Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 172460
ИКТ 13416
Организации 10518
Ведомства 1452
Ассоциации 992
Технологии 3413
Системы 25355
Персоны 73969
География 2790
Статьи 1512
Пресса 1204
ИАА 689
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2601
Мероприятия 849

Changan Automobile Group AVATR Avatr Technology

Changan Automobile Group - AVATR - Avatr Technology

AVATR —  автомобильный бренд, представлен в 12 странах — России, Беларуси, Азербайджане, Молдове, Таиланде, Непале, Королевстве Бутан, Брунее, ОАЭ, Катаре и Израиле.


09.04.2025 «Авто.ру» провел первое российское исследование реального запаса хода популярных электромобилей 2
29.01.2025 «Авито Авто»: интерес к электрокарам с пробегом вырос почти на 10% за год 1
15.01.2025 В России поставлен рекорд по продажам электромобилей. Рост год к году более 25% 1
28.11.2024 Китайский производитель Avatr будет дистанционно отключать электромобили, поставленные в Россию по «серым» схемам 4
19.07.2024 «Авито Авто»: продажи электромобилей с пробегом за год выросли на 15,2% 2
24.01.2024 Changan Automobile приступает к разработке твердотельных аккумуляторов нового поколения 1

Публикаций - 6, упоминаний - 11

Changan Automobile Group и организации, системы, технологии, персоны:

Volkswagen Group - VW 286 3
Nissan Motor - Ниссан Мотор Рус - Ниссан Россия - Ниссан Мануфэкчуринг Рус - японский автопроизводитель 272 2
Tesla Motors 401 2
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 935 2
Changan Automobile Group - Changan Motors Rus - Чанъань Моторс Рус 23 2
DFM - Dongfeng Motor Corporation - Voyah 6 1
Авилон - AGR Automotive Group - Volkswagen Group Rus - Фольксваген Груп Рус - Фольксваген Компоненты и Услуги - Скания Лизинг - Скания Финанс - Скания Страхование 49 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6029 2
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2738 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2965 1
Электромобиль - Электротранспортные технологии - Electric car, electrocars - электрокар, электрический автомобиль, электрический транспорт 506 4
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67805 3
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20133 2
Транспорт - Автомобилестроение - внедорожники - off-road vehicle - внедорожные транспортные средства 180 2
Утилизация мусора - Переработка отходов - Waste disposal - Рециклинг -Recycling - Нулевое захоронение - Сортировка бытовых отходов - Вторичное сырьё, вторсырьё - Утилизационный сбор, утильсбор 1149 2
Транспорт - Автомобилестроение - кроссовер 82 2
Транспорт - Электромобиль - ЭЗС - Заправки электротранспорта - Сеть электрозарядных станций - Electric vehicle refueling stations - Network of electric charging stations 74 1
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 9746 1
Зарядное устройство - Battery charger - Зарядная станция - Charging station 2189 1
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3281 1
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 6874 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12749 1
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 2248 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 14290 1
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3075 1
Электроэнергетика - Smart Grid - Smart Metering - Умные (интеллектуальные) сети электроснабжения - умная энергетика - зеленая энергетика - Программы энергосбережения и повышения энергоэффективности 2213 1
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 4848 1
Аккумулятор литий-ионный электрический - Li-Ion 969 1
Geely Zeekr 12 4
Tesla Model S 73 2
Avito - Авито авто 44 2
Volkswagen ID. series 9 2
Tesla Model 3 48 2
Tesla Model Y 9 2
Nissan Leaf - электромобиль 52 2
Моторинвест Evolute - электромобиль 22 1
ByteDance - TikTok 268 1
Meta - Facebook - Instagram - Инстаграм 781 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1668 1
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 750 1
Москвич МАЗ - Москвич АЗЛК - советский и российский легковой автомобиль 14 1
Ковалев Андрей 31 1
Каминский Михаил 1 1
Каримов Альберт 2 1
Шапарин Антон 2 1
Иванов Вадим 7 1
Кизевич Екатерина 3 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17287 4
Россия - РФ - Российская федерация 147104 4
Китай - Чунцин 23 1
Венгрия 840 1
Италия - Итальянская Республика 4369 1
Германия - Федеративная Республика 12748 1
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан 1288 1
Польша - Республика 1968 1
Беларусь - Белоруссия 5774 1
Армения - Республика 2307 1
Казахстан - Республика 5602 1
Португалия - Португальская Республика 923 1
Литва - Литовская Республика 655 1
Иран - Исламская Республика Иран 1096 1
Эстония - Эстонская Республика 752 1
Нидерланды 3546 1
Грузия 1247 1
Украина 7648 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18944 3
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4087 2
Транспорт - Парковка - Паркинг - Parking - Автостоянка - Стоянки автомобилей - сервис оплаты городской парковки - city parking payment service - паркомат - паркон 1055 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11061 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5257 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6036 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 5967 1
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3069 1
Льготы - определённые преимущества, дополнительные права, полное или частичное освобождение от выполнения установленных правил, обязанностей, или облегчение условий их выполнения 1351 1
Литий - Lithium - химический элемент 555 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6270 1
Минюст РФ - ФСЭМ - Федеральный список экстремистских материалов Министерства юстиции России - экстремизм - расистские и ксенофобские материалы 513 1
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2162 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24497 1
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3478 1
Автостат 36 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1351695, в очереди разбора - 760404.
Создано именных указателей - 172460.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

MARKET.CNEWS

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Техника

Лучшие 4K-телевизоры для дачи: хиты продаж

Обзор книги на цветных электронных чернилах Digma P6: больше, чем просто «читалка»

Обзор беспроводных наушников Baseus Bowie H1i: Hi-Res Audio, 100 часов работы и ANC

Показать еще

Наука

Найдены следы динозавра возрастом 166 миллионов лет, он был размером с пони

Сталагмиты из древней пещеры показали, что Сахара была оазисом еще 8000 лет назад

Разгадана космическая загадка, почему скопления галактик остаются горячими
Показать еще
37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025 37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025

erid: 2W5zFHRYEHv

Рекламодатель: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЭКСПОЦЕНТР»

ИНН/ОГРН: 7718033809/1027700167153