«Дром»: больше половины автолюбителей считают, что отрасль электромобилей нуждается в господдержке

Автомобильный сайт «Дром» провел опрос, в результате которого выяснил, что 59% водителей страны считают, что государство должно помогать развитию электромобилей. Будь то производственная сфера, инфраструктура или снижение пошлин и налогов. Из них 43% опрошенных высказались с уверенностью «за» меры стимулирования отрасли, а 16% респондентов выбрали ответ «скорее да». Об этом CNews сообщили представители «Дрома».

Среди регионов страны в поддержку отрасли электромобилей проголосовало больше всего автовладельцев Дальнего Востока. Ответ «определенно да» выбрали 55% водителей из Бурятии, 52% проживают в Хабаровском крае, 50% в Якутии, 49% в Приамурье и 48% в Приморье. С сомнением, но «за» господдержку отрасли высказалось большинство автолюбителей Ростовской области (21%), Ленинградской и Нижегородской областей — по 20% респондентов. А также по 19% водителей из Башкирии и Оренбургской области.

Чуть меньше половины (40%) водителей страны считают, что господдержка этой отрасли не требуется. Из них 24% автолюбителей точно уверены в этом и 16% ответили «скорее нет».

Против господдержки сферы электромобилей высказались водители Санкт-Петербурга 33%, Курганской области 32%, Ленинградской области 31%, Пермского края 30%, Башкирии 29%. Ответ «скорее нет» выбрали автовладельцы из Воронежской области 31%, Нижегородской области 28%, Московской области 24%, Самарской области 21%, Хакасии 19%.

Про способы поддержки посетители «Дрома» в основном отмечали развитие инфраструктуры для электромобилей, а также научно-исследовательские предприятия (НИКОР) для создания и утилизации батарей. «Надо сначала батареи научиться утилизировать адекватно, равно как и добывать компоненты для их производства экологически чистым образом», — сказал посетитель сайта.

Другие участники дискуссии считают, что поддерживать нужно не компании, а покупателей электромобилей. «Если государство озабочено экологией в городах. Поддержка не должна быть в виде пошлин или дотаций производителю, а в виде прямой выгоды автомобилисту, например, в виде бесплатных парковок», — пишут в комментариях.

В комментариях пользователи автопортала считают, что инфраструктура заправок при поездках на дальние расстояния не сильно развита, а также цены на электромобили выросли.

«Электромобили в текущей итерации скорее «игрушка для богатых». Нет доступных электромобилей на уровне новой «Лада Гранта» или кей-кара без пробега по стране. Послабления вроде бесплатной парковки на такой нишевый продукт не имеют смысла, учитывая, что покупатели вряд ли стеснены в средствах», — сказал посетитель из Москвы. С таким мнением согласилось более 500 посетителей Дрома. «Посерьезнее электромобили станут, когда пробег на одной зарядке будет как минимум тысяча километров и скорость полной зарядки с как максимум за один час», — отметил другой участник дискуссии.

По данным статистики «Дрома», в I квартале 2025 г. в России было продано почти в два раза меньше электромобилей по сравнению с аналогичным периодом 2024 г. При этом средняя цена упала на 2%, но она все еще составляет 6 млн руб. Россияне в основном выбирали Nissan Leaf, Zeekr 001, Avatr 11, ORA 03 и Zeekr 7X. Даже в топ-20 популярных электромобилей только у Nissan Leaf средняя стоимость составляет меньше 1 млн руб. Эта модель составляет 23% от общего объема продаж за период.

Всероссийский опрос проводился с 17 февраля по 3 марта 2025 г. среди пользователей сайта «Дром». В нем приняли участие почти 15 тыс. человек.