Получите все материалы CNews по ключевому слову
Newsom Gavin Ньюсом Гэвин
СОБЫТИЯ
Newsom Gavin и организации, системы, технологии, персоны:
|Google LLC 12290 2
|Virgin Group 142 1
|Earthlink 155 1
|X Corp - Twitter 2910 1
|SpaceX - Space Exploration Technologies 249 1
|Tesla Motors 430 1
|Tesla Model S 77 1
|Tesla Model X 29 1
|Tesla Model Y 13 1
|Tesla Model 3 50 1
|FreePik 1458 1
|Larry Page - Ларри Пейдж 196 1
|Branson Richard - Брэнсон Ричард - Бренсон Ричард 63 1
|Путин Владимир 3369 1
|Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 412 1
|Brin Sergey - Сергей Брин 192 1
|Wojcicki Anne - Войцицки Анне 4 1
|Gore Albert - Гор Альберт 43 1
|San Francisco Chronicle 29 2
|Forbes - Форбс 917 1
|GizChina - Издание 81 1
|Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6027 1
|NYT - The New York Times 1089 1
|The Verge - Издание 594 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1412000, в очереди разбора - 730388.
Создано именных указателей - 188556.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.