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Tesla Model Y



29.01.2025 «Авито Авто»: интерес к электрокарам с пробегом вырос почти на 10% за год 1
19.07.2024 «Авито Авто»: продажи электромобилей с пробегом за год выросли на 15,2% 1
29.05.2024 Исследование: Электромобили сбивают пешеходов втрое чаще, чем обычные авто 1
13.10.2022 В Санкт-Петербурге электромобили стали доступны для поминутной аренды 2
18.07.2022 Каршеринг «Ситидрайв» увеличил парк электромобилей в Москве и Петербурге 2
22.06.2021 Россияне бросились скупать электромобили. Продажи выросли в 10 раз 1
12.05.2020 Илон Маск открыл завод Tesla вопреки запрету американских властей: Пусть меня арестуют 1
05.04.2019 В «Связном» стартовал предзаказ на Tesla Model Y 2

Публикаций - 8, упоминаний - 11

Tesla Model Y и организации, системы, технологии, персоны:

Цифра ГК 2431 1
SpaceX - Space Exploration Technologies 229 1
X Corp - Twitter 2846 1
Tesla Motors 397 4
Ситидрайв - YouDrive - Новые транспортные системы - оператор каршеринга 79 2
Volkswagen Group - VW 282 2
Международный аэропорт Пулково - ВВСС - Воздушные Ворота Северной Столицы - IATA: LED, ICAO: ULLI - Northern Capital Gateway 205 1
Nissan Motor - Ниссан Мотор Рус - Ниссан Россия - Ниссан Мануфэкчуринг Рус - японский автопроизводитель 271 1
Автодом - АВТОDOM 21 1
Лахта Центр - Газпром-Сити 12 1
Экспофорум - Expoforum - ЭФ-Интернэшнл - Конгрессно-выставочный центр 15 1
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 814 1
Unsplash 781 1
Страховой Дом ВСК - Группа ВСК - Всероссийская страховая компания - ранее Военно-страховая компания 197 1
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 430 1
Moscow Tesla Club 4 1
Связной ГК 1370 1
Porsche SE - Porsche Automobil Holding SE - Порше Руссланд 102 1
Volkswagen Audi Group 207 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2718 1
Губернатор Калифорнии - органы государственной власти штата Калифорнии США 58 1
Электромобиль - Электротранспортные технологии - Electric car, electrocars - электрокар, электрический транспорт 479 7
Транспорт - Автомобилестроение - кроссовер 80 2
Транспорт - Автомобилестроение - седан 100 2
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12037 1
Транспорт - V2P - vehicle-to-pedestrian - автомобиль-пешеход - Прогнозирование траекторий движения пешеходов - Pedestrian trajectory prediction - Распознавание пешеходов - Pedestrian Detection - Предупреждение столкновения - Pedestrian Protection System 111 1
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 9617 1
LoRaWAN - LoRa - Long Range Wide Area Networks - Технология модуляции в беспроводных сетях LPWAN и открытый протокол LoRaWAN 92 1
Зарядное устройство - Battery charger - Зарядная станция - Charging station 2128 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11631 1
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 1705 1
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 12630 1
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4412 1
Tesla Model 3 45 5
Tesla Model X 27 3
Volkswagen ID. series 9 3
Tesla Model S 73 2
Tata Motors - Jaguar I-PACE - электрический кроссовер - электромобиль 11 2
Avito - Авито авто 39 1
Geely Zeekr 9 1
Nissan Leaf - электромобиль 52 1
Porsche Taycan 9 1
КамАЗ Кама-1 - электромобиль 9 1
Chevrolet Bolt 4 1
Уткина Анна 1 1
Иванов Вадим 7 1
Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 334 1
Newsom Gavin - Ньюсом Гэвин 6 1
Малис Александр 157 1
Сергеев Алексей 45 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43224 4
Россия - РФ - Российская федерация 144512 4
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17399 4
Россия - ДФО - Приморский край - Приморье 1165 2
Россия - ЮФО - Краснодарский край 1767 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17053 2
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Всеволожский район - Токсово 13 1
Россия - Никольск 10 1
Обухов центр БЦ 1 1
Россия - СЗФО - Вологодская область 684 1
Россия - ДФО - Хабаровский край 873 1
Россия - СФО - Иркутская область 1096 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Всеволожский район - Агалатово 3 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13324 1
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1663 1
Россия - УФО - Свердловская область 1499 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7439 1
США - Калифорния - Фримонт 16 1
США - Техас 991 1
США - Калифорния - Сан-Франциско 1413 1
США - Калифорния 4627 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1565 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52136 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2420 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5115 3
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51105 3
Транспорт - Carsharing - Каршеринг - краткосрочная аренда/прокат машины/автомобилей - Car-as-a-Service - Автомобиль как сервис 287 3
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18523 2
Импортозамещение - параллельный импорт 484 1
Конституция США 62 1
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3471 1
Бензин - Gasoline - горючая смесь лёгких углеводородов с температурой кипения от +33 до +205 °C (в зависимости от примесей) 412 1
Транспорт - ДТП - Дорожно-транспортное происшествие 809 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 6922 1
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4014 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3656 1
Транспорт - Аэропорт - Airport - Аэровокзал - Аэровокзальный комплекс - Аэродром 1692 1
Вторая мировая война - Великая Отечественная война - Операция «Барбаросса» - План нападения Германии на СССР - День Победы - 9 Мая - Парад Победы 550 1
Аренда 2422 1
Список системообразующих предприятий РФ 281 1
NYT - The New York Times 1054 1
The Verge - Издание 555 1
Автостат 33 2
LSE - London School of Economics and Political Science - Лондонская школа экономики и политических наук 28 1
CSUEB - Cal State - California State University East Bay - Калифорнийский государственный университет 525 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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