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«Микрон» развивает экспорт при поддержке Правительства Москвы

, Текст: Владимир Бахур

По решению отраслевой комиссии Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы (ДПиИР) крупнейшему производителю и экспортеру высокотехнологичной продукции в России «Микрон» одобрена субсидия в размере 3 миллиона рублей в рамках регионального проекта «Системные меры развития международной кооперации и экспорта», что позволит предприятию компенсировать часть затрат на транспортировку экспортной продукции.

«Субсидирование экспортных продаж является реально работающим инструментом поддержки, особенно востребованным для высокотехнологичных компаний, – отметил Алексей Коршак, руководитель направления стратегических коммуникаций «Микрона». – "Микрон" уже второй раз подряд становится получателем данной субсидии, в результате чего нам удается эффективнее развивать бизнес в Азиатско-тихоокеанском регионе».

«Микрон» осуществляет экспортную деятельность более 25 лет, в 2019 году доля экспорта составила 20,8% выручки. Компания поставляет в страны Юго-Восточной Азии и Европы микросхемы памяти, управления питанием, RFID, а также микросхемы для автоэлектроники. Все бизнес-процессы в компании выстроены и сертифицированы в соответствии со стандартами ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, IATF 16949:2016.

Финансовая поддержка экспортно-ориентированным предприятиям оказывается в соответствии с Бюджетным кодексом РФ и постановлением Правительства Москвы от 13 ноября 2012г. № 646-ПП «Об утверждении порядков предоставления финансовой поддержки из бюджета города Москвы организациям, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность в инновационной сфере, в сфере поддержки инновационной деятельности, в производственной сфере, осуществляющим реализацию продукции за пределы территории Российской Федерации товаров» в целях реализации регионального проекта «Системные меры развития международной кооперации и экспорта» подпрограммы «Москва – город для бизнеса и инвестиций» государственной программы столицы «Экономическое развитие и инвестиционная привлекательность города Москвы».

Москва занимает первое место среди регионов по объему несырьевого неэнергетического экспорта (ННЭ), доля столицы от общероссийского экспорта в 2019 году составляет 19,6% и достигла $30,2 млрд (рост на 23,2% по сравнению с 2018г). За прошлый год всего экспортировано товаров в 186 государств, в том числе открыто 13 новых зарубежных рынков. Большим спросом за рубежом пользовались электроника и электротехника, машины и оборудование, товары широкого потребления и пищевая промышленность московских производителей.

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