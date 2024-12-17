ИТ-компании просчитались. Работников выдернули с удаленки в офисы, но там не хватило места на всех. Опрос

ИТ-компании столкнулись с нехваткой мест в офисах для всех сотрудников, которых они заставили вернуться с удаленной работы. И это с учетом того, что часть людей попали под сокращение, а некоторые готовы уволиться сами, не желая трудиться в офисе. В числе тех, кто столкнулся с этим, оказался мировой ИТ-гигант Amazon.

Сами виноваты

ИТ-компании, вынуждающие сотрудников возвращаться в офис с удаленной работы, обнаружили, что в их купленных или арендованных помещениях не хватает места для всего штата. Портал TechSpot приводит в пример компанию Amazon, которая в последние годы преуспела не только в борьбе с удаленкой, но и в массовых сокращениях своего штата.

Amazon – это ИТ-гигант мирового уровня, на которого трудятся десятки тысяч человек. Не все из них работают в офисе, так как в ее штат входят еще и курьеры, но даже при таком раскладе и том факте, что за последние пару лет она уволила более 27 тыс. человек, она не избежала «перенаселения» своих офисов.

При этом руководство компании пока не спешит решать проблему. Согласно распоряжению ее нынешнего генерального директора Энди Джасси (Andy Jassy), со 2 января 2025 г. абсолютно все сотрудники Amazon, чья работа носит офисный характер, должны будут отказаться от удаленки и гибридной формы работы в пользу пребывания в кабинетах и опенспейсах по 40 часов в неделю и более.

Все жестче и жестче

Amazon явно пытается искоренить культуру удаленной работы, толчок развитию которой дала пандемия коронавируса в 2019 г., в своем отдельно взятом штате. Заявление о необходимости всем вернуться в офисы Джасси делал в сентябре 2024 г., хотя еще годом ранее, в августе 2023 г., он призывал всех перейти на гибридный график – три дня работать в офисе и два дня откуда угодно.

Jose Losada / Unsplash Так офисы выглядят лишь в мечтах ИТ-работодателей

На то, что принудительное массовое возвращение сотрудников в офис станет для Amazon серьезной логистической проблемой, пишет и Business Insider. У компании много представительств и филиалов в разных странах мира, но далеко не все из них располагают достаточным пространством для всего коллектива. Эксперты издания полагают, что некоторым сотрудникам позволят и дальше работать по гибридному графику, однако, с учетом опыта Amazon в сокращении штата, не исключена новая волна увольнений. Другой вариант – аренда или покупка новых площадей.

Прогнозы сбываются

Согласно заявлениям Amazon, она уверена, что сможет обеспечить достаточно свободного офисного пространства к январю 2025 г. Но есть факты, указывающие на высокую вероятность срыва сроков.

Некоторые сотрудники Amazon уже начали получать уведомления о том, что они могут продолжать работать по гибридной схеме до тех пор, пока офисы не будут готовы к их возвращению на пять дней по восемь часов. Такие сообщения поступили работникам Amazon в целом списке городов, включая Хьюстон, Нэшвилл и Нью-Йорк (США).

Amazon не сообщает, когда именно будут готовы офисы. Business Insider, чьи прогнозы уже сбываются, пишет, что все может затянуться до мая 2025 г.

Любимые удобные грабли

Amazon уже была в подобной ситуации, но никаких уроков из нее, похоже, не извлекла и выводы не сделала. Когда в 2023 г. Джасси заставил подчиненных отказаться от полноценной удаленки в пользу гибридного графика, оказалось, что даже с учетом неполной рабочей недели в офисе компании катастрофически не хватало рабочего пространства для всех сотрудников.

Другими словами, все повторяется, с той лишь разницей, что теперь вместо замены удаленки на гибрид Amazon меняет гибрид на офис. В 2023 г. многим работникам позволили трудиться из дома – для них попросту не нашлось места в кабинетах. Со временем, конечно, их все же перевели на трехдневное пребывание в офисе, но с опозданием.

Да и в целом проблема касается не только Amazon и не только ИТ. В 2022 г. миллиардер и нынешний владелец заблокированной в России соцсети Х Илон Маск (Elon Musk) сказал сотрудникам Tesla и SpaceX, что они могут либо вернуться в офис минимум на 40 часов в неделю, либо уйти. В результате так много работников Tesla поспешили вернуться на завод во Фримонте (США), что это привело к нехватке не только рабочих столов, но даже стульев и кресел, а также повлекло за собой перегрузку беспроводной сети и хаос на автомобильной парковке. Решить проблему дефицита мест, как парковочных, так и рабочих, удалось лишь спустя несколько месяцев.

Офис никому не нужен

Amazon, как и другие компании, желающие загнать сотрудников в пыльные кабинеты и шумные опенспейсы, утверждает, что работа в офисе стимулирует инновации среди сотрудников и улучшает коммуникацию между ними. Однако почти все работники с этим не согласны – они открыто говорят, что у удаленной работы слишком много преимуществ перед офисной, чтобы от нее отказываться – повышение производительности, улучшение психического здоровья и достойный баланс между работой и личной жизнью, а также отсутствие трат времени и денег на дорогу до работы и обратно.

Многие работники из самых разных сфер, включая ИТ (особенно в России), настолько полюбили удаленную работу, что без раздумий уволятся, если их заставят вернуться в офис. И даже страшилки ИТ-гигантов на тему более низкой зарплаты и медленного карьерного роста в сравнении с офисными работниками на них не действуют. Притом уходят даже ключевые ИТ-специалисты. Те, кто все же поддался на увещевания руководителей и вернулся в офис, затаили злобу на начальников.



