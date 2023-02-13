Разделы

ИТ в госсекторе Импортонезависимость Техника
|

Российские дизайн-центры загрузят заказами для «Лады» и «Москвича»

На российских заводах электроники могут локализовать производство компонентов для отечественного автопрома. Сейчас такой вариант рассматривается властями совместно с участниками рынка для преодоления нехватки компонент. Глобальный дефицит электроники для авто и санкции привели к тому, что в России сильно сократился выпуск машин. Сейчас производители пытаются решить проблему с помощью китайских партнеров и поставок электроники из дружественных стран.

Электроника для автокомпонентов

Власти и производители электроники работают над стратегией разработки и производства электроники для автокомпонентов в России. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на собеседников в Правительстве и топ-менеджеров отечественных дизайн-центров.

Рассматривается вопрос производства контроллеров, датчиков, модулей управления, сенсорных систем и так далее. Сертификация таких компонентов занимает немало времени, отмечает собеседник издания. Вскоре дизайн-центры подготовят планы с учетом нужд автомобильных заводов.

Источник, близкий к Минпромторгу, утверждает, что разработка и выпуск электроники для автопрома в России — это один из возможных выходов в условиях жестких санкций и глобального дефицита таких компонентов.

В обсуждении стратегии также участвуют аналитики «Б1» (ранее российское подразделение Ernst & Young).

Есть ли в России такие мощности

Представитель «Микрона» сообщил изданию, что их завод имеет специальный сертификат для IATF 16949. Этот стандарт описывает требования к системам менеджмента качества предприятий, занимающихся проектированием, разработкой, производством, установкой и обслуживанием продукции автомобильной промышленности.

moskva_mashiny.jpg
Дизайн-центры займутся выпуском электроники для автопрома

Помимо этого, на заводе уже освоено производство компонентов для систем управления двигателем, кузовной электроники, осветительных приборов и так далее. Представитель дизайн-центра подчеркивает, что завод может расширить производственную номенклатуру.

Как пояснил изданию директор ассоциации «Консорциума предприятий в сфере автомобильных электронных приборов и телематики» Дмитрий Корначев, для выпуска электронных компонентов для автопрома хватит и производственных линий, которые выпускают по нормам 90 нм. Но с учетом загруженности отечественных дизайн-центров выпускать автокомпоненты серийно они смогут в 2024-2025 гг.

Проблемы с компонентами

Собеседники «Коммерсанта» среди российских автопроизводителей поясняют, что нехватка электронных компонентов влияет на производство авто во всех странах. В России эта ситуация ухудшается санкциями и ушедшими иностранными поставщиками. АвтоВАЗ, например, в 2022 г. локализовал в стране производство 200 компонентов, другая часть была замещена аналогами из дружественных стран.

Андрей Голов, «Код безопасности»: В многополярном мире мы могли бы создать киберальянсы
Безопасность

По словам представителя «Моторинвеста» (выпускает Evolute), компания не испытывает трудностей с производством, так как в процессе участвует партнер из КНР. Локализация производства в России электронных компонентов для авто позволит использовать отечественные комплектующие. А это, в свою очередь, обеспечит увеличение объема компонентов и «более доступные» цены.

По мнению другого источника издания в одном из российских автоконцернов, ресорсинг производства электронных компонентов не решит проблемы и не даст гарантий ни по стоимости изделий, ни по долгосрочности сотрудничества, ни по ориентированности на заказчиков.

Вместе с тем продажи в России легковых автомобилей по итогам 2022 г. упали на 58,8% до 687,4 тыс. машин. Производство авто упало в стране еще сильнее, чем из продажи — на 67% (до 450 тыс.), приводит Росстат.

Кристина Холупова

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Конференция CNews «Информационная безопасность 2023» состоится 21 февраля

Госкорпорации блокируют сервисы Google с помощью VPN, чтобы отучить от них сотрудников

Конференция CNews «Импортозамещение 2023» состоится 4 апреля

Промышленность загоняют в нормы. Власти составили план по переводу госкомпаний на российское ПО

Конференция CNews «Оптимизация цифровой инфраструктуры 2023» состоится 21 марта

Разработчики iOS и Android больше не нужны. В России усиленно нанимают разработчиков для отечественных ОС

MARKET.CNEWS

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

Обзор Onyx BOOX Volta 4: электронная книга на Android

Как выбрать хорошие TWS-наушники в 2023 году

Лучшие автомобильные держатели с беспроводной зарядкой: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Искусственный интеллект, обученный на русских классиках, стал драматургом

Марс медленно разрывает на части свой самый большой спутник

Нашлись следы неизвестного массового вымирания в древнем прошлом Земли
Показать еще