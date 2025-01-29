Tesla Model Y
Tesla Model Y и организации, системы, технологии, персоны:
|Цифра ГК 2431 1
|SpaceX - Space Exploration Technologies 229 1
|X Corp - Twitter 2846 1
|Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2718 1
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