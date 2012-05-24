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Индексная книга (каталог) CNews*
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Tessera

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


24.05.2012 Геологические особенности Венеры: анализ "по-русски" 1
13.06.2007 Tessera: цифровая камера «на острие» спички 1
13.06.2007 Разработана цифровая камера размером со спичечную головку 1
17.05.2002 В Rambus произошла смена президента 1
29.05.2001 Intel намерена утроить объем памяти для сотовых телефонов 1
06.10.1999 IXL купит Tessera за $120 млн 2

Публикаций - 7, упоминаний - 8

Tessera и организации, системы, технологии, персоны:

Rambus 246 1
Toshiba America - Toshiba America Information Systems - Toshiba America Electronic Components - Toshiba America Consumer Products 40 1
Samsung Electronics - Samsung Semiconductor 46 1
Intel Corporation 12853 1
iXL Enterprises 11 1
Гранит 57 1
ESA - European Space Agency - Европейское космическое агентство - Европейское управление космических исследований 692 1
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11590 3
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29814 3
Электроника - CMOS - Complementary metal-oxide-semiconductor - КМОП-транзистор - Комплементарная структура металл-оксид-полупроводник 937 2
Фотокамеры - Автофокус - Автофокусировка 2497 2
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26469 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 14032 1
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10278 1
РЛС - Радиолокационная станция - Радар детектор - радарные системы - радарные комплексы - radio detection and ranging - радиообнаружение и измерение дальности - Радиопеленгация 430 1
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3441 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9973 1
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15506 1
VGA - Video Graphics Array - Компонентный видеоинтерфейс - D-Sub 2036 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24584 1
ESA VEX - Venus Express - Венера-экспресс 75 1
Kanadjian Avo - Канадьжан Аво 1 1
Базилевский Александр 1 1
Солнце - звезда Солнечной системы 5508 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54931 1
Европа 25007 1
Земля - планета Солнечной системы 10890 1
Южная Корея - Республика 7079 1
США - Калифорния - Кремниевая долина - Silicon Valley 1098 1
США - Калифорния - Фримонт 17 1
Венера - планета Солнечной системы 299 1
Астрономия - Astronomy - Астрофизика - Космическая физика - Наука о Вселенной, изучающая расположение, движение, структуру, происхождение и развитие небесных тел и систем 3819 1
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 2296 1
Геология - Geology - Сейсмология - Seismology - совокупность наук о строении Земли - геологоразведка - сейсморазведка 487 1
Экватор - Equator 207 1
Gartner - Dataquest 353 1
РАН ГЕОХИ - Институт Геохимии и Аналитической Химии имени В.И. Вернадского 6 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
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