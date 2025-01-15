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Каримов Альберт



15.01.2025 В России поставлен рекорд по продажам электромобилей. Рост год к году более 25% 1
14.10.2022 Росатом начал строить завод батарей для электромобилей вместо АЭС 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Каримов Альберт и организации, системы, технологии, персоны:

Yandex - Яндекс 7339 1
Росатом - Балтийская АЭС - Калининградская АЭС - атомная электростанция 8 1
Автотор - Калининградский автомобилестроительный завод 28 1
Росатом - ТВЭЛ - Рэнера 5 1
Моторинвест 13 1
DFM - Dongfeng Motor Corporation - Дунфэн 11 1
HONGQI - Хончи 4 1
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Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3127 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 10956 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 996 1
Автостат 32 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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