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Индексная книга (каталог) CNews*
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США Калифорния Фримонт

США - Калифорния - Фримонт

СОБЫТИЯ


17.12.2024 ИТ-компании просчитались. Работников выдернули с удаленки в офисы, но там не хватило места на всех. Опрос 1
09.10.2020 Сотрудник Tesla устроил диверсию на заводе и пытался уничтожить компьютер, чтобы замести следы 1
12.05.2020 Илон Маск открыл завод Tesla вопреки запрету американских властей: Пусть меня арестуют 1
19.06.2018 Илон Маск обвинил диверсанта в неудачах Tesla 1
18.03.2016 VideoMost вошел в Топ-10 мировых VoIP-лидеров 1
27.08.2010 HP во второй раз обошла Dell: ставка за 3Par достигла $1,8 млрд 1
24.08.2010 HP против Dell: компьютерные гиганты поспорили за поставщика СХД 1
23.08.2010 HP намерена опередить Dell в покупке 3Par, предложив на $450 млн больше 1
17.08.2010 Dell покупает поставщика СХД за $1,15 млрд 1
15.05.2007 Netgear приобретает Infrant Technologies 1
23.08.2005 Symantec приобретает Sygate Technologies 1
25.07.2003 Western Digital поглощает Read-Rite Corp. 1
17.05.2002 В Rambus произошла смена президента 1
22.08.2001 LifeView представила новый мультимедийный КПК 1
14.08.2001 Cirrus Logic приобретет разработчика технологии обработки потокового видео 1
31.05.2001 Cisco предлагает в аренду производственные помещения в Силиконовой Долине 1

Публикаций - 17, упоминаний - 17

США и организации, системы, технологии, персоны:

HP Inc. 5880 5
Dell EMC 5176 4
Dell Technologies - Dell Computer 2217 4
NetApp - Network Appliance 667 3
IBM - International Business Machines Corp 9693 2
HP EDS - Electronic Data Systems 239 2
SpaceX - Space Exploration Technologies 282 2
Cisco Systems - Broadsoft UC 56 1
Dialogic Corp 93 1
Rambus 246 1
Mitel Corp - Mitel Networks 60 1
LifeView 3 1
Toshiba America - Toshiba America Information Systems - Toshiba America Electronic Components - Toshiba America Consumer Products 40 1
Samsung Electronics - Samsung Semiconductor 46 1
Tessera 6 1
Mimosa Systems 3 1
Samsung Electronics 11038 1
Ростелеком 10920 1
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1692 1
Western Digital Corporation - WDC 588 1
Cisco Systems 5366 1
Amazon Inc - Amazon.com 3266 1
X Corp - Twitter 2936 1
Microsoft Corporation 25748 1
Huawei 4654 1
Apple Inc 13117 1
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1729 1
LG Electronics 3732 1
Intel Corporation 12797 1
ZTE Corporation 800 1
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru - Dom.ru 942 1
Oracle Corporation 7069 1
Toshiba Corporation 2980 1
Acer Group - Acer Inc 2772 1
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2145 1
Kyocera - Kyoto Ceramic Company 261 1
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3090 1
VideoMost - ВидеоМост 285 1
Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 1100 1
HTC Corporation 1512 1
Tesla Motors 459 4
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 2
The Home Depot Inc 66 1
РЖД - Российские железные дороги 2092 1
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1974 1
GM - General Motors - Джи ЭМ СНГ 479 1
Россети Ленэнерго 1698 1
Губернатор Калифорнии - органы государственной власти штата Калифорнии США 62 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5953 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1437 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1540 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2326 1
Ростех - RITE - Russian Information Technology Export - РусАйтиЭкспорт 21 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28187 6
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33375 5
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12845 4
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24313 4
Компьютеризация - PC - Personal Computers - ПК - Персональные компьютеры 5493 3
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22864 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 64817 2
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14213 2
DSP - Digital Signal Processor - Процессор цифрового сигнала - Digital Signal Processing - Технология обработки цифровых сигналов 355 2
Infrared - IrDA - Infrared Data Association - ИК‑порт - инфракрасный порт - ИК-датчик 1083 1
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск 5625 1
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - 720p - Телевидение высокой чёткости 3427 1
Компьютеризация - Клавиатура - QWERTY - ЙЦУКЕН-клавиатура 3628 1
PDA - Personal Digital Assistant - КПК - Карманный персональный компьютер - H/PC - Handheld PC - Персональный компьютер, удерживаемый в руке 1417 1
QVGA - Quarter VGA - Quarter Video Graphics Array - разрешение мониторов 320×240 428 1
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5910 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16122 1
Chat - Чат - средство обмена сообщениями по компьютерной сети в режиме реального времени - текстовый канал связи 2690 1
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10727 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26250 1
Микрофон - Microphone 2803 1
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11499 1
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14740 1
Аналоговые технологии - Аналоговый сигнал 2906 1
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 3267 1
Видеокамера - Camcorder - Камкодер 2399 1
Карты памяти - Запоминающее устройство 2312 1
Часы - Watch 1056 1
Web App - Web application - Веб-приложение - Интернет-приложение 1697 1
Carrier grade - Carrier class - CGN, CGNAT - Carrier-grade NAT - системы операторского класса высокого уровня надёжности 761 1
Оповещение и уведомление - Notification 5883 1
DSLR - Digital single-lens reflex camera - Цифровой зеркальный фотоаппарат 661 1
БТиЭ - Электрообогреватели - Масляный обогреватель - Масляный электрический радиатор - Конвекторный обогреватель - Инфракрасный конвектор 180 1
Пожарная безопасность - Fire safety - Системы пожарной сигнализации, огнезащиты и пожаротушения - Противопожарная защита - Федеральный закон 123-ФЗ - Технический регламент о требованиях пожарной безопасности - огнетушитель - fire extinguisher 1395 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10631 1
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy - BLE, BTLE 7913 1
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10573 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6467 1
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6261 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34763 1
HPE 3PAR Utility Storage 8 4
HPE 3PAR 105 4
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 3
Dell EMC DD - Dell EMC Data Domain 52 2
Dell EMC EqualLogic SAN 24 2
Tesla Model 3 52 2
Tesla Model S 79 1
Tesla Model X 32 1
IBM Storage - IBM Storwize 43 1
Netgear ReadyNAS - серия СХД 41 1
SanDisk CompactFlash - формат карт флеш-памяти - CompactFlash Association 560 1
VideoMost MCU Server - Сервер видеоконференцсвязи 59 1
VideoMost SDK 6 1
OpenText - Fortify - HP Fortify 26 1
LifeView eMMA 1 1
Linux OS 11501 1
Rakuten Viber 665 1
Apple Mac - Apple Macintosh 3107 1
Microsoft Windows 16860 1
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2125 1
Cisco Webex - Cisco Webex Meetings - Cisco WebEx Events - Cisco CMS - Cisco Meeting Server - Cisco CMM - Cisco Meeting Manager - Cisco MeetingPlace - Cisco Webex Room - WebEx Communications - Intranets.com 255 1
Google Hangouts - Google VideoChat - мессенджер 87 1
Steam VR - Платформа цифровой дистрибуции 472 1
Tesla Model Y 18 1
Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 453 4
Scott David - Скотт Дэвид 15 2
Kanadjian Avo - Канадьжан Аво 1 1
Jassy Andy - Джесси Энди 14 1
Jassy Andy - Джасси Энди 8 1
Галушкин Олег 182 1
Свириденко Андрей 99 1
Anderson Brad - Андерсон Брэд 11 1
Newsom Gavin - Ньюсом Гэвин 8 1
США - Калифорния 4823 11
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54658 6
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США - Калифорния - Северная Калифорния - Сан-Франциско 1460 2
США - Калифорния - Милпитас 13 1
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Азия - Азиатский регион 5908 1
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White Label - Вайт лейбл - Формат партнерского сотрудничества 167 1
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