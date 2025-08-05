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Хомутинников Александр


УПОМИНАНИЯ


05.08.2025 «Билайн» совместно с China Telecom обеспечат работу сервисов и интернета в китайских автомобилях в России и странах СНГ 1
06.08.2024 билайн бизнес совместно с «Навигационными решениями» представляет цифровую платформу трекинга с использованием искусственного интеллекта 1
12.01.2023 билайн бизнес и «Техномер» будут развивать проекты по «умным» газовым счетчикам 1
02.12.2019 «Билайн бизнес» и «Микроника» протестировали систему умного учета ресурсов для отелей 1
02.09.2019 «Билайн» реализовал пилот умного учета электроэнергии на базе NB-IoT 1

Публикаций - 5, упоминаний - 5

Хомутинников Александр и организации, системы, технологии, персоны:

ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8992 5
ВымпелКом - Билайн Бизнес - Beeline Business 438 4
Telegram Group 2327 1
China Telecom - China Telecommunications Corporation - Чайна Телеком 284 1
Микроника НПП 5 1
Changan Automobile Group - AVATR - Avatr Technology 10 1
Changan Automobile Group - Chenzhi Group - Changan Auto Finance - Changan Motors Rus - Чанъань Моторс Рус 28 1
Интер РАО - Мосэнергосбыт АО 104 1
Sheraton - Шератон 21 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1952 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5999 5
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11789 3
ОФД услуги - оператор фискальных данных - Фискализация 179 3
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28464 2
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9047 2
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12559 2
КИПиА - АСКУЭ - АИИС КУЭ - Автоматизированная информационно-измерительная система коммерческого учета электроэнергии - ИСУЭЭ, Интеллектуальная система учета (умные счетчики, смартсчетчик) ЭЭ - ИПУЭ, Интеллектуальные приборы учета ЭЭ 371 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 54387 2
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 4990 2
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 916 2
NB-IoT - Narrow Band IoT - Narrowband Internet of things - узкополосный интернет вещей 300 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 15927 2
Сеть передачи данных - Data transmission network 3858 2
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13101 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10934 1
HRM - СУРВ - Системы учета рабочего времени - Контроль учета рабочего времени - Учёт и планирование работы персонала - EJM - Employee Journey Мap - карта путешествия сотрудника - T&A - Time and Attendance - Учет рабочего времени и Журнал присутствия 444 1
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 4332 1
Транспорт - Управление автопарком - Fleet management 324 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21402 1
Транспорт - V2X - Vehicle-to-Everything communications - C-V2X - Cellular Vehicle-to-Everything - Система беспроводной связи, позволяющая автомобилям обмениваться друг с другом - Connected Car - Подключенный транспорт 201 1
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2321 1
UWB - Ultra-Wide Band - Технология сверхширокополосной связи 100 1
Оповещение и уведомление - Notification 5065 1
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, IRNSS, Galileo, QZSS 2905 1
LTE-M - LTE-MTC - Machine Type Communication - Технология систем связи широкополосного радиодоступа 4го поколения 25 1
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность - Расширенная реальность - Assisted Reality - Вспомогательная реальность 1444 1
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6532 1
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5133 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8824 1
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных - Глубинная аналитика 2300 1
Smart City - Умный город - Разумный город - Цифровой город - Интеллектуальный город 1496 1
Биллинг - Billing - Комплекс процессов определения стоимости телекоммуникационных услуг - АСР - Автоматизированная система расчетов 2006 1
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 7214 1
Умные платформы 1801 1
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 5730 1
Подъемное оборудование - лифт - лифтостроительные предприятия 242 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32617 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31039 1
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5066 1
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2825 1
ФГИС Меркурий - Федеральная государственная информационная система электронной сертификации грузов, за которыми установлен государственный ветеринарный контроль на территории РФ 219 1
Панёв Алексей 3 1
Антонова Екатерина 4 1
Стрельцов Геннадий 2 1
Птуха Юрий 2 1
Владимиров Олег 4 1
Землянова Екатерина 1 1
Левандовский Владимир 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 151648 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17700 1
Москва - ЮВАО - Марьино - Умный квартал 14 1
Москва - ЮВАО - Марьино 68 1
Россия - ПФО - Мордовия - Саранск 308 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44690 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7856 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19622 2
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6620 2
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3685 2
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9514 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53445 1
Логистика - Курьерские услуги - Курьерская доставка 1322 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49903 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7127 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5434 1
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4307 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25157 1
Федеральный закон 522-ФЗ - О развитии систем учета электрической энергии (мощности) в Российской Федерации 12 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4134 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5248 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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