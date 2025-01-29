Разделы

Интернет Веб-сервисы Цифровизация Электроника
|

«Авито Авто»: интерес к электрокарам с пробегом вырос почти на 10% за год

Эксперты «Авито Авто» проанализировали данные за 2024 . по предложению и ценам на электрокары с пробегом, а также интерес пользователей платформы к этой категории автомобилей. Оказалось, что интерес к электрокарам вырос год к году на 9,7%, а предложение осталось на уровне 2023 г. Об этом CNews сообщили представители «Авито».

По данным «Авито Авто», в 2024 г. наиболее заметный интерес пользователи платформы проявляли к автомобилям марки Zeekr, которая получила долю 28,65%. На втором месте – Tesla с 18,32%, а на третьем – Nissan с долей 15,22%. Также в топ-5 по популярности вошли Volkswagen (5,37%) и Avatr (3,23%). В топ-5 по количеству объявлений вошли эти же марки.

Среди моделей по заинтересованности пользователей лидирует Zeekr 001 с долей 16,26%. Вторую строку занял Nissan Leaf, получивший 14,72%, третью – Tesla Model 3 с 8,22%. Четвертое место – у Zeekr X, чья доля составила 5,7%. А замыкает пятерку лидеров Tesla Model S с 3,71%. Также в топ-10 вошли Zeekr 009, Tesla Model Y, Zeekr 007, Volkswagen ID.4 и Tesla Model Х. Лидером по динамике популярности стал Zeekr 009: за год показатель вырос в 3,6 раза.

Как МТС сократила time-to-market сделок на 10% с помощью CRM на базе «Битрикс24»
Цифровизация

«Рост популярности электромобилей у российских автолюбителей свидетельствует о повышении доверия к новым прогрессивным технологиям, более экономичному использованию личного транспорта. С другой стороны, этот показатель демонстрирует и эффективность предпринимаемых Правительством России мер для развития отрасли в рамках федерального проекта «Электроавтомобили и водородные автомобили». В частности, запущены программы льготного автокредитования и автолизинга электромобилей, субсидирования создания «быстрых» ЭЗС, количество которых уже более 2,2 тыс. единиц, в регионах действует льготное налогообложение и льготы по оплате парковки. Общее же количество электромобилей, зарегистрированных в стране на данный момент, превышает 60 тыс. единиц» – сказал заместитель министра экономического развития России Михаил Каминский.

«Наш авторынок сегодня тесно связан с китайским автопромом. И поскольку Россия является для производителей из Поднебесной одним из приоритетных направлений, то ассортимент и количество представленных в нашей стране китайских электрокаров растет. Это напрямую влияет на развитие рынка авто с пробегом: чем больше новых машин поступает в страну сегодня, тем более разнообразным и доступным становится выбор авто с пробегом завтра. Мы наблюдаем тренд на снижение средних цен – например, у Zeekr стоимость снизилась на 5,1% год к году. При этом интерес к электромобилям с пробегом демонстрирует уверенный рост – на 9,7% год к году, а лидером по динамике среди марок стал все тот же Zeekr с показателем 91,8%. В условиях такой ценовой ситуации и высокой заинтересованности в электрокарах особенно важно иметь надежный инструмент для анализа стоимости. Именно поэтому пользователи платформы сейчас могут выбрать более выгодные по цене предложения, обращая внимание на показатели «Авито Оценки» – сервиса, который определяет реальную стоимость авто, исходя из её параметров и ситуации на рынке», – сказал Андрей Ковалев, директор направления «Автомобили с пробегом» в «Авито».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Вячеслав Касимов, МКБ: Чрезмерная надежда на превентивные меры не менее вредна, чем фокусирование исключительно на реагировании

Путин поручил создать в России новый класс воздушного пространства. Там разрешат летать БПЛА

4 задачи по построению платформенной экономики в России на 2025 год

В России впервые началось производство литий-ионных аккумуляторов для БПЛА

Андрей Максимов, «Гринатом»: ИИ позволяет «поговорить» с документом, не изучая его от начала и до конца

Индия начнет производить собственные чипы до конца года

Конференции

Business Process Management 2025

Технологии искусственного интеллекта 2025

Цифровизация HR 2025
Показать еще

MARKET.CNEWS

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Техника

Бесплатные сервисы с ИИ для генерации текстов, изображений и музыки: выбор ZOOM

Как записать видео с веб-камеры: 10 бесплатных программ для ПК

Где смотреть фильмы и сериалы в 2025 году: лучшие онлайн-кинотеатры

Показать еще

Наука

​​7 фактов о Пангее — древнем суперконтиненте Земли

Излучение Хокинга может стирать черные дыры по всей Вселенной — это старт эры новой физики

Загадочные камни возрастом 12 000 лет — предшественники колеса?
Показать еще