После скандала Трампа и Маска у властей США возникли вопросы к беспилотным такси Tesla

У отвечающего за безопасность дорожного движения в США ведомства уже возникли вопросы по итогам нескольких записанных на видео инцидентов на дороге с участием роботакси Tesla. Компания Tesla тестирует ограниченный парк из примерно десяти электромобилей в Техасе в качестве беспилотных такси, перевозя специально приглашенных пассажиров, буквально пару дней.

Вопросы к безопасности от регуляторов

Американские регуляторы, включая Национальное управление по безопасности дорожного движения США (NHTSA), высказали озабоченность по поводу безопасности роботакси Tesla, пишет Reuters. Роботакси уже несколько десятков раз создали угрозу для безопасности окружающих.

23 июня 2025 г. сотрудники NHTSA обратились в компанию Tesla после того, как в социальных сетях появились видеоролики, на которых видно, как роботакси компании-производителя хаотично едет по дорогам общего пользования в Остине, штат Техас.

В одном из инцидентов роботакси Tesla была замечена на встречной полосе, в другом — превысило скоростной режим, а еще один видеоролик показал, как автоматизированная машина резко затормозила в потоке, заметив вдали стоящий полицейский автомобиль. Представитель NHTSA сообщил по электронной почте журналистам Reuters, что агентство в курсе упомянутых инцидентов и находится в контакте с производителем для сбора дополнительной информации.

Автомобили Tesla неоднократно сталкивались с неподвижными машинами спецслужб с включенными проблесковыми маяками, особенно ночью. Однако в Остине тестирование роботакси Tesla 24 июня ограничено условиями хорошей видимости, с шести утра до полудня. Сотрудники NHTSA также имеют претензии к программному обеспечению (ПО) Feature-Sliced Design (FSD), отвечающему за помощь водителю в электромобилях Tesla, так что интерес ведомства не ограничивается роботакси. После запуска услуги в Техасе акции Tesla выросли на 8%, благодаря положительным отзывам тщательно отобранных пассажиров.

Tesla американских регуляторов возникли вопросы к способности роботакси Tesla ориентироваться в условиях плохой видимости

Роботакси Tesla представлены внедорожниками Model Y, оснащенные новейшим на июнь 2025 г. программным и аппаратным обеспечением FSD Unsupervised. Пилотный ИТ-сервис роботакси, в котором участвует менее двух десятков автомобилей, работает в светлое время суток и только в хорошую погоду, а на переднем пассажирском сиденье находится человек, контролирующий безопасность.

Сотрудники федерального регулятора безопасности утверждают, что не занимается предварительным оценками новых технологий или ИТ-систем автомобиля. По их словам, они будут расследовать инциденты, связанные с потенциальными дефектами безопасности, и принимать необходимые меры для защиты безопасности дорожного движения после оценки широкого спектра отчетов и собранных данных.

В мае 2025 г. в NHTSA начали расследование возможных дефектов системы FSD-Supervised или FSD Beta компании Tesla после аварий с травмами и смертельным исходом, как писал CNews. Это расследование на 24 июня все еще продолжается.

Конфликты и разногласия

В начале июня 2025 г. произошло то, что журналисты назвали «Суперкубком среди интернет-ссор», — самый могущественный человек мира, президент США Дональд Трамп (Donald Trump) публично разругался с самым богатым человеком мира, техномагнатом Илоном Маском (Elon Musk).

Официально они разошлись в оценках «прекрасного законопроекта» Трампа о налоговых льготах, который увеличивает дефицит бюджета США. Маск, до конца мая 2025 г. руководивший сокращением государственных расходов в администрации Трампа, назвал законопроект «отвратительным извращением». Трамп заявил, что разочарован в еще недавно верном союзнике и что тот действует из корыстных побуждений. После этого Трамп и Маском начали обмениваться колкими сообщениями, каждый в своей социальной сети — Маск в Х, а Трамп в Truth Social.

Tesla Тестирование автономности в Tesla

Но, по всей видимости, дело не в принципах или как минимум не только в них. Трамп во время ссоры с Маском объяснил его недовольство тем, что «прекрасный законопроект» лишает электромобильную отрасль льгот на миллиарды долларов. Законопроект действительно досрочно отменяет налоговые субсидии, которые стимулируют покупателей приобретать электромобили, да еще и вводит дополнительный сбор на такие транспортные средства.

По подсчетам аналитиков банка JPMorgan, из-за этого Tesla — крупнейший бизнес Маска — потеряет $1,2 млрд годовой прибыли. Кроме того, Маск ретвитнул пост человека, который предложил объявить Трампу импичмент и отдать власть вице-президенту Джей Ди Вэнсу (James Di Vance), а затем написал, что глобальные тарифы, вводимые Трампом, вызовут рецессию во второй половине 2025 г.

По информации Reuters, в Белом доме говорили, что Трамп намерен был продать красную Tesla, которую он купил весной 2025 г., чтобы поддержать Маска, когда у того возникли проблемы с бизнесом. Из-за конфликта с президентом США проблемы вернулись: Tesla за день потеряла $153 млрд, а сам Маск обеднел на $34 млрд.

11 июня Илон Маск написал в X, что сожалеет о своих высказываниях в адрес президента США Дональда Трампа. В последние несколько недель Маск не писал ничего оскорбительного про Трампа, зато высказывался в поддержку его иммиграционной политики. Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт (Caroline Leavitt) сообщила журналистам, что Трамп ценит извинения Маска. Белый дом, по ее словам, не предпринимал никаких усилий для пересмотра госконтрактов с компаниями бизнесмена.

Плохая автономность

В 2015 г. Илон Маск заявил акционерам, что автомобили Tesla достигнут полной автономии в течение трех лет. В 2016 году он заявил, что автомобиль Tesla сможет совершать поездки по пересеченной местности без вмешательства человека уже к концу 2017 г. А в 2019 г. на встрече с институциональными инвесторами, которая помогла ему привлечь более $2 млрд, Макс заявил, что в 2020 г. у Tesla будет 1 млн роботакси, способных выполнять 100 часов работы в неделю каждый и приносить деньги своим владельцам.