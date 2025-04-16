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ISO IATF TS 16949 Фундаментальные требования к системе менеджмента качества для производств автомобильной промышленности и организаций, производящих соответствующие сервисные части

ISO - IATF TS 16949 - Фундаментальные требования к системе менеджмента качества для производств автомобильной промышленности и организаций, производящих соответствующие сервисные части


16.04.2025 Завершено тестирование полностью отечественных SIM-карт. Все этапы от производства до сборки чипа осуществляются в России 1
09.07.2024 «Микрон» совместно с Правительством Москвы откроет испытательный центр ЭКБ 1
13.02.2023 Российские дизайн-центры загрузят заказами для «Лады» и «Москвича» 1
09.12.2021 Первый отечественный RISC-V микроконтроллер «Микрона» МК32 «Амур»: возможности применения в производстве радиоэлектронной продукции 1
30.07.2020 «Микрон» развивает экспорт при поддержке Правительства Москвы 1
22.05.2020 ГК «Микрон» в 2019 году увеличила выручку на 18% 1
26.06.2019 «Микрон» скатился в рекордные за 10 лет многомиллиардные убытки 1
23.01.2019 «Микрон» продаст микросхемы для автопрома Китая на миллионы долларов 1

Публикаций - 8, упоминаний - 8

ISO и организации, системы, технологии, персоны:

Элемент ГК - Микрон - Micron 1489 8
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3234 1
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1805 1
Элемент ГК - Микрон ВЗПП - Воронежский завод полупроводниковых приборов 26 1
EY - Ernst & Young Global 373 1
Ситроникс СТ - Ситроникс Смарт Технологии - ССТ 36 1
Сенсорные Системы 66 1
Элемент ГК - Elementec - ELMT 103 1
Элвис НПЦ - Электронные вычислительно-информационные системы 282 1
Резонит - Rezonit - Электронные приборы и компоненты 14 1
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2940 1
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Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 255 1
Desport - Decathlon - Декатлон 36 1
АвтоВАЗ - Волжский Автозавод - Волжский автомобильный завод 275 1
Моторинвест 13 1
EY - Эрнст энд Янг - Б1 - Б1-Консалт - ЦАТР АУ - ЦАТР – Аудиторские услуги - Центр аудиторских технологий и решений 117 1
ОЭЗ Технополис Москва - ОЭЗ Алабушево - Особая экономическая зона 147 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2995 4
ОЭЗ Технополис Москва - Печатники - Особая экономическая зона - ОЭЗ Зеленоград - Особая экономическая зона Зеленоград - Свободная экономическая зона Зеленоград - ТВЗ Зеленоград 485 3
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2554 2
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы 273 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3020 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1412 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 848 1
Правительство Москвы - ДИиПП Москва - Департамент инвестиционной и промышленной политики и предпринимательства города Москвы 377 1
IATF - International Automotive Task Force - Международная автомобильная целевая группа - URS Certification - United Registrar of Systems 1 1
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 7999 7
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20233 6
RFID - Radio-frequency identification - Радиочастотная идентификация - Радиометки - ISO/IEC 18000, 14443 - стандарт метода модуляции и протокола обмена бесконтактных пассивных карт ближнего радиуса действия 1104 6
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4248 5
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5853 3
ISO 9000, 9001, 9002 - Quality management systems (Requirements) - стандарты системы менеджмента качества 854 3
ISO 14001 - стандарт систем экологического управления - environmental management system 30 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68002 3
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Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 52030 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12174 1
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Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4742 1
Бухгалтерия - РСБУ - Российские стандарты бухгалтерского учёта 660 1
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС России, Белоруссии и Казахстана - ЕЭП - Единое экономическое пространство 620 1
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Пищевая промышленность - Пищевое производство - Продукты питания - Food Industry - Food products - Продовольственные товары - Продовольствие 1027 1
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Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29758 1
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Санкции - Антироссийские санкции - Санкции против России 550 1
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