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Tessera
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru
|24.05.2012
|Геологические особенности Венеры: анализ "по-русски" 1
|13.06.2007
|Tessera: цифровая камера «на острие» спички 1
|13.06.2007
|Разработана цифровая камера размером со спичечную головку 1
|17.05.2002
|В Rambus произошла смена президента 1
|29.05.2001
|Intel намерена утроить объем памяти для сотовых телефонов 1
|06.10.1999
|IXL купит Tessera за $120 млн 2
Публикаций - 7, упоминаний - 8
Tessera и организации, системы, технологии, персоны:
|Rambus 246 1
|Toshiba America - Toshiba America Information Systems - Toshiba America Electronic Components - Toshiba America Consumer Products 40 1
|Samsung Electronics - Samsung Semiconductor 46 1
|Intel Corporation 12853 1
|iXL Enterprises 11 1
|Гранит 57 1
|ESA - European Space Agency - Европейское космическое агентство - Европейское управление космических исследований 692 1
|Gartner - Dataquest 353 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1470855, в очереди разбора - 724554.
Создано именных указателей - 200886.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1470855, в очереди разбора - 724554.
Создано именных указателей - 200886.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.