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Индексная книга (каталог) CNews*
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Jassy Andy Джасси Энди


УПОМИНАНИЯ


19.06.2025 После самого массового увольнения программистов Microsoft сократит еще тысячи сотрудников, чтобы освободить место для ИИ 1
17.12.2024 ИТ-компании просчитались. Работников выдернули с удаленки в офисы, но там не хватило места на всех. Опрос 1
26.09.2024 В дефиците ИТ-специалистов виноваты сами ИТ-компании. Они вынуждают их увольняться, лишая удаленки. Опрос 1
07.04.2014 Infor представил наборы отраслевых приложений в «облаке» Amazon 1

Публикаций - 4, упоминаний - 4

Jassy Andy и организации, системы, технологии, персоны:

Amazon Inc - Amazon.com 3054 3
SpaceX - Space Exploration Technologies 234 2
iConText Group - Ай Контекст 34 1
Dell EMC 5054 1
Microsoft Corporation 24885 1
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 818 1
Philips 2065 1
Infor - infor business AG - Infor Global Solutions 242 1
Unsplash 1057 1
Tesla Motors 410 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12951 2
Digital Workplace - Smart Workplace - Modern Workplace - Digital Workspace - Цифровое рабочее место сотрудника - Цифровизация рабочих мест - Концепция цифрового рабочего пространства - Цифровой офис - Smart Office - Умный офис 790 1
HRM - СЗП - Система зарплатных проектов - ФОТ - Фонд оплаты труда 1341 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21947 1
Оповещение и уведомление - Notification 4933 1
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 2906 1
HMI - Human-Machine Interface - Человеко-машинный интерфейс - HCI - Human-Computer Interaction - Человеко-компьютерное взаимодействие 793 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16293 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 29277 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10740 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10852 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32102 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7109 1
HCM - Human Capital Management - Управление человеческим капиталом - Кадры и человеческий капитал 548 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68646 1
Infor CloudSuite - Infor CloudSuite Industrial - Infor ERP SL - Infor SyteLine - Infor SyteCentre - 45 1
Amazon CloudFront - Amazon CND - Amazon Content Delivery Network 8 1
Phillips Charles - Филипс Чарльз 42 1
Крупин Александр 5 1
Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 366 1
США - Калифорния - Фримонт 16 1
США - Техас - Хьюстон 249 1
Россия - РФ - Российская федерация 149832 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52656 1
США - Нью-Йорк 3108 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19336 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14210 2
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3711 2
Здравоохранение - Психология - психологическая поддержка - психоанализ - психическое здоровье - психоэмоциональное здоровье 1310 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49419 1
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Управление человеческими ресурсами - Рынок труда - Безработица 1131 1
Транспорт - Парковка - Паркинг - Parking - Автостоянка - Стоянки автомобилей - сервис оплаты городской парковки - city parking payment service - паркомат - паркон - управление паркингом 1089 1
Человеческие ресурсы - Увольнение персонала - Сокращение кадров 1210 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9131 1
TechSpot 144 1
The Register - The Register Hardware 1612 1
Business Insider - Бизнес инсайдер 247 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1366219, в очереди разбора - 750669.
Создано именных указателей - 177050.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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