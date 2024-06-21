ИТ-гигант пригрозил лишить программистов высокой зарплаты и карьерного роста, если они не вернутся с удаленки. Не сработало, офис остался пустым

Почти половина гигантского штата Dell отказалась возвращаться в офис, даже под угрозой никогда не получить новую должность или повышение зарплаты. Работники выбрали работу из дома и не собираются менять ее на душные кабинеты ради призрачной вероятности карьерного роста.

Угрозы не помогли

Около половины сотрудников американской ИТ-компании Dell официально заявили о своем нежелании возвращаться в офис и прощаться с удаленной работой, пишет портал TechSpot. При этом руководство четко дало понять, что тем, кто продолжит работать из дома, нечего даже и мечтать о повышении по службе или о более высокой заработной плате.

Даже несмотря на перспективу никогда не подняться на даже на одну ступень выше по карьерной лестнице, работая на одну из крупнейших ИТ-компаний в мире, десятки тысяч человек решили не лишать себя того огромного количества преимуществ, которые имеет удаленная работа на фоне офисной. Согласно статистике Statista.com, на начало 2024 г. общемировой штат Dell, за исключением России, из которой она сбежала в 2022 г., уволив весь персонал, составлял около 120 тыс. человек. Это означает, что угрозам топ-менеджеров заставить их годами работать на одной должности за ту же зарплату совершенно не вняли около 60 тыс. человек по всему миру.

Ездите в свой офис сами

Причины, по которым почти половина сотрудников Dell предпочли работать удаленно, можно разделить на три основные группы – финансовые, логистические и личные. К первым двум относятся нежелание людей тратить именно личное время и уж тем более личные деньги на дорогу до офиса и обратно.

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Все это идет вразрез с планами Dell поделить всех своих работников на три категории – на офисных, удаленных и гибридных. К последним компания намеревалась отнести тех, кого она не заставила вернуться в офис на 40 часов в неделю, но при этом тех, кто под давлением или по собственной воле согласился проводить в кабинете не менее 39 дней в квартал. Это эквивалентно примерно трем в неделю.

Для многих работников Dell угроза отсутствия продвижения по службе и вовсе оказалась пустой. По их словам, возможность карьерного рода и без этого в течение многих лет была призрачной, вне зависимости от того, где они трудятся – дома или в офисе.

TechSpot пишет, что многих сотрудников Dell крайне возмутил сам факт того, что компания смеет предъявлять им подобного рода ультиматумы. Они уже ищут новую работу, разумеется, с возможностью удаленки.

Стрелять себе в колено

Пугая удаленщиков отсутствием карьерного роста и индексации заработной платы, руководство Dell при этом совершенно четко понимает, что удаленные сотрудники на деле показывают более высокую продуктивность, нежели гибридные и тем более полностью офисные. Издание Business Insider выяснило, что Dell отслеживает целый ряд показателей работоспособности своих сотрудников, и самые высокие показатели – именно у удаленщиков.

Так, работающий из дома персонал чуть ли не втрое лучше справляется со стрессом, нежели офисники, и вдвое лучше соблюдают баланс между работой и частной жизнью. Ощущение вовлеченности в коллектив и работу компании у удаленщиков тоже выше, равно как и продуктивность вместе с возможностью фокусироваться на выполнении поставленной перед ними задачи.

На фоне этого причины, зачем Dell понадобилось сгонять людей в офис, в том числе и под угрозой санкций, остаются загадкой.

Что говорят сотрудники

Удаленную работу ценят не только в Dell – российские ИТ-специалисты, как сообщал CNews, готовы при первом же требовании руководства вернуться в офис написать заявление на увольнение. В стране острый и повсеместный дефицит кадров, особенно в сфере ИТ, так что они вполне могут себе это позволить.

Что касается работников Dell, то эксперты Business Insider поговорили с несколькими из них о том, почему они предпочитают работать из дома, даже если это исключает карьерный и зарплатный рост в компании. Некоторые ссылались на исключительно практические проблемы: их местные офисы Dell закрылись еще во время пандемии, а ближайшие открытые теперь находятся слишком далеко от них – много времени уходит на дорогу.

Другие респонденты заявили, что им нет совершенно никакого смысла проводить десятки часов своей жизни в офисе, поскольку люди, с которыми они работают, находятся в совершенно разных местах, за пределами офисов Dell.

Нашлись среди собеседников Business Insider и те, кому в силу ряда жизненных обстоятельств нужен гибкий график работы. Офис его обеспечить не в состоянии, поэтому они предпочли удаленку.

Многие респонденты заявляли, что выбрали удаленку с целью проводить больше времени с семьей, иметь личное пространство, комфорт и уют дома, а также лучший баланс между работой и личной жизнью. Все перечисленное для них гораздо более предпочтительно, нежели шанс получить повышение по службе. Отсутствие необходимости регулярно ездить на работу и тратить деньги на обеды тоже стало для многих работников Dell стимулом покинуть офис.

И в этом ключе размышляют не только люди, работающие на Dell. TechSpot приводит результаты проведенного в начале 2022 г. опроса, согласно результатам которого 96% людей готовы отказаться от части своей зарплаты ради постоянной работы из дома. Притом суммы, которыми они могут пожертвовать, немаленькие.

Например, 30% откажутся от более 50% своей нынешней зарплаты. Двое из пяти респондентов согласились бы на 25-50-процентное сокращение зарплаты, лишь бы им позволили и дальше работать из дома. Респонденты также были готовы отказаться от многочисленных льгот, включая медицинскую страховку и оплачиваемый отпуск.