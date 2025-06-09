В России обвальное падение продаж электромобилей

За первые пять месяцев 2025 г. в России рекордно просели продажи электрокаров. В мае 2025 г. россияне купили 786 электромобилей — на 28% меньше в годовом выражении и на 1% — по сравнению с апрелем 2024 г. Большая часть продаж в январе-мае 2025 г. пришлась на китайский Zeekr, который поступает в страну альтернативным импортом.

Статистика продаж

В 2025 г. продажи электромобилей в России рухнули почти втрое, об этом пишут «Ведомости». Лидером рынка остался китайский Zeekr.

В мае 2025 г. россияне купили 786 электромобилей, на 28% меньше в годовом выражении и на 1% – по сравнению с апрелем 2025 г., следует из статистики. Первые три места в минувшем месяце, как и по итогам января – мая, занимают Zeekr (263 автомобиля, -34%), Evolute (115 шт., +16%) и Avatr (60 машин, +20%). На четвертой позиции – Geely, продажи которой выросли с двух электрокаров в мае 2024 г. до 54 в мае 2025 г. Пятую строчку занимает BYD с результатом 43 единицы (+23%).

Продажи электрокаров падают с мая 2024 г., так, если в марте 2024 г. в стране было продано 2499 электромобилей, а в апреле – 2237 шт., то в мае 2024 г. рынок просел более чем вдвое до 1096 машин.

Unsplash - Michael Fousert Продажи электромобилей в России снижаются

Большая часть продаж за пять месяцев (январь-май 2025 г.) пришлась на китайский Zeekr, который поступает в страну альтернативным импортом – т. е. завозится либо юридическими лицами без разрешения правообладателя, либо физическими лицами. Всего за отчетный период был продан 1191 электрокар этой марки – в 3,4 раза меньше, чем годом ранее. На втором месте – российский Evolute (374 авто, падение на 48%), на третьем – Avatr (318 шт., -15%), на четвертом – Ora (бренд Great Wall) с результатом 218 электромобилей (рост в 2,4 раза). Замыкает пятерку лидеров «Москвич», который продал 217 машин (снижение в три раза).

Самым популярным электромобилем у россиян по итогам пяти месяцев и мая 2025 г. стал Zeekr 001. Всего в январе–мае 2025 г. были проданы 644 такие машины – в четыре раза меньше, чем годом ранее.

Причиной этого послужило решение правительства доначислять в счет утильсбора таможенную пошлину в случае установления факта ее занижения при ввозе автомобиля через страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) с 1 апреля 2024 г. На страны ЕАЭС в 2023 г. приходилась пятая часть всего импорта новых (не старше трех лет) легковых автомобилей в Россию. В июне 2025 г. ЕАЭС включает в себя Россию, Белоруссию, Казахстан, Армению и Киргизию.

К декабрю 2024 г. рынок восстановился до 1472 новых электрокаров. Но с января 2025 г. в рамках долгосрочной программы индексации утильсбора тариф на электрокары вырос более чем в 20 раз до 667 тыс. руб. Это привело к тому, что на протяжении января–мая 2025 г. ни в один из месяцев продажи такой техники не превысили 1 тыс. шт.

По словам исполнительного директора «Автостата» Сергея Удалова, ограничения для рынка электрокаров в пользу российских брендов – Evolute и «Москвича» – начали вводить рано. Это привело к тому, что импорт дорогих машин из третьих стран существенно сократился, а ввезенные электромобили стали неконкурентоспособны по ценам с аналогами на традиционных видах топлива, объясняет эксперт.

В 2024 г., равно как и в 2025 г., лидером рынка легковых электрокаров в России был китайский Zeekr. Наиболее популярная модель этой марки – 001 – стоит от 5 млн до 11 млн руб. в зависимости от комплектации, следует из данных Auto.ru.

Кроме того, на примере нескольких моделей – например, бренда Lixiang – оказалось, что гибриды оптимальнее в эксплуатации за счет возможности заряжать батарею на ходу бензиновым двигателем, продолжает Удалов. По мнению эксперта, продажи чистых электрокаров будут медленно восстанавливаться вслед за рынком в целом либо останутся нишевым продуктом. Продажи гибридов будут увеличиваться по мере насыщения рынка новыми моделями, полагает Удалов.

Тем не менее за пять месяцев 2025 г. продажи подключаемых гибридов Plug-in Hybrid Electric Vehicle (PHEV), которые можно заряжать на электрозаправке, снизились на 40% год к году до 10 395 машин, следует из данных «Автостата». Для сравнения: весь рынок новых легковых автомобилей за этот период сократился на четверть до 349 041 машины.

В сегменте премиальных моделей идет переориентация в сторону гибридов, подтверждает руководитель практики Kept по работе с компаниями автопрома Станислав Зингиревич. По его словам, такое покупательское поведение вызвано отсутствием достаточной инфраструктуры заправочных станций. Пока аккумуляторные батареи заряжаются достаточно долго, а сами электрокары стоят дороже обычных автомобилей, таксопарки и каршеринги не готовы рассматривать замену парка в их пользу, особенно в условиях высокой ключевой ставки, полагает эксперт.

Главные причины спада

Утилизационный сбор — это платеж, который покрывает расходы на утилизацию машины после завершения срока ее службы, его оплачивает либо автопроизводитель, либо взимают во время таможенного оформления транспортного средства. В России порядок уплаты утильсбора регулирует Федеральный закон «Об отходах производства и потребления», принятый 24 июня 1998 г., а вот правила его исчисления менялись несколько раз, последнее постановление Правительства России датировано в октябре 2024 г. В этот раз кабинет министров скорректировал систему расчета утилизационного сбора для автомобилей, ввозимых из стран ЕАЭС.

Теперь таможенные платежи за ввоз автомобилей в Россию рассчитываются на основе средней рыночной стоимости аналогичных машин в России, а не цены покупки за границей. Министерство промышленности и торговли (Минпромторг) России ежеквартально публикует перечень марок автомобилей с усредненными ценами, разделенными по возрасту: до трех лет, от трех до пяти лет и старше пяти лет. Утильсбор рассчитывают по такой формуле, базовая ставка коммерческого утильсбора плюс разница между ценой машины в ЕАЭС и в Перечне Минпромторга, умноженная на коэффициент 0,5. Например, если в России, по данным Минпромторга, авто с двигателем до двух литров стоит 5 млн руб., а в странах ЕАЭС — 3 млн руб., то за него придется доплатить 1,66 млн руб.: где 660 тыс. руб. базовая ставка утильсбора плюс разницу в цене по формуле: (5 млн руб. минус 3 млн руб.) умноженная на коэффициент 0,5. Если транспортного средства нет в перечне, но в основном редкие или премиальные модели, чаще всего гибридные или электрические, то сумма утильсбора для владельца из России вырастет в три раза.

Инфраструктура для электрокаров

По данным сервиса 2Charges, по состоянию на июнь 2025 г. в России есть 4073 «быстрые» (от 20 кВт) публичные электрозарядные станции. В 2024 г. их было лишь 2542. При этом загруженность таких станций в среднем по стране за год выросла с 4,65% в сутки до 8,9%.

Согласно данным исследования Strategy Partners и АО «СПГ», уровень развития рынка электромобилей в России к концу 2023 г. соответствовал показателям Китая, Европы и США, наблюдавшимся за 7–10 лет до этого. В частности, в 2023 г. доля EV в общих продажах новых автомобилей всех типов в России составила 1,3%. Для сравнения: аналогичные значения наблюдались в Китае, Европе и США в 2016 г. При этом доля электромобилей в существующем парке транспортных средств всех типов в России по итогам 2023 г. составила только 0,08%. В Китае, Европе, США такой уровень EV в парке машин бал характерен для 2014 г. В 2023 г. этот показатель заметно вырос и составил в Китае 4,9%, в Европе — 2,4%, в США — 1,3%.

С одной стороны, рынок электромобилей в России быстро развивается. Совокупный среднегодовой темп роста количества всех зарегистрированных в России электрокаров в период c 2015 г. по 2023 г. составил 134,8%, достигнув 37,8 тыс. по состоянию на конец 2023 г. С другой стороны, российские потребители в большинстве своем по-прежнему опасаются покупать электромобили. Прежде всего это связано с высокой стоимостью таких машин, неравномерным распределением зарядной инфраструктуры по территории страны, а также с недостаточной осведомленностью об особенностях эксплуатации транспортных средств с электрическим приводом.