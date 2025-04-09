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Changan Automobile Group AVATR Avatr Technology
AVATR — автомобильный бренд, представлен в 12 странах — России, Беларуси, Азербайджане, Молдове, Таиланде, Непале, Королевстве Бутан, Брунее, ОАЭ, Катаре и Израиле.
Changan Automobile Group и организации, системы, технологии, персоны:
|Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6029 2
|Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2738 1
|Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2965 1
|Ковалев Андрей 31 1
|Каминский Михаил 1 1
|Каримов Альберт 2 1
|Шапарин Антон 2 1
|Иванов Вадим 7 1
|Кизевич Екатерина 3 1
|Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17287 4
|Россия - РФ - Российская федерация 147104 4
|Китай - Чунцин 23 1
|Венгрия 840 1
|Италия - Итальянская Республика 4369 1
|Германия - Федеративная Республика 12748 1
|Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан 1288 1
|Польша - Республика 1968 1
|Беларусь - Белоруссия 5774 1
|Армения - Республика 2307 1
|Казахстан - Республика 5602 1
|Португалия - Португальская Республика 923 1
|Литва - Литовская Республика 655 1
|Иран - Исламская Республика Иран 1096 1
|Эстония - Эстонская Республика 752 1
|Нидерланды 3546 1
|Грузия 1247 1
|Украина 7648 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
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