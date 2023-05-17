Tesla «убивает» аккумуляторы своих электромобилей на расстоянии. Ремонт обходится в десятки тысяч долларов

Tesla программно выводит из строя батареи электромобилей

Владельцы электромобилей Tesla подали коллективный иск к компании Tesla Motors американского предпринимателя Илона Маска (Elon Musk), пишет The Register.

Инициаторами судебного разбирательства выступают жители штатов Калифорния, Иллинойс, Мичиган и Вашингтон, обладатели новых и подержанных Tesla Model S и Model X, которые недовольны качеством обновлений системного программного обеспечения принадлежащих им транспортных средств на электрической тяге.

Обратившиеся в Федеральный окружной суд Северного округа Калифорнии с иском уверены, что заявление Tesla Motors о сохранении полной работоспособности аккумуляторной батареей в течение всего срока эксплуатации автомобиля, выпущенного компанией, не соответствует действительности. По мнению автовладельцев, производитель «преднамеренно и с ощутимыми последствиями вмешивается в работу машины посредством обновлений программного обеспечения, которые негативно сказываются на ее характеристиках».

Согласно показаниям одного из истцов, который представляет Менло-Парк (Калифорния), обновление «по воздуху», распространенное Tesla в сентябре 2022 г., существенно сократило ресурс батареи принадлежащей ему Model S. Если раньше авто было способно проехать без подзарядки до 434 км, то после установки патча этот показатель опустился до уровня 128 км. Кроме того, внутренние системы электромобиля начали выдавать сообщение об ошибке "BMS_u029", что, как правило, свидетельствует об истощении батареи или ее полном выходе из строя.

Истцу пришлось прибегнуть к услугам стороннего сервисного центра – благо ошибка не привела к блокировке транспортного средства. Специалисты автосервиса помогли мужчине откатить обновление прошивки и восстановить емкость аккумулятора. Процедура обошлась автолюбителю в $500.

От апдейта до дорогостоящего ремонта

Гораздо более серьезные трудности испытал еще один из инициаторов коллективного иска – Лукас Батлер (Lucas Butler) из штата Вашингтон. Его Model S стала жертвой очередного сотфверного обновления в марте 2023 г., в результате которого авто сделалось полностью неработоспособным.

В дилерском центре Tesla, куда тот был вынужден обратиться, ему сообщили, что замена батареи обойдется почти в $21 тыс. При этом ценник на Tesla Model S образца 2023 г., согласно официальному сайту автопроизводителя, начинается от $88,5 тыс.

«До обновления программного обеспечения запас хода автомобиля истца Батлера с полностью заряженной батареей составлял примерно 255 миль (около 410 км; – прим. CNews). Теперь же он не имеет возможности водить это транспортное средство», – говорится в исковом заявлении.

Без дилера не разобраться

Истцы считают, что в Tesla прекрасно знали о проблемах с батареей и софтом, учитывая тот факт, что жалобы на подобные случаи от автовладельцев поступают не впервые. Более того, на рынке существует отдельная ниша для продуктов и услуг по решению проблем с ПО машин Tesla.

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Примечательно, что Tesla отрицает саму возможность самостоятельного выполнения процедуры отката к предыдущей версии прошивки электромобиля без участия производителя, о чем свидетельствует соответствующий пункт на сайте компании в разделе с ответами на часто задаваемые вопросы (FAQ).

В тексте иска приводятся показания представителя Hybrid ReVolt, которая оказывает услуги такого рода. Из них следует, что в сервисной компании не имеют ни малейшего представления о причинах возникновения ранее упомянутой ошибки “BMS_u029”. Однако, по наблюдениям ее специалистов, сбои в работе батареи вследствие установки новой прошивки начали проявлять себя в августе 2022 г. По заявлению Hybrid ReVolt, сама же Tesla Motors в качестве решения проблемы обычно предлагает полную замену всего блока тяговых батарей транспортного средства целиком, что стоит немалых денег и выполняется за счет клиента.

Не привлекая лишнего внимания

Истцы также обращают внимание суда на выбранную Tesla тактику урегулирования подобных конфликтов. Компания предпочитает не привлекать к ним лишнего внимания.

В мае 2021 г. суд в Осло (Норвегия) по схожему делу вынес вердикт в пользу группы истцов, назначив каждому компенсацию в размере около $16,3 тыс. Сама Tesla не почтила вниманием судебный процесс и не направила своего представителя. Таким образом, решение было вынесено в отсутствие ответчика.

Требования истцов

Раздел исковых требований по заявлению, переданному американскими автовладельцами в суд, состоит из восьми пунктов. В частности, в нем предлагается придать иску статус коллективного, запретить Tesla продолжать прибегать к незаконным, по мнению истцов, практикам ведения бизнеса, обязать компанию отозвать, бесплатно заменить или выкупить проблемные авто у их обладателей, а также компенсировать издержки участникам судебного процесса.