В России появятся автомобили XPeng со встроенными сервисами «Яндекса»

В мультимедийную систему автомобилей XPeng для российского рынка будут интегрированы сервисы «Яндекса» — «Карты», «Навигатор», «Видео», «Музыка». Водители смогут пользоваться привычными цифровыми сервисами через штатную систему автомобиля: например, строить маршруты или прослушивать музыку, подкасты и аудиокниги, не отвлекаясь на смартфон во время поездки. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

Первыми моделями XPeng с технологиями «Яндекса» станут полностью электрические кроссовер-купе G6 и флагманский кроссовер G9. Сервисы «Яндекса» дополнят технологическую платформу автомобилей: модели оснащены системой XPilot Assist, включающей расширенный набор активных ассистентов движения, парковки и безопасности, и поддерживают обновление программного обеспечения «по воздуху».

Автомобили построены на 800-вольтовой архитектуре со скоростью зарядки с 10% до 80% за 12 мин. Совокупная мощность силовой установки G6 составляет 487 л. с. и обеспечивает разгон до 100 км/ч за 4,1 секунды, у G9 — 575 л. с. и 4,2 сек. Для повышения комфорта водителей и пассажиров в автомобилях предусмотрены, например, вентиляция передних сидений и расширенный зимний пакет с подогревом всех сидений, руля и зоны стеклоочистителей. Во флагманской модели G9 также доступны интеллектуальная двухкамерная пневмоподвеска, премиальная аудиосистема и отделка кожей наппа. Владельцам автомобилей XPeng с технологиями «Яндекса» будут доступны гарантийная поддержка и сервисное обслуживание.