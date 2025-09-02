Получите все материалы CNews по ключевому слову
Моторинвест
УПОМИНАНИЯ
Моторинвест и организации, системы, технологии, персоны:
|АЭТИ - Ассоциация развития электромобильного, беспилотного и подключенного транспорта и инфраструктуры 3 1
|Резников Андрей 7 4
|Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 387 1
|Борисов Юрий 121 1
|Каримов Альберт 2 1
|Борисов Константин 6 1
|Лапин Александр 2 1
|Лихачев Алексей 44 1
|Хардиков Михаил 3 1
|Ликсутов Максим 156 1
|Булгакова Ирина 3 1
|Фёдоров Юрий 6 1
|Гирдин Игорь 3 1
|Корначев Дмитрий 4 1
|Лебедев Александр 44 1
|Кунаков Федор 1 1
|Костюченко Павел 1 1
|Самохин Николай 13 1
|Бургазлиев Сергей 2 1
|Рашкин Илья 5 1
|Беляев Дмитрий 31 1
|Орлов Юрий 7 1
|Вологодский Сергей 2 1
|Гордеева Ия 3 1
|Коммерсантъ - Издательский дом 2060 3
|Ведомости 1138 3
|Известия ИД 680 2
|Московский Комсомолец - МК - Газета 30 2
|Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1045 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1381276, в очереди разбора - 737038.
Создано именных указателей - 181900.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.