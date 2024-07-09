«Микрон» совместно с Правительством Москвы откроет испытательный центр ЭКБ

«Микрон», российский производитель микроэлектроники (входит в группу компаний «Элемент», ELMT), резидент ОЭЗ «Технополис Москва», и Правительство Москвы подписали соглашение о сотрудничестве. Согласно документу, стороны будут проводить работы по испытаниям, измерениям и исследованиям в совместно созданных испытательном центре ЭКБ и испытательной лаборатории химических материалов. Об этом CNews сообщили представители Микрона.

«Москва активно поддерживает развитие высокотехнологичных и важных отраслей промышленности. В частности, город уделяет особое внимание микроэлектронике – например, в конце 2022 г. был создан кластер фотоники и микроэлектроники, который сегодня объединяет порядка 60 ведущих производителей. Для дальнейшего устойчивого развития отрасли критически важно создавать, обновлять и развивать инфраструктуру для производства микроэлектроники полного цикла. Так, в рамках сотрудничества с Микроном в ОЭЗ «Технополис Москва» в ближайшем будущем появятся центр коллективного пользования, который объединит бюро квалификации электронной компонентной базы, и лаборатория химического анализа сверхчистых материалов», — сказал министр правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

Центр коллективного пользования (ЦКП) разместится на площадке «Алабушево».

«Благодаря поддержке Правительства Москвы мы получили возможность создать полноценный центр испытаний электронной компонентной базы для целого ряда отраслей промышленности, где, наряду с опытом ведущих научно-исследовательских институтов, будет задействована экспертиза нашей главной производственной площадки – Микрона. В 2020 г. завод первым в отрасли получил сертификат по стандарту автомобильной промышленности IATF 16949 в сфере «Проектирование и производство интегральных микросхем». Сегодня этот опыт позволяет задавать собственные стандарты для рынка», – сказал председатель совета директоров АО «Микрон» Илья Иванцов.

В испытательном центре электронной компонентной базы планируется проводить испытания на климатические и механические воздействия, электромагнитную совместимость, а также физико-технический анализ и измерения электрических параметров микросхем преимущественно в пластиковых корпусах.

Испытательная лаборатория химических материалов позволит подготавливать специальную тару для работы с различными материалами, осуществлять защищённый отбор проб органических и неорганических соединений, проводить соответствующие качественные и количественные анализы состава и чистоты образцов.

Потребителями высокотехнологичных решений и услуг ЦКП станут организации автомобилестроения, фармацевтики, фотоники, отрасли беспилотных авиасистем, химической, железнодорожной, нефтегазовой и других отраслей промышленности.

Микроэлектроника играет ведущую роль в обеспечении технологического суверенитета страны. Сегодня на территории столицы работает более 60 предприятий отрасли, на которых производят микросхемы, оптико-электронные приборы, смарт-карты, RFID-продукцию и другие высокотехнологичные изделия. Большинство из них расположены в Зеленограде, который сегодня считается центром микроэлектронной промышленности, – это Микрон, Национальный исследовательский университет «Московский институт электронной техники», НИИ Молекулярной электроники, «Резонит», «Элвис» и другие.