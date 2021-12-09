Первый отечественный RISC-V микроконтроллер «Микрона» МК32 «Амур»: возможности применения в производстве радиоэлектронной продукции

ГК «Микрон», российский производитель и экспортер микроэлектроники, представил возможности применения микроконтроллера МК32 «Амур» представителям компаний - производителей и разработчиков аппаратуры и программного обеспечения, заинтересованных в локализации своей продукции в экосистеме RISC-V.

В ходе семинара было представлено развитие линейки микросхем Микрона для рынка России и возможности взаимодействия в сквозных проектах, которые позволяют привлекать государственное финансирование для оперативного вывода на рынок востребованных отечественных продуктов.

«Наш опыт участия в сквозных проектах однозначно говорит в пользу сотрудничества на всех стадиях запуска продукта. Поэтому мы уже сейчас предлагаем разработчикам и производителям аппаратуры включиться в тестирование образцов и активную проработку применения RISC-V микроконтроллера МК32 “Амур” и формируем план контрактации на следующий год по всем новым изделиям. Приоритет разработки и производства будет формироваться на основании подтвержденного спроса», - сказала Гульнара Хасьянова, генеральный директор АО «Микрон».

На данный момент «Микрон» совместно с партнерами проводит тестирование экспериментальных образцов МК32 «Амур», первого полностью отечественного микроконтроллера с ядром на открытой архитектуре RISC-V, и приглашает к технологическому сотрудничеству и совместной проработке потенциальных сквозных проектов.

В настоящее время в Реестре промышленной продукции, произведенной на территории РФ (ПП РФ 719) и Едином реестре российской радиоэлектронной продукции (ПП РФ 878) более 30 типономиналов Микрона, в том числе чип-модули для банковских карт и идентификационных документов, микросхемы для RFID, СКУД, СКЗИ.

МК32 «Амур» - первый полностью отечественный микроконтроллер с ядром на открытой архитектуре RISC-V – предназначен для устройств промышленной автоматизации и интернета вещей, беспроводной периферии, интеллектуальных сетей, охранных систем, сигнализации, телеметрии, мониторинга, умного дома и управления климатом, освещением и других инфраструктурных систем. Встроенная криптозащита ГОСТ позволяет полноценно использовать МК32 «Амур» в критической инфраструктуре и объектах, предъявляющих повышенные требования к безопасности.

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ГК «Микрон» – крупнейший производитель и экспортер микроэлектроники в России, центр экспертизы и технологический лидер российской полупроводниковой отрасли, резидент ОЭЗ «Технополис Москва». Микрон производит более 700 типономиналов продукции, включая интегральные схемы для защищенных носителей данных, идентификационных, платежных и транспортных документов, управления питанием и RFID-маркировки для различных отраслей цифровой экономики. Предприятие сертифицировано по ISO 9001, ISO 14001, IATF 16949. Микрон входит в группу компаний «Элемент».