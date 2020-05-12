Илон Маск открыл завод Tesla вопреки запрету американских властей: Пусть меня арестуют
Калифорнийская Tesla возобновила работу
Завод американской корпорации Tesla во Фримонте (Калифорния, США) возобновил свою работу, несмотря на запрет местных властей, связанный с санитарной обстановкой. Об этом главный исполнительный директор (CEO) Илон Маск (Elon Musk) сообщил в своем Twitter.
По словам предпринимателя, он лично будет присутствовать на сборочной линии завода, где собираются электромобили Tesla Model X, Model S, Model 3 и Model Y. Он также отметил, что готов к санкциям со стороны властей, в том числе и к аресту. «Если кого-либо арестуют, пусть это буду я», – написал бизнесмен в личном микроблоге.
По данным The Verge, фримонтская фабрика вновь начала выпуск продукции еще во время прошедших выходных. Компания Маска вернула ранее отправленных в оплачиваемый отпуск работников на свои рабочие места. Желающим оставаться дома было предложено оформить новый отпуск, на этот раз уже неоплачиваемый.
Как отмечает издание, решение главы Tesla противоречит мартовскому распоряжению властей округа Аламида, в состав которого входит Фримонт. Согласно данному распоряжению, направленному на предотвращение распространения коронавирусной инфекции COVID-19, предприятиям округа, за исключением «системообразующих», предписывалось прекратить работу на период карантина. Tesla Маска в их числе не оказалось, поэтому после небольшого сопротивления со стороны руководства 23 марта 2020 г. компания все же прекратила свою деятельность.
Конфликт Маска с местными властями
В четверг, 7 мая, губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом (Gavin Newsom) разрешил предприятиям штата возобновить свою работу, при этом отметив, что местные органы власти сохраняют право вводить более жесткие карантинные меры.
В результате Аламида и несколько других округов и городов области залива Сан-Франциско продлили режим запрета на работу предприятий до конца мая. Несмотря на его последующий пересмотр и некоторое смягчение, промышленным объектам так и не разрешили возобновить производство.
Такое решение пошло вразрез с планами Маска – предприниматель собирался вернуть на фримонтскую фабрику около 30% персонала уже к пятнице, 8 мая. В субботу, 9 мая, Tesla и Маск подали судебный иск против округа Алмида, обвинив его власти в нарушении законов штата и положений конституции США. Маск также пригрозил перенести штаб-квартиру возглавляемой им компании в Техас или Неваду.
В понедельник, 11 мая, губернатор Ньюсом сообщил, что провел «очень конструктивную беседу» с чиновниками округа и представителями Tesla и надеется на запуск предприятия «уже на будущей неделе». Позже газета The New York Times сообщила о том, что фабрика возобновит свою работу 18 мая.
Отношение бизнесмена к пандемии COVID-19
Илон Маск неоднократно допускал высказывания, преуменьшающие угрозу пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.
Так, в марте 2020 г. бизнесмен заявил работникам SpaceX, что у них больше шансов погибнуть в автокатастрофе, нежели от нового вируса. Он также ошибочно предсказывал, что к концу апреля 2020 г. число новых случаев заболевания COVID-19 в США будет «близким к нулю».
Общенациональные карантинные меры эксцентричный предприниматель охарактеризовал как фашистские и нарушающие конституционные права граждан.