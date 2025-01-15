Каримов Альберт
|15.01.2025
|В России поставлен рекорд по продажам электромобилей. Рост год к году более 25% 1
|14.10.2022
|Росатом начал строить завод батарей для электромобилей вместо АЭС 1
Каримов Альберт и организации, системы, технологии, персоны:
|Yandex - Яндекс 7339 1
|Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2802 2
|Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5908 1
|Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1965 1
|Лихачев Алексей 44 1
|Резников Андрей 7 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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