Клеппер Джеймс 4 2
Lewandowski Anthony - Левандовски Энтони 4 2
Sundar Pichai - Сундар Пичай 67 1
Никифоров Николай 1136 1
Zuckerberg Mark - Цукерберг Марк 339 1
Салливан Кристин 1 1
Phillip Linus - Филлип Линус 1 1
Айелло Энтони 1 1
Sims Rod - Симс Род 1 1
Dorsey Jack - Дорси Джек 31 1
Скляров Дмитрий 63 1
Mitnick Kevin - Митник Кевин 53 1
Smith Brad - Смит Брэд 95 1
Potter Harry - Поттер Гарри - персонаж 122 1
Crocker Stephen D. - Крокер Стивен 8 1
Ким Борис 75 1
Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 349 1
Reed Lowell - Рид Лоуэлл 1 1
Biden Joe - Байден Джо 134 1
Мамотин Вадим 3 1
Житнюк Ася 3 1
Fink Brett - Финк Бретт 1 1
Верещагин Андрей 6 1
Ушаков Егор 2 1
Gonzales Alberto - Гонзалес Альберто 8 1
Lowenstein Douglas - Lowenstein Doug - Лоуэнстайн Дуг 9 1
Шевченко Алиса 2 1
Bloomberg Michael - Блумберг Майкл 26 1
Linus Benedict Torvalds - Торвальдс Линус Бенедикт 198 1
Johnson Boris - Джонсон Борис 13 1
Корзун Никита 21 1
Bush George - Буш Джордж 330 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52364 48
Россия - РФ - Российская федерация 146741 9
США - Калифорния 4635 8
Франция - Французская Республика 7881 6
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17262 5
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14251 5
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13374 5
США - Нью-Йорк 3102 5
Америка Северная - Североамериканский регион 3345 5
США - Арканзас 56 5
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17621 4
США - Мэриленд 291 4
Европа 21856 3
Индия - Bharat 5498 3
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3541 3
Иран - Исламская Республика Иран 1096 3
США - Техас 992 3
КНДР - Корейская Народно-Демократическая Республика - Северная Корея 559 3
США - Вирджиния - Виргиния 270 3
США - Калифорния - Сан-Франциско 1418 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43693 3
Япония 13332 2
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1749 2
США - Флорида 767 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14195 2
Канада 4906 2
Сирия - Сирийская Арабская Республика 270 2
США - Аризона 520 2
США - Колумбия - Вашингтон 1396 2
Европа Западная 1482 2
США - Калифорния - Сан-Хосе 403 2
Франция - Иль-де-Франс - Париж 1038 2
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2496 2
США - Пенсильвания - Филадельфия 126 2
США - Гавайи - Гавайские острова - Гавайский архипелаг 339 2
Россия - СФО - Томская область - Томск 944 2
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1502 2
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2530 2
Казахстан - Республика 5594 1
Швейцария - Давос 73 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8143 23
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7710 21
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7000 19
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51851 17
Цензура - Свобода слово 498 13
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3527 12
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6274 10
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29618 8
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24448 7
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48655 7
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 2861 6
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3271 6
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4723 5
Антитеррор - Терроризм - террористические акты - антитеррористические меры 1601 5
Порнография - Проституция - Pornography - Adults Only - индустрия развлечений для взрослых - контент для взрослых - сайты для взрослых 778 5
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5752 5
DMCA - Digital Millennium Copyright Act - Закон об авторском праве в цифровую эпоху 152 4
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8681 4
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9989 4
Прокуратура - система органов, осуществляющих от имени государства высший надзор за соблюдением законодательства, прав, свобод человека и гражданина 1756 4
Негласное наблюдение - Covert surveillance - скрытое наблюдение - слежка - подслушивание - прослушка - отслеживание передвижений 509 4
Биология молекулярная - Нуклеиновые кислоты - ДНК - Дезоксирибонуклеиновая кислота - DNA - Deoxyribonucleic acid - макромолекула - РНК - Рибонуклеиновая кислота 1242 3
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10071 3
Машиностроение - Машиностроительные предприятия - Mechanical engineering - Machine-building enterprises 645 3
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2470 3
КБ - Конструкторское бюро - Design bureau 300 3
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11056 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13827 2
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3683 2
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3201 2
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6028 2
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - White-collar worker - Белый воротничок 39 2
Азартные игры - Казино - Игорный бизнес 324 2
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5601 2
Системный администратор - System administrator - ИТ-администратор - Системное администрирование - День Сисадмина - День системного администратора - последняя пятница июля 1259 2
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 1687 2
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2711 2
Федеральный закон 257-ФЗ - Обязательные общедоступные телеканалы и радиоканалы - О трансляции федеральных телеканалов 1271 2
Номер телефона - Телефонный номер - Абонентский номер - Phone number 1648 2
Права человека - Правозащитное движение - Human rights 354 2
NYT - The New York Times 1059 9
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 5938 8
The Washington Post 337 3
Ars Technica 426 3
E-Commerce Times 69 3
The Guardian - Британская газета 367 2
AT&T - WarnerMedia CNN - Turner Broadcasting System 654 2
The Verge - Издание 563 2
The Register - The Register Hardware 1587 2
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11279 2
Inquirer 463 2
AP - Associated Press 2004 2
Times 626 2
Bloomberg 1305 1
CNBC - Consumer News and Business Channel 199 1
Gizmodo 130 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1010 1
IBT - International Business Times 14 1
ABC News 52 1
Vivendi SA - Vivendi Universal 330 1
Yahoo! News - Yahoo! Actualites 852 1
Computer Weekly 375 1
InterNetNews - InternetNews.com 218 1
AppleInsider 396 1
The Times 73 1
Wired - Издание 234 1
WikiLeaks 119 1
AT&T - WarnerMedia - AOL TW - AOL Time Warner 552 1
Xinhua News Agency - Xinhuanet - Синьхуа - Информационное агентство 841 1
BetaNews 49 1
CNET Networks - CNET News 1643 1
Gartner - Гартнер 3565 2
Forrester Research 821 1
Nielsen Holdings - NielsenIQ - Nielsen Global Connect - NetRatings - ACNielsen (AC Nielsen) - Nielsen Media Research (NMR) 431 1
Jupiter Media Metrix - Jupiter Research 392 1
Эксперт РА - RAEX - РАЭКС-Аналитика 131 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3256 1
Ipsos Group - Ipsos Comcon - Ipsos MORI - Ipsos Public Affairs - Ipsos Healthcare - Ipsos Reid - Angus Reid Group 133 1
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 460 2
Yale University - Йельский университет - Университет Йеля 128 1
CMU - Carnegie Mellon University - Университет Карнеги-Меллона 269 1
University of Kansas - Kansas State University - Канзасский университет 27 1
Johns Hopkins University - Университет Джонса Хопкинса 162 1
Indiana University - Индианский университет - Университет штата Индиана 47 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2462 3
MacWorld Expo 35 1
Defcon 45 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7647 1
РАЭК Премия Рунета - Национальная премия за вклад в развитие российского сегмента сети Интернет 101 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1350114, в очереди разбора - 761279.
Создано именных указателей - 171999.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

MARKET.CNEWS

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Техника

Недорогой интернет для дачи в 2025 году: сравниваем тарифы операторов

Обзор планшета HUAWEI MatePad Pro 13,2" (2025) PaperMatte: флагман для профессионалов?

Лучшие геймерские мониторы: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Сталагмиты из древней пещеры показали, что Сахара была оазисом еще 8000 лет назад

Разгадана космическая загадка, почему скопления галактик остаются горячими

Ученые заглянули внутрь протонов — там обнаружилась жуткая квантовая запутанность
Показать еще
37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025 37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025

erid: 2W5zFHRYEHv

Рекламодатель: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЭКСПОЦЕНТР»

ИНН/ОГРН: 7718033809/1027700167153