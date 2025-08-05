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Хомутинников Александр
УПОМИНАНИЯ
Хомутинников Александр и организации, системы, технологии, персоны:
|ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8992 5
|ВымпелКом - Билайн Бизнес - Beeline Business 438 4
|Telegram Group 2327 1
|China Telecom - China Telecommunications Corporation - Чайна Телеком 284 1
|Микроника НПП 5 1
|Changan Automobile Group - AVATR - Avatr Technology 10 1
|Changan Automobile Group - Chenzhi Group - Changan Auto Finance - Changan Motors Rus - Чанъань Моторс Рус 28 1
|Интер РАО - Мосэнергосбыт АО 104 1
|Sheraton - Шератон 21 1
|Панёв Алексей 3 1
|Антонова Екатерина 4 1
|Стрельцов Геннадий 2 1
|Птуха Юрий 2 1
|Владимиров Олег 4 1
|Землянова Екатерина 1 1
|Левандовский Владимир 1 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2025 годы.
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