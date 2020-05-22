ГК «Микрон» в 2019 году увеличила выручку на 18%

Группа компаний «Микрон» объявила операционные и финансовые итоги 2019 года. По результатам отчетного периода выручка группы компаний составила 11 749 млн. рублей, что на 18% выше аналогичного показателя 2018 года. Основными драйверами роста выручки стали продажи микросхем промышленного применения, продажи в сегменте RFID и интернета вещей, экспортные продажи, в том числе за счет реализации новых изделий, запущенных в серийное производство. Величина чистых активов предприятия составила 9 572 млн. рублей и увеличилась по сравнению с предыдущим периодом на 49 млн. рублей (рост 0,5%). Операционная прибыль группы компаний за год выросла на 27% и составила 995 млн. рублей.

«2019 год стал первым годом спада рынка микроэлектроники после нескольких лет роста. Для нашей страны это был год формирования государственной стратегии развития электронной промышленности, нацеленной на развитие цифровой экономики и снижение технологической зависимости. Микрону в этих турбулентных условиях удалось сохранить положительную динамику и нарастить выручку в большинстве сегментов, - сказала генеральный директор «Микрона» Гульнара Хасьянова. – Результаты текущего года как наши, так и отрасли в целом, будут зависеть от темпов реализации стратегии развития радиоэлектронной промышленности, принятой Минпромторгом РФ в январе 2020 года, еще до того, как мир столкнулся с новыми факторами риска, которые оказывают критическое влияние на все отрасли».

Микрон в 2019 году приступил к реализации долгосрочного проекта по консолидации производства для оптимизации загрузки производственных площадей. При этом был достигнут рост всех основных производственных показателей: максимальные объемы выпуска пластин диаметром 200 мм, микросхем и чип-модулей для финансовых и идентификационных документов и освоено в серийном производстве более 40 продуктов.

В рамках политики снижения импортозависимости в ключевых сферах цифровой экономики в 2019 году начато серийное производство и поставки дуального чип-модуля с микросхемой первого уровня MIK51BC16D (К5016ВК01) для банковских карт, объем поставок составил 3,5 млн. шт. Всего в 2019 году было выпущено 4 млн. чипов для банковских карт НСПК «Мир», что более чем на 30% превышает объем выпуска 2018 года. Были освоены в серийном производстве и сертифицированы чип-модули нового поколения с отечественной микросхемой первого уровня MIK51AD144D для удостоверения личности гражданина (УЛГ), пилотный проект по внедрению которого ожидается до конца 2020 года.

В сегменте RFID / IoT выпущена пилотная партия первого российского чипа MIK_NT1025M для радиочастотных идентификационных меток дальнего действия, которые считываются на расстояниях до 10 метров, что позволяет решать широкий спектр задач в области цифровизации и сквозной аналитики производственных и бизнес-процессов. RFID является одной из базовых технологий идентификации объектов в цифровой экономике и успешно применяется в бизнес-практике предприятий всех отраслей, от авиации до библиотек. В серийном производстве Микрона более 300 RFID меток для различных сценариев применения, а также ежегодно RFID лаборатория Микрона разрабатывает и выпускает более 20 изделий под уникальные задачи клиента.

Рост сегмента RFID и интернета вещей в 2019 году составил 47%, в том числе сегмент интернета вещей вырос в 10 раз.

В 2019 году разработана и выведена на рынок линейка продуктов с микросхемой криптозащиты первого уровня MIK51SC72D «Микрона» для промышленного применения. Линейка устройств IoT для критической инфраструктуры включает трекеры, индустриальные датчики, устройства контроля для логистики, ЖКХ, экологического контроля, энергетики, сельского хозяйства. Автоматизация и удаленный контроль операционных и бизнес-процессов в условиях, когда предприятия массово осваивают практики дистанционной работы, становятся одним из самых востребованных инструментов управления эффективностью.

На предприятиях группы «Микрон» также активно применяются технологии автоматизации, в том числе собственные RFID решения - идентификация объектов, инвентаризация, контроль техпроцессов, складская логистика, бесконтактный шлагбаум. Из внедренных в 2019 году решений 8 предложены сотрудниками «Микрона» в рамках проекта «Фабрика идей», который аккумулирует инициативы, направленные на повышение эффективности предприятия.

В 2019 году «Микрон» первым из отечественных производителей микроэлектроники вышел на рынок автоэлектроники и сертифицировал систему менеджмента качества на соответствие международному стандарту IATF 16949:2016 для автомобильной промышленности. Также была успешно пройдена ресертификация системы энергетического менеджмента по стандарту ISO 50001:2011.

В числе освоенных в серийном производстве в 2019 году новых изделий - 8 микросхем управления питанием, предназначенных для поставки на экспорт. 31 новое экспортное изделие, освоенное ранее, получило положительное заключение от потребителя, завершилось оформление документов для начала серийных поставок. Доля экспорта в выручке Микрона составляет 20,8%.

В 2019 году «Микрон» вошел в группу компаний «Элемент», которая объединила микроэлектронные предприятия госкорпорации Ростех и АФК «Система» и является лидером отрасли микроэлектроники РФ по объемам продаж и уровню технологий.