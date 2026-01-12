Разделы

Newsom Gavin Ньюсом Гэвин


СОБЫТИЯ


12.01.2026 Основатели Google Сергей Брин и Ларри Пейдж бегут из Калифорнии из-за налога на богатство 2
02.08.2024 США берут пример с России. В американских школах вводят запрет на смартфоны 2
12.05.2020 Илон Маск открыл завод Tesla вопреки запрету американских властей: Пусть меня арестуют 2
17.12.2009 Продавцов обяжут указывать величину излучения мобильников 2
14.11.2007 Ларри Пейдж женится. ФОТО 2
11.01.2007 Google и Earthlink покроют Сан-Франциско бесплатной сетью Wi-Fi 1
22.10.2004 В Сан-Франциско построят общегородскую бесплатную сеть Wi-Fi 3

Публикаций - 7, упоминаний - 14

Newsom Gavin и организации, системы, технологии, персоны:

Google LLC 12290 2
Virgin Group 142 1
Earthlink 155 1
X Corp - Twitter 2910 1
SpaceX - Space Exploration Technologies 249 1
Tesla Motors 430 1
Губернатор Калифорнии - органы государственной власти штата Калифорнии США 61 2
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 657 1
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 398 1
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения Российской Федерации 267 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4809 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3549 1
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1358 1
Франция - Правительство Франции - Gouvernement Français - Президент Франции - Président de la République Française 103 1
CTIA Wireless Association - Cellular Telecommunications Industry Association - Cellular Telecommunications and Internet Association - Cibernet - Ассоциации провайдеров услуг сотовой связи и интернета - Ассоциация изготовителей сотовых телекоммуникационных 96 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25555 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13009 2
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28945 2
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) - интернетизация 1666 1
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 13650 1
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4691 1
SAR-излучение - Specific Absorption Rate - Удельный коэффициент поглощения электромагнитных волн тканями человека - Количество энергии электромагнитного поля, поглощаемое телом за 1 секунду - Электромагнитное излучение - Electromagnetic radiation 83 1
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9611 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57450 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11325 1
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12724 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5677 1
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8181 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25683 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12357 1
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14991 1
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10530 1
CIM - City Information Modelling - Информационное моделирование градостроительных единиц и городских пространств - Благоустройство городской среды - Транспортное планирование и моделирование и управление городской мобильностью - Урбанистика 342 1
Электромобиль - Электротранспортные технологии - Electric car, electrocars - электрокар, электрический автомобиль, электрический транспорт 617 1
Антенна - Antenna - наземная антенная система - устройство, предназначенное для излучения или приёма радиоволн 2351 1
Tesla Model S 77 1
Tesla Model X 29 1
Tesla Model Y 13 1
Tesla Model 3 50 1
FreePik 1458 1
Larry Page - Ларри Пейдж 196 1
Branson Richard - Брэнсон Ричард - Бренсон Ричард 63 1
Путин Владимир 3369 1
Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 412 1
Brin Sergey - Сергей Брин 192 1
Wojcicki Anne - Войцицки Анне 4 1
Gore Albert - Гор Альберт 43 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53501 5
США - Калифорния - Северная Калифорния - Сан-Франциско 1435 4
США - Калифорния - Кремниевая долина - Silicon Valley 1078 3
США - Калифорния 4777 3
США - Калифорния - Северная Калифорния - Сан-Хосе 411 1
Франция - Французская Республика 7984 1
США - Коннектикут 172 1
США - Юта 196 1
Норвегия - Королевство 1833 1
США - Индиана 117 1
США - Колумбия - Вашингтон 1453 1
США - Калифорния - Лос-Анджелес 809 1
США - Флорида 773 1
Россия - РФ - Российская федерация 157560 1
Швеция - Королевство 3716 1
США - Калифорния - Фримонт 16 1
США - Северная Каролина 320 1
Атлантический океан - Карибское море - Карибский бассейн - Карибские острова - Карибский архипелаг - Карибы - Антильские острова 321 1
США - Техас 1014 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31953 3
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55059 3
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9687 2
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5516 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26005 1
Вторая мировая война - Великая Отечественная война - Операция «Барбаросса» - План нападения Германии на СССР - День Победы - 9 Мая - Парад Победы 614 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4914 1
Список системообразующих предприятий РФ 312 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7595 1
Астрономия - Astronomy - Астрофизика - Космическая физика - Наука о Вселенной, изучающая расположение, движение, структуру, происхождение и развитие небесных тел и систем 3773 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10535 1
Здравоохранение - Психология - психологическая поддержка - психические расстройства - психоанализ - психическое здоровье - психоэмоциональное здоровье 1407 1
Cyberbullying - Кибербуллинг - Интернет-травля - Киберзапугивание - Киберсталкинг - Trolling - Троллинг 95 1
Конституция США 66 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3773 1
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3712 1
Информатика - computer science - informatique 1144 1
Сон - Somnus 457 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6985 1
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2919 1
San Francisco Chronicle 29 2
Forbes - Форбс 917 1
GizChina - Издание 81 1
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6027 1
NYT - The New York Times 1089 1
The Verge - Издание 594 1
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 630 1
Yale University - Йельский университет - Университет Йеля 131 1
