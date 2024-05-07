Sitronics Electro и «Моторинвест» заключили соглашение о партнёрстве

Оператор зарядной инфраструктуры и производитель станций для электромобилей Sitronics Electro заключил соглашение с компанией «Моторинвест» о проведении совместных тестов. В течение месяца Sitronics Electro будет тестировать процесс заряда на 3 моделях электромобилей бренда Evolute — i-Sky, i-Jet и i-Joy.

Специалисты соберут основные технические характеристики электромобилей, статистику по успешным и неуспешным сессиям, выявят ошибки, возникающие во время процесса зарядки, и сделают общую оценку каждого электромобиля по функционалу, комфорту, ходовым характеристикам и пр.

«Запуск совместных тестов с «Моторинвест» поможет нам в будущем минимизировать ошибки при зарядке электромобилей Evolute, а также обеспечить самую быструю скорость заряда этих электромобилей на наших станциях», — сказал Николай Самохин, коммерческий директор Sitronics Electro.

«Масштабные совместные испытания с Sitronics Electro при разных условиях позволят оптимизировать зарядные сессии как на наших текущих моделях, так и на новинках бренда, и совершенно точно, что в результате сделает владение электрокарами Evolute комфортнее. Моторинвест и Sitronics Electro, объединив экспертизу и опыт, вместе смогут сделать большой вклад в развитие зарядной инфраструктуры», — отметил руководитель направления отдела продаж и обслуживания зарядных станций компании «Моторинвест» Павел Костюченко.

В августе 2023 г. Sitronics Electro (входит в Sitronics Group) запустила разработку собственных зарядных станций для электромобилей. В линейке будут представлены станции медленного (AC) и быстрого (DC) типа мощностью от 22 до 150 кВт. Медленные станции уже запущены в производство. Полную линейку зарядок планируется представить во второй половине 2024 г.