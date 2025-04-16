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ISO IATF TS 16949 Фундаментальные требования к системе менеджмента качества для производств автомобильной промышленности и организаций, производящих соответствующие сервисные части
- IATF - International Automotive Task Force - Международная автомобильная целевая группа
ISO и организации, системы, технологии, персоны:
|IATF - International Automotive Task Force - Международная автомобильная целевая группа - URS Certification - United Registrar of Systems 1 1
|Хасьянова Гульнара 143 3
|Абагян Карина 23 1
|Коршак Алексей 2 1
|Корначев Дмитрий 3 1
|Гарбузов Анатолий 68 1
|Павлов Владимир 21 1
|Иванцов Илья 11 1
|Кузьмин Евгений 21 1
|Борзов Андрей 13 1
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