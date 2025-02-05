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VideoMost SDK



05.02.2025 Выпуск нового релиза программного ВКС-сервера VideoMost 9.5 для корпоративных коммуникаций 1
09.06.2020 В ОАЭ запущен видеомессенджер на базе Videomost 1
20.04.2018 МТС и «Медси» запустили услуги цифровой медицины на базе VideoMost SDK 1
08.04.2016 Американский оператор Lunex Telecom использует VideoMost SDK для глобального сервиса мобильных видеозвонков 1
18.03.2016 VideoMost вошел в Топ-10 мировых VoIP-лидеров 1
29.04.2014 Spirit выпустил VideoMost 3.0 с Ultra HD 1

Публикаций - 6, упоминаний - 6

VideoMost SDK и организации, системы, технологии, персоны:

VideoMost - ВидеоМост 276 5
Spirit DSP - Спирит Корп 471 5
Polycom - Поликом Россия - Поликом Раша 402 2
Samsung Electronics 10273 1
Ростелеком 9718 1
Microsoft Corporation 24646 1
Huawei 3942 1
Apple Inc 12117 1
HP Inc. 5689 1
ZTE Corporation 748 1
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 832 1
Oracle Corporation 6701 1
Toshiba Corporation 2929 1
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2042 1
Kyocera 241 1
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3003 1
Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 1052 1
HTC Corporation 1499 1
AT&T Inc 1680 1
Adobe Systems 1550 1
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АФК Система - Медси - российская сеть частных медицинских клиник 137 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1364 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1393 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1969 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4125 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8024 5
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Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24204 3
SDK - Software development kit - Комплект средств разработки ПО 982 3
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Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12555 2
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8207 2
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 15946 2
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20675 2
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - 720p - Телевидение высокой чёткости 3266 2
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12202 2
Chat - Чат - средство обмена сообщениями по компьютерной сети в режиме реального времени - текстовый канал связи 2002 2
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CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20832 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4089 1
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Google Hangouts - Google VideoChat - мессенджер 75 1
WhatsApp Messenger 1087 1
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