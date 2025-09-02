Разделы

Моторинвест


УПОМИНАНИЯ


02.09.2025 Самые полезные приложения для владельцев электромобилей: выбор ZOOM 1
07.05.2024 Sitronics Electro и «Моторинвест» заключили соглашение о партнёрстве 1
11.10.2023 «Русгидро» теряет деньги из-за низкого качества российских электромобилей 1
17.07.2023 «Москвич» и создатели электрокаров Evolute займутся непрофильным бизнесом – производством зарядных станций для электромобилей 1
15.03.2023 Электромобили Evolute: обзор моделей 1
13.02.2023 Российские дизайн-центры загрузят заказами для «Лады» и «Москвича» 1
18.11.2022 Начались продажи российского электромобиля Evolute i-JOY. Цена 2
14.10.2022 Росатом начал строить завод батарей для электромобилей вместо АЭС 1
10.10.2022 Россиян пересаживают на электромобили. Evolute заявил о скором производстве 15 тыс. отечественных электрокаров в год 1
16.09.2022 Российский производитель электромобилей ищет инвестора на 4 миллиарда 1
05.09.2022 Российские электромобили Evolute впервые показали вживую. Видео 1
17.05.2022 В России на 90% взлетели продажи Tesla 1
23.03.2022 Россия поставит на поток производство электромобилей под совершенно новым брендом 5
23.06.2021 Господдержка отечественных электромобилей удвоилась за месяц. Теперь это 804 миллиарда 1

Публикаций - 14, упоминаний - 19

Моторинвест и организации, системы, технологии, персоны:

Yandex - Яндекс 8065 2
2ГИС - 2GIS - ДубльГИС 335 1
Элемент ГК - Микрон - Micron 1538 1
Электронный паспорт АО 3 1
EY - Ernst & Young Global 375 1
Сенсорные Системы 71 1
Цифра ГК 2508 1
Ситроникс - Sitronics Electro 52 1
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1354 1
DFM - Dongfeng Motor Corporation - Дунфэн 12 7
АвтоВАЗ - Волжский Автозавод - Волжский автомобильный завод 303 5
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 441 3
Автотор - Калининградский автомобилестроительный завод 32 3
Tesla Motors 418 3
Nissan - Nissan Motor - Jidosha-Seizo 278 3
Volkswagen Audi Group 220 3
Seres Group - Chongqing Sokon Industry Group 13 3
BMW Group 461 2
Sollers - Соллерс Групп - Соллерс Авто - Эрфикс - Ford Sollers - Форд Соллерс СП - Северсталь-авто 78 2
Концерн ВКО Алмаз-Антей - Концерн воздушно-космической обороны 125 2
Porsche AG - Porsche Automobil Holding SE - Порше Руссланд - Porsche Russia - Porsche Center Moscow - PFS Russia 106 2
KIA Motors - KIA Motors RUS - КИА Моторс Россия 133 1
Hyundai Motor Company 406 1
Tata Motors - Jaguar Cars 124 1
Renault Groupe 162 1
Volkswagen Group - VW 291 1
Mercedes-Benz - Мерседес-Бенц 285 1
Росатом - Балтийская АЭС - Калининградская АЭС - атомная электростанция 8 1
Росатом - ТВЭЛ - Рэнера 10 1
Changan Automobile Group - Chenzhi Group - Changan Auto Finance - Changan Motors Rus - Чанъань Моторс Рус 29 1
РусГидро ПАО - ГидроОГК 325 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2931 1
Почта России ПАО 2211 1
Газпром нефть 649 1
Москвич МАЗ - Московский автомобильный завод - Renault Russie - Рено Россия - Автофрамос Рено - АЗЛК 24 1
Электромобили Мануфэкчуринг Рус - ЭМ Рус 5 1
Sollers - УАЗ - Ульяновский автомобильный завод 137 1
HONGQI - Хончи 5 1
EY - Эрнст энд Янг - Б1 - Б1-Консалт - ЦАТР АУ - ЦАТР – Аудиторские услуги - Центр аудиторских технологий и решений 127 1
ГПБ Лизинг - Газпромбанк Лизинг 19 1
Авилон - Арт-финанс 7 1
УВЗ Электромашина НПО 6 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3249 10
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2786 4
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2084 2
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 345 2
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 891 1
Минстрой РФ - Министерство строительства и ЖК РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 335 1
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1112 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6185 1
ОЭЗ Технополис Москва - Печатники - Особая экономическая зона - ОЭЗ Зеленоград - Особая экономическая зона Зеленоград - Свободная экономическая зона Зеленоград - ТВЗ Зеленоград 521 1
ВЭБ.РФ - ФРП РФ - Фонд развития промышленности - РФТР ФГАУ - Российский фонд технологического развития 175 1
Минстрой РФ - Общественный совет при Министерстве транспорта Российской Федерации 6 1
АЭТИ - Ассоциация развития электромобильного, беспилотного и подключенного транспорта и инфраструктуры 3 1
Электромобиль - Электротранспортные технологии - Electric car, electrocars - электрокар, электрический автомобиль, электрический транспорт 579 12
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21858 9
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 70394 6
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10014 6
Транспорт - Автомобилестроение - седан 108 6
Транспорт - Автомобилестроение - кроссовер 91 6
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14301 5
Зарядное устройство - Battery charger - Зарядная станция - Charging station 2298 4
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12094 3
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4748 2
Фотокамеры - Панорамная фотография и видеосъёмка - панорамирование 421 2
Транспорт - Подушка безопасности - Supplemental Restraint System, SRS - система пассивной безопасности в транспортных средствах. 77 2
Аккумулятор электрический - Powerbank - внешний аккумулятор - аккумуляторная батарея 2345 2
Транспорт - Электромобиль - ЭЗС - Заправки электротранспорта - Сеть электрозарядных станций - Electric vehicle refueling stations - Network of electric charging stations 86 2
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9871 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12648 1
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4379 1
Электродвигатель - electric motor - электрический двигатель - электрическая машина - электромеханический преобразователь 149 1
Транспорт общественный - Электротранспорт - электробус - электрический автобус - electric bus - электротакси - electric taxi 85 1
Транспорт - ADAS - Advanced Driver Assistance System - Системы помощи водителю и безопасности автомобиля 650 1
ISO - IATF TS 16949 - Фундаментальные требования к системе менеджмента качества для производств автомобильной промышленности и организаций, производящих соответствующие сервисные части 8 1
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3178 1
Компьютеризация - компьютерные комплектующие - аксессуары - accessories 1352 1
LED экран - Light-emitting diode - светодиод - LED-подсветка 1036 1
DVR - Digital Video Recorder - Цифровой видеомагнитофон - Цифровой видеорегистратор 456 1
Аккумулятор литий-ионный электрический - Li-Ion 1015 1
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5747 1
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12746 1
Rapid Charge - Speed Charge - Технология скоростной, быстрой зарядки, подзарядки 1091 1
БТиЭ - Электрообогреватели - Масляный обогреватель - Масляный электрический радиатор - Конвекторный обогреватель - Инфракрасный конвектор 171 1
Транспорт - Беспилотный автомобиль - Автопилот - Автономное вождение - Беспилотная транспортная система (БПТС) - Технологии автономного транспорта - Автономные транспортные системы - Автоматизированные транспортные средства - Automated Guided Vehicle, AGV 1123 1
CAM - Computer Aided Manufacturing - АСТПП - Автоматизированая система технологической подготовки производства (станков с ЧПУ) 352 1
Инжиниринг - технические консультационные услуги 448 1
Транспорт - Транспортная телематика - Системы мониторинга и контроля транспортных средств - Smart Telematics Platform 401 1
HVAC - Климатическое оборудование, техника - Климат-контроль - Climate control 42 1
Транспорт - ИТС - Интеллектуальные транспортные системы - Intelligent Transportation System - Единая платформа управления транспортной системы, ЕПУТС - Единая цифровая транспортно-логистическая среда, ЕЦТЛС - Умная дорога - Умный пешеходный переход 1386 1
Сварка - Welding 40 1
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 5040 1
Моторинвест Evolute - электромобиль 24 12
КамАЗ Кама-1 - электромобиль 9 2
Renault Duster - кроссовер 5 2
Ford Transit - Малотоннажный грузовой автомобиль 18 1
Ростех - Электронный паспорт России - государственная программа 130 1
BMW X - серия кроссоверов 25 1
Nissan Qashqai 17 1
FreePik 1267 1
ГАЗ ГАЗель 44 1
Москвич МАЗ - Москвич АЗЛК - советский и российский легковой автомобиль 16 1
Renault Arkana 5 1
Geely Zeekr 15 1
Volkswagen ID. series 9 1
Электромобили Мануфэкчуринг Рус - EVM Pro 5 1
Sollers УАЗ - УАЗ Профи 6 1
ЦБ РФ - СБП - Система быстрых платежей Банка России 760 1
Резников Андрей 7 4
Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 387 1
Борисов Юрий 121 1
Каримов Альберт 2 1
Борисов Константин 6 1
Лапин Александр 2 1
Лихачев Алексей 44 1
Хардиков Михаил 3 1
Ликсутов Максим 156 1
Булгакова Ирина 3 1
Фёдоров Юрий 6 1
Гирдин Игорь 3 1
Корначев Дмитрий 4 1
Лебедев Александр 44 1
Кунаков Федор 1 1
Костюченко Павел 1 1
Самохин Николай 13 1
Бургазлиев Сергей 2 1
Рашкин Илья 5 1
Беляев Дмитрий 31 1
Орлов Юрий 7 1
Вологодский Сергей 2 1
Гордеева Ия 3 1
Россия - РФ - Российская федерация 152634 13
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17781 12
Россия - ЦФО - Липецкая область - Липецк 468 6
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18188 6
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 44894 6
Россия - ЦФО - Липецкая область 578 4
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3171 4
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1652 4
Германия - Федеративная Республика 12850 3
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7906 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52949 3
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1534 2
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2367 2
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1591 2
Япония 13429 2
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3284 2
Украина 7725 2
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2122 2
Россия - СЗФО - Калининградская область 1364 2
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1768 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4045 1
Россия - СФО - Иркутская область - Иркутск 968 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13476 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3097 1
Россия - УФО - Свердловская область 1656 1
Россия - ПФО - Самарская область - Тольятти 432 1
Россия - ЮФО - Севастополь 564 1
Россия - ЮФО - Республика Крым - Крымский регион - Крымский полуостров 971 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край 1943 1
Россия - ПФО - Удмуртия - Ижевск 727 1
Россия - ЮФО - Республика Крым - Симферополь 162 1
Европа 24498 1
Россия - ЦФО - Липецкая область - Грязи 378 1
Турция - Турецкая республика 2454 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика - Елабужский район - Елабуга 72 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5470 8
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19789 6
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53760 6
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4233 6
Транспорт - Carsharing - Каршеринг - краткосрочная аренда/прокат машины/автомобилей - Car-as-a-Service - Автомобиль как сервис 337 4
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17026 4
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11273 2
Lising - Лизинг - Долгосрочная финансовая аренда оборудования или недвижимости 726 2
Транспорт - Парковка - Паркинг - Parking - Автостоянка - Стоянки автомобилей - сервис оплаты городской парковки - city parking payment service - паркомат - паркон - управление паркингом 1118 2
Российско-китайские отношения - Программы и проекты российско-китайского сотрудничества 98 2
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2250 2
Кредитование - Сrediting - Заём 6964 2
Транспорт общественный - Такси - Таксопарки - Таксомоторные парки 976 2
Транспорт - Средства индивидуальной мобильности - Велосипед - Самокат - колёсное транспортное средство 753 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6506 1
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3240 1
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 1982 1
География - Geography - комплекс естественных и общественных наук, изучающих структуру, функционирование и эволюцию географической оболочки, взаимодействие и распределение в пространстве природных и природно-общественных геосистем и их компонентов 1524 1
Нефтегазовый сектор экономики - Бензин - Gasoline - горючая смесь лёгких углеводородов с температурой кипения от +33 до +205 °C (в зависимости от примесей) 421 1
ПТС - Паспорт транспортного средства - ЭПТС - Электронный паспорт транспортного средства 107 1
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 2964 1
СВО - Специальная военная операция на Украине - Спецоперация на Украине 741 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3519 1
Субсидия - Subsidium - Субсидирование - выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 1143 1
Литий - Lithium - химический элемент 589 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3699 1
Энергетика - Energy - Energetically 5375 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5351 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6168 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30992 1
ОЭЗ - Особая экономическая зона - Свободная экономическая зона - Special Economic Zone - Free Economic Zone 982 1
Транспорт общественный - Электрички - Электропоезд - железнодорожное пригородное и ближнее междугородное сообщение 52 1
Газы - CO2 - Углекислый газ - Диоксид углерода - Декарбонизация 462 1
Льготы - определённые преимущества, дополнительные права, полное или частичное освобождение от выполнения установленных правил, обязанностей, или облегчение условий их выполнения 1412 1
Трейд-ин - Trade-in 198 1
Здравоохранение - Болезнь - Заболевание - Disease - Morbus 1944 1
Транспорт - Эвакуатор - Эвакуация автомобиля 46 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2060 3
Ведомости 1138 3
Известия ИД 680 2
Московский Комсомолец - МК - Газета 30 2
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1045 1
Автостат 43 7
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 329 1
Huawei Developer Conference - HDC - Huawei Developer Day 34 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1381276, в очереди разбора - 737038.
Создано именных указателей - 181900.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

