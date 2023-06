Ключевые ИТ-специалисты бегут из компаний. Они не хотят возвращаться из удаленки, невзирая на угрозы работодателей

Компании, в том числе из сферы ИТ, столкнулись с массовым увольнением специалистов среди тех, кого насильно заставили отказаться от удаленной работы в пользу офиса. Это коснулось и ключевых сотрудников, поиск замены которым может оказаться весьма непростой задачей. Люди не хотят менять работу из удобного для них места на душные офисы и регулярные пробки дважды в день, хотя такое неподчинение грозит им проблемам на работе – отсутствием карьерного роста, невысокой зарплатой и искусственным занижением KPI.

Удаленка – это святое

Принудительный возврат сотрудников в офисы и лишение их возможности работать из дома, кафе, дачи или с пляжа обернулось для работодателей пробелами в штатном расписании. Как пишет The Register, компании стали терять наиболее ценных сотрудников, решивших сменить работу вместо того, чтобы вновь начать тратить часы своей жизни на стояние в утренних и вечерних пробках.

Издание ссылается на опрос консалтинговой компании Unispace, в котором участвовали 9500 работодателей и 6650 рядовых сотрудников из 17 стран мира. Один из его результатов гласит, что 42% компаний, заставивших сотрудников отказаться от удаленки, в итоге лишились большего количества людей, чем ожидалось.

Это может быть очень тревожным звонком для крупного бизнеса, в том числе и для российского, а также для ИТ-компаний. Еще три года назад, в разгар пандемии коронавируса, именно ИТ-гиганты в мировым именем – IBM, Google, Amazon, Apple, Dell и многие другие – показывали всей планете пример, отправляя людей работать из дома. Теперь же они вынуждают их вернуться в кампусы и офисы, грозясь ухудшить условия их труда, если те не послушаются.

Фото: Firmbee / Pixabay Пандемия изменила отношение людей к работе в офисе. Возможно, навсегда, но не все работодатели открыты таким фундаментальным переменам

Разумеется, есть и противоположные примеры, хотя их совсем не так много, как хотелось бы. Среди них – ушедшая из России компания Salesforce, которая выбрала политику мягких уговоров и поощрений тех, кто решил отказаться от удаленки в пользу кабинетов и опенспейсов.

Насколько все плохо

Подавляющее большинство опрошенных Unispace работников заявили, то вернулись в офис из-за кнута, а не за пряником. Тех, кого насильно вытащили из дома и заставили сидеть в кабинете, набралось 70%, и никто из них не получил никаких поощрений – только ультиматумы в том или ином виде.

21% участвовавших в опросе работодателей были вынуждены признать, что их попытки искоренить удаленку в компании как явление привели к увольнениям ключевых сотрудников, которых нужно было удерживать в штате всеми силами, а не подталкивать к написанию заявления по собственному желанию. Отправились ли эти специалисты к конкурентам, более лояльно относящимся к удаленной работе, или сменили сферу деятельности, в результатах исследования не сказано.

Впрочем, среди тех, кого заставили вернуться в офис, нашлись и те, которые очень быстро смирились с требованием руководства, притом настолько, что начали требовать от оставшихся удаленщиков взять с них пример. Таких действительно много – 29%, но все же это далеко не подавляющее большинство.

Кому следует прислушаться

Самыми ярыми противниками удаленной работы по итогам первой половины 2023 г. по праву можно считать две американские компании – Google и IBM. Создатель всемирно известного поисковика, разработчик ОС Android, видеосервиса YouTube и браузера Chrome в начале июня 2023 г. косвенно заявил, что отныне удаленщики по умолчанию будут считаться разгильдяями и лентяями. В Google изменилась система подсчета баллов продуктивности работника – теперь, если он редко появляется в офисе или вовсе обходит его стороной, его итоговая продуктивность будет искусственно занижена.

Google не уточняет, как плохие показатели продуктивности будут влиять на карьеру работников. IBM в этом плане гораздо более открытая – в мае 2023 г. она сказала, что удаленщки если и смогут рассчитывать на повышение зарплаты, то в самую последнюю очередь – лишь после того, как прибавку получат их офисные коллеги. То же касается и повышения по службе – шансов получить новую должность больше у тех, кто ежедневно работает в офисе, а не в своей гостиной.

Для многих выбор очевиден

Как пишет The Register, для очень многих людей, работающих по найму и получивших возможность зарабатывать деньги, не выходя из дома, вопрос выбора между возвращением в офис и увольнением даже не поднимается. Например, большинство жителей Лондона (Великобритания) предпочтут сменить место работы и остаться дома.

Многие опрошенные изданием собеседники задают риторический вопрос: «Какой смысл мне находиться в офисе, только лишь потому, что они (работодатели – прим. CNews) хотят видеть меня там?». (What's the point of me being in my office, just because they want to see me in the office?)

Работодатели, меж тем, уверены, что удаленная работа ведет к плохой дисциплине сотрудников. 65% их них считают, что сотрудники перестают эффективно распределять свое время, 30% не сомневаются, что из-за возможности работать вне офиса персонал тратит слишком много времени на личные дела в рабочие часы.

Неужели кто-то ожидал другого

Одним из основных (и при этом весьма парадоксальным) выводов, по данным Unispace, было то, что сотрудники были счастливы (31%), мотивированы (30%) и рады (27%) находиться в офисе, когда они посещали его до ухода на удаленную работу по тем или иным причинам. «Однако интересно отметить, что все три из этих показателей снижаются для тех, у кого обязательное возвращение в офис (27%, 26% и 22% соответственно)», – утверждают исследователи. Они подчеркивают, что работники более лояльно относятся к возвращению в кабинеты, если им дают выбор, а не принуждают их.

Но стоит отметить, что все выводы, к которым пришли эксперты Unispace, не являются открытием или откровением. Еще два года назад, в июне 2021 г., CNews писал, что если заставить миллениалов и зумеров выбирать между отказом от удаленки и увольнением, многие из них выберут второй вариант.

Для работодателей это не сулит ровным счетом ничего хорошего, потому что, по большей части, именно из миллениалов и зумеров в настоящее время состоит трудоспособное население всего мира. Миллениалы – люди, рожденные в период с 1980 по 2000 гг., то есть сейчас им от 23 до 43 лет. Зумеры- поколение людей, родившихся с 1997 по 2012 гг. Среди обеих категорий набралось 49% тех, кто лучше уволится, чем вернется в офис.