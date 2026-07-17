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Xpeng XPeng Motors Guangzhou Xiaopeng Motors Technology
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru
|17.07.2026
|В России появятся автомобили XPeng со встроенными сервисами «Яндекса» 1
|05.08.2025
|«Билайн» совместно с China Telecom обеспечат работу сервисов и интернета в китайских автомобилях в России и странах СНГ 1
Публикаций - 2, упоминаний - 2
Xpeng и организации, системы, технологии, персоны:
|ВымпелКом - Билайн Бизнес - Beeline Business 493 1
|China Telecom - China Telecommunications Corporation - Чайна Телеком 290 1
|ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9491 1
|Changan Automobile Group - AVATR - Avatr Technology 11 1
|Changan Automobile Group - Chenzhi Group - Changan Auto Finance - Changan Motors Rus - Чанъань Моторс Рус 36 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1458301, в очереди разбора - 728320.
Создано именных указателей - 197894.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1458301, в очереди разбора - 728320.
Создано именных указателей - 197894.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.