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Xpeng XPeng Motors Guangzhou Xiaopeng Motors Technology

Xpeng - XPeng Motors - Guangzhou Xiaopeng Motors Technology

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


17.07.2026 В России появятся автомобили XPeng со встроенными сервисами «Яндекса» 1
05.08.2025 «Билайн» совместно с China Telecom обеспечат работу сервисов и интернета в китайских автомобилях в России и странах СНГ 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Xpeng и организации, системы, технологии, персоны:

ВымпелКом - Билайн Бизнес - Beeline Business 493 1
China Telecom - China Telecommunications Corporation - Чайна Телеком 290 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9491 1
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Транспорт - C-V2X, V2X - (Cellular) Vehicle-to-Everything communications - V2V - Vehicle-to-Vehicle - V2I - Vehicle-to-Infrastructure - Connected Car (Vehicles) - Подключенный транспорт - IoV - Internet of Vehicles - Интернет транспортных средств 267 1
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ЭСП - Экономика совместного потребления - Экономика обмена и доверия - Collaborative consumption - Sharing economy - Шеринг-сервисы - Совместное потребление - Краудинговый капитализм 71 1
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Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7752 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1458301, в очереди разбора - 728320.
Создано именных указателей - 197894.
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