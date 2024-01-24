Changan Automobile приступает к разработке твердотельных аккумуляторов нового поколения

Changan Automobile анонсировала новый этап в разработке и производстве твердотельных батарей нового поколения. Технологическим партнером Changan станет Ganfeng Lithium.

С целью дальнейшего развития и укрепления сотрудничества в области энергоэффективных технологий компании подписали меморандум о долгосрочном стратегическом партнерстве. Документ, подписанный компаниями, отражает желание сторон работать вместе не только в области добычи и обработки лития, но и в разработке инновационных материалов для аккумуляторов и утилизации старых батарей.

С 2017 г. компания Changan начала активную работу над тем, чтобы сделать зарядку электромобилей такой же доступной и комфортной, как и заправка обычных автомобилей. Программа под названием Shangri-La направлена на разработку и усовершенствование альтернативных видов энергии для автомобилей и наращивание собственной производственной базы компонентов. Также она включает комплекс исследований готовности мирового рынка к массовому переходу на автомобили на альтернативных источниках энергии, инвестиции в разработку инфраструктурных объектов для их комфортного использования, совместную работу с лидерами отрасли над источниками питания и их переработкой.

Без значительных инвестиций в производство аккумуляторов и развитие инфраструктуры автомобильные компании могут столкнуться с дефицитом поставок, а владельцы — со сложностями в эксплуатации. Партнерство Changan Automobile и Ganfeng Lithium позволит компаниям обмениваться технологическими знаниями и опытом, совместно разрабатывать и внедрять новые решения в области энергоэффективности.

Председатель компании Gangfeng Ли Лянбинь выразил надежду, что совместная деятельность будет способствовать мощному технологическому прорыву в области разработки и производства твердотельных аккумуляторов. Он также подчеркнул, что основная цель состоит в формировании исследовательской базы мирового уровня.

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С начала 2022 г. компания Changan активно занимается разработкой собственных аккумуляторных батарей и к 2030 г. планирует выпустить не менее восьми разных типов, включая литий-ионные, полутвердые и твердотельные аккумуляторы. Компания уделяет особое внимание улучшению производительности и длительности работы этих батарей. Годовая производственная мощность компании составит не менее 150 ГВт·ч, что позволит удовлетворить потребности растущего рынка электромобилей и других устройств, работающих от аккумуляторной энергии.

Первыми твердотельные аккумуляторы нового поколения достанутся электромобилям Deepal и AVATR — собственным брендам Changan, ориентированным на массовый и премиальный сегменты соответственно.

В области разработки твердотельных батарей Ganfeng имеет собственные наработки и достижения. Компания представила первое поколение таких батарей, которые отличаются удельной энергоемкостью 260 Вт*ч/кг. Это значительное достижение, учитывая, что годовая производственная мощность компании оценивается в 4 ГВт*ч. Однако Ganfeng не остановилась на достигнутом и продолжает развивать свои технологии. Совместные исследования и разработки позволят Changan Automobile усовершенствовать свою линейку электромобилей и предложить пользователям более привлекательные и функциональные решения.