С сайта Конгресса США из-за «ошибки в коде» пропали положения Конституции, защищающие от произвольных арестов и приговоров без суда

Загадочное исчезновение

Библиотека Конгресса США объяснила исчезновение нескольких фрагментов текста американской конституции с официального сайта конгресса технической ошибкой, пишет ArsTechnica.

«До нашего сведения было доведено, что некоторые разделы первой статьи [конституции США] отсутствуют на сайте “Constitution Annotated” (constitution.congress.gov), – говорится в сообщении Библиотеки Конгресса. – Вы выяснили, что это [исчезновение фрагментов статьи] связано с ошибкой в коде [сайта]. Мы работаем над ее исправлением и ожидаем, что проблема вскоре будет устранена».

Constitution Annotated («Конституция США с комментариями»; CONAN) – это интернет-ресурс, на котором опубликован текст основного закона США, дополненный материалами, в частности, содержащими анализ последних решений Верховного суда США, касающихся толкования конституционных норм.

фото: Larry Alger / unsplash.com Полотно с текстом преамбулы к конституции США

Точные дата и время исчезновения фрагментов с сайта CONAN не установлены, но последний снимок соответствующих веб-страниц в их исходном состоянии, сделанный проектом «Архив интернета» (Internet Archive), датируется 21 июля 2025 г. Факт удаления кусков текста основного закона США широко обсуждался СМИ и пользователями на социальных платформах, в том числе на Reddit.

Утраченное содержимое сайта CONAN было частично восстановлено в течение нескольких часов после публикации заявления библиотекой. В разговоре с ArsTechnica представитель организации не стал вдаваться в подробности причин возникновения инцидента, отметив лишь, что он вызван «технической ошибкой».

Какие положения пропали с сайта

В результате действий, которые библиотека объясняет ошибкой в коде веб-ресурса, из первой статьи конституции пропало в общей сложности 650 слов. Данная статья определяет полномочия конгресса.

В частности, модификации подверглась значительная часть восьмого раздела, а девятый и 10 были удалены целиком. Один из исчезнувших фрагментов наделяет конгресс полномочиями содержать военно-морской флот, а также собирать ополчение ради исполнения законов союза, подавления восстаний и отражения нападений извне.

Другой фрагмент, ранее входивший в девятый раздел, вводит запрет на приостановку или отмену так называемого права на хабеас корпус (habeas corpus) за исключением случаев мятежа или вторжения – для обеспечения общественной безопасности.

В США хабеас корпус является конституционной гарантией личной свободы, призванной защитить любого человека, пребывающего на территории США, от произвольных арестов или задержаний. Согласно этой норме, задержанный или арестованный имеет право лично или через представителя обратиться в суд с жалобой и потребовать доставки в судебный орган с целью проверки законности ареста или задержания.

Среди прочих положений, пропавших с сайта конгресса, разрешение на продолжение работорговли вплоть до 1808 г., запрет на издание биллей об опале (Bill of Attainder), несколько фрагментов, описывающих полномочия штатов, а также некоторые ограничения на деятельность должностных лиц.

Билль об опале – законодательный акт, позволяющий признать человека виновным в совершении преступления без проведения судебного разбирательства.

Из девятого раздела, в частности, оказался исключен параграф, который запрещает выдачу США дворянских титулов, а также ограничивает людей, занимающих оплачиваемые должности, принимать какие-либо подарки, вознаграждения, должности, титулы от «каких бы то ни было королей, принцев или иностранных государств».

Что касается полномочий, закрепленных за штатами: в разделе 10, к примеру, упоминается запрет на введение налогов или пошлин на импорт или экспорт; содержание войск и военных кораблей в мирное время; заключение договоров с другими штатами или иностранными державами; вступление в войну – за исключением случаев вторжения на их территорию или неминуемой опасности такового.

Простое совпадение?

Как отмечает TechCrunch, изменение текста конституции, опубликованного на сайте конгресса, не имеет никаких юридических последствий. Тем не менее исключение некоторых из исчезнувших «по ошибке» фрагментов, вероятно, сыграло бы на руку действующей администрации президента США.

Ранее Стивен Миллер (Stephen Miller), представитель администрации президента США Дональда Трампа (Donald Trump), одним из главных пунктов предвыборной программы которого была жесткая борьба с незаконной миграцией, выражал неудовольствие наличием в американском законодательстве норм, в которых закреплены процессуальные гарантии для каждого, в том числе и нелегальных мигрантов.

В интервью телеканалу NBC News Миллер заявил, что администрация работает в направлении приостановки действия хабеас корпус под предлогом того, что США якобы подверглись вторжению со стороны мигрантов.

Запоздалые подробности

Позднее Библиотека Конгресса на своем официальном сайте более подробно объяснила причины инцидента, а также принесла свои извинения его возникновение.

Библиотека отметила, что роковая ошибка произошла в процессе обновления сайта: команда разработчиков, работающих над сайтом проекта, случайно удалила один из XML-тегов, в результате чего опубликована была только часть первой статьи конституции – от ее начала и до примерно середины восьмого раздела.

Администраторы сайта отчитались об успешном устранении проблемы и пообещали принять меры, которые не позволят допустить повторения инцидента.