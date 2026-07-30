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ISO 14001 ГОСТ Р ИСО 14001-2007 стандарт систем экологического управления environmental management system

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru


30.07.2026 Группа «Теплолюкс» инвестировала более 2 млрд рублей в развитие российского производства инженерных систем 1
24.09.2025 «Систэм Электрик» обеспечила новый дата-центр «Адман» в Сибири современной элементной базой для защиты электропитания 1
07.07.2025 Netwell усиливает направление инженерной инфраструктуры: заключены партнерства с ITeaQ и «ВентСпецСтрой» 1
16.04.2025 Завершено тестирование полностью отечественных SIM-карт. Все этапы от производства до сборки чипа осуществляются в России 1
11.11.2024 ITGlobal.com открыл вторую облачную площадку в Казахстане на базе дата-центра Sairam TIER III 1
10.07.2024 Знаменитый производитель материнских плат и видеокарт Zotac вывалил в открытый доступ данные своих клиентов 1
14.02.2024 Treolan стала официальным дистрибьютором торговой марки Cactus 1
30.11.2023 Резидент «Сколково» получил сертификат на систему менеджмента качества по межгосударственному стандарту 1
19.10.2022 Treolan стала официальным дистрибьютором Maipu 1
08.06.2022 OCS Distribution объявила о начале сотрудничества с CSB 1
09.12.2021 Первый отечественный RISC-V микроконтроллер «Микрона» МК32 «Амур»: возможности применения в производстве радиоэлектронной продукции 1
06.09.2021 Подтверждено соответствие системы менеджмента Step Logic требованиям международных стандартов ISO 1
20.10.2020 Николай Галкин, Itella: Цифровизация помогает избежать многомилионных потерь в логистике 1
30.07.2020 «Микрон» развивает экспорт при поддержке Правительства Москвы 1
30.12.2019 «Микрон» развивает экспортное направление 1
17.04.2018 «Элвис-НеоТек» получила сертификаты соответствия ISO 9001 и ISO 14001 2
23.10.2015 «Крок» прошел аудит системы экологического менеджмента по стандарту ГОСТ Р ИСО 14001-2007 2
16.09.2014 «Стэп Лоджик» присоединилась к программе ассоциированных консультантов BSI ACP 1
28.03.2014 Стандарты ИТ-сервисов в России: готовность провайдеров 1
10.08.2011 Juniper Networks сертифицирована по экологическому стандарту ISO 14001 1
13.07.2010 «Ямалгазинвест» выбрал решения Acronis для резервного копирования и восстановления данных 1
26.05.2009 «Инфосистемы Джет» прошли ресертификационный аудит СМК по ISO 9001:2008 1
19.02.2009 «МРСК Центра и Приволжья» тиражирует систему менеджмента качества в филиалах 1
07.10.2008 Oracle представила новую версию комплекса Oracle Governance, Risk and Compliance 1
21.07.2008 АМИ прошла аудит СМК по стандарту ISO 9001:2000 1
13.03.2007 Проверка Балаковской АЭС подтвердила ее экологическую безопасность 1
06.12.2006 BSI и IT Expert объявили о сотрудничестве 1
26.09.2006 Lenovo оправдалась перед экологами 1
18.05.2004 Lucent открывает в Петербурге ремонтный центр для оборудования IMT-MC 450 1
29.08.2003 Sony представила стильные ЖК-мониторы серии HХ 1
12.05.2003 "Инфосистемы Джет" получили сертификат соответствия стандарту ISO 9001:2000 1
27.01.2003 Sony представляет ЖК-мониторы для офиса S-серии 1
17.12.2002 Новинка от Sony - 19-дюймовый монитор E450 1
26.09.2002 Sony представляет новый ЭЛТ-монитор E250 1
25.07.2002 Британский стандарт информационной безопасности BS 7799 скоро станет международным ISO 1
25.07.2002 Британский стандарт информационной безопасности BS 7799 скоро станет международным ISO 1
24.07.2002 Британский стандарт информационной безопасности BS 7799 скоро станет международным ISO 1

Публикаций - 41, упоминаний - 43

ISO 14001 и организации, системы, технологии, персоны:

Sony 6756 5
Элемент ГК - Микрон - Micron 1714 4
НКК - ГКС - Стэп лоджик - Step Logic 205 3
Lenovo Motorola 3573 3
HPE - Hewlett Packard Enterprise 740 2
Dell EMC 5204 2
Lenovo Group 2473 2
Apple Inc 13285 2
Intel Corporation 12871 2
IBM - International Business Machines Corp 9718 2
Oracle Corporation 7110 2
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2406 2
Acer Group - Acer Inc 2822 2
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1455 2
Т1 Сервионика - Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1149 2
АйТи - АО Фирма АйТи Информационные технологии 1522 2
Ланит - Treolan - Треолан - Ланит Дистрибуция - Ланит Трейдинг - Ландис 231 2
Google LLC 12803 2
Nvidia Corp 4096 2
Марвел-Дистрибуция - Marvel Distribution Company - Марвел КТ 362 1
Beorg - Биорг 131 1
ITG - ITglobal.com - ИТглобалком Рус - ИТглобалком Лабс - 226 1
Datark - Датарк 44 1
Транснефть Технологии 25 1
Lenovo Motorola Mobility Holdings - Motorola Broadband Mobility Solutions - Motorola Mobile Devices 157 1
Моторика - Motorica - Хомо Ауктус 196 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1625 1
ISG - Integrated Services Group - АйЭсДжи 93 1
НАС - Наше Агентство Сервиса - ЮНИТ-Оргтехника 60 1
Optima - Оптима - OXS - Optima eXchange Services - Optima Consulting 321 1
Inno3D 5 1
HPE Enterprise Services 58 1
Optima Services 36 1
Aflex Distribution - Афлекс Дистрибьюшн - Aflex Software 111 1
FTS - Fujitsu Siemens Computers - Fujitsu Technology Solutions - Fujitsu Technology Group - Fujitsu Technology Systems - Fujitsu Computers - Fujitsu Computer Systems - Fujitsu Computer Products 788 1
Software AG & IDS Scheer 209 1
Helios IT-Operator - Helios Information Technologies - Helios IT-Solutions - Гелиос ИТ - Гелиос информационные технологии - Гелиос Компьютер - Гелиос Дата 122 1
IBM Global Technology Services 40 1
Telecom Italia - Olivetti S.p.A. 46 1
Марвел-Дистрибуция - Fplus - Фплюс - Ф-Плюс Оборудование и разработки - Ф-Плюс Мобайл - Fplusmobile - F+ tech - F+ data 429 1
BSI - British Standards Institution - Британский институт стандартов - BSI MS - BSI Management Systems 142 3
Газпром ПАО 1498 2
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах Банк - РГС Банк - Русь-Банк - Русский межрегиональный банк развития 105 1
ФосАгро - Апатит - Балаковские минудобрения, БМУ - Череповецкий Азот 93 1
Tablogix - Таблоджикс - Ителла - ItellaNLC - Itella Logistics - Posti Group Corporation 89 1
Росатом - Атомэнергопром - Атомный энергопромышленный комплекс 61 1
Whoosh - ВУШ Холдинг - ВУШ ПДМ 123 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1829 1
Ямалгазинвест 3 1
Рапид Био 102 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1158 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 9061 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2999 1
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО - НТЦ ЕЭС - Научно-технический центр Единой энергетической системы 319 1
Россети МРСК ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания 330 1
Auchan Holding - Ашан Ритейл 354 1
Росатом - Росэнергоатом Концерн ПАО - Концерн Энергоатом - Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях - Электроэнергетический дивизион Росатома 461 1
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 563 1
Транснефть 338 1
ФосАгро 178 1
Росатом - АРМЗ Урановый холдинг - Атомредметзолото - Горнорудный дивизион госкорпорации Росатом 35 1
КТК - Каспийский трубопроводный консорциум 49 1
Россети МРСК Центра ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра - Орелэнерго - Смоленскэнерго - Липецкэнерго - Курскэнерго - Белгородэнерго - Брянскэнерго - Воронежэнерго - Костромаэнерго - Тамбовэнерго - Тверьэнерго - МЭС Центра 202 1
Россети МРСК Центра и Приволжья ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания - Удмуртэнерго - Владимирэнерго - Калугаэнерго - Кировэнерго 54 1
Интер РАО - Мосэнергосбыт АО 112 1
Росатом - Балаковская АЭС - атомная электростанция 48 1
Global CIO - Глобал Си Ай Оу 67 1
Росатом - ТВЭЛ - Топливный дивизион госкорпорации Росатом 188 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3729 2
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2373 2
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 380 2
ОЭЗ Технополис Москва - Печатники - Особая экономическая зона - ОЭЗ Зеленоград - Особая экономическая зона Зеленоград - Свободная экономическая зона Зеленоград - ТВЗ Зеленоград 644 2
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2901 2
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы 284 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 4027 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6693 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2092 1
МВД РФ - БСТМ - Бюро специальных технических мероприятий - Бюро спецтехнических мероприятий - МВД РФ Управление К - Управление информационного и оперативно-технического обеспечения - УСТМ 295 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4986 1
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1200 1
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты - Минсоцзащиты 364 1
Минздрав РФ - Росздравнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения 181 1
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 787 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3464 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1614 1
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 790 1
Правительство Московской области - Губернатор Московской области - Московская областная дума - органы государственной власти 257 1
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - МЭЦ - Московский экспортный центр 41 1
Росаккредитация - Федеральная служба по аккредитации 171 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1532 11
Greenpeace - Гринпис 130 2
ISO 9000, 9001, 9002 - Quality management systems (Requirements) - стандарты системы менеджмента качества 948 30
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 54800 9
ОТиПБ - ОТиПрБ - ООТПБиЭ - технологии охрана труда и промышленной и экологической безопасности - Vision Zero - Нулевой травматизм - безопасность, культура труда и благополучие работников на всех уровнях производства - ISO 45001 231 7
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16691 7
ISO/IEC 27001 - ГОСТ Р ИСО/МЭК 27001 - ISO 27701 - Международный стандарт по информационной безопасности - СМИБ - Система менеджмента информационной безопасности 426 7
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 35866 6
ГОСТ Р ИСО - Системы менеджмента качества 371 6
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36780 6
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 26387 6
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 13116 5
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33933 5
Стандартизация - Standardization 2356 4
Контрастность 3073 4
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26888 4
RFID - Radio-frequency identification - Радиочастотная идентификация - Радиометки - ISO/IEC 18000, 14443 - стандарт метода модуляции и протокола обмена бесконтактных пассивных карт ближнего радиуса действия 1208 4
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24752 4
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8903 4
ISO - IATF TS 16949 - Фундаментальные требования к системе менеджмента качества для производств автомобильной промышленности и организаций, производящих соответствующие сервисные части 8 3
QMS - Quality Management System - СМК - Система менеджмента качества - eQMS - Electronic Quality Management System 288 3
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта 4743 3
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 23200 3
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13375 3
PDCA - Plan-Do-Check-Act - цикл Деминга, цикл Шухарта, принцип Деминга-Шухарта - планирование-действие-проверка-корректировка - методология принятия решения, используемая в управлении качеством 23 3
TCO Certified - группа стандартов добровольной сертификации на эргономичность и безопасность электронного оборудования 124 3
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 23841 3
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22811 3
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12454 3
Электроэнергетика - Smart Grid - Smart Metering - Умные (интеллектуальные) сети электроснабжения - умная энергетика - зеленая энергетика - Программы энергосбережения и повышения энергоэффективности 2516 3
ISO/IEC 20000 - стандарт для управления и обслуживания ИТ-сервисов - СУСИТ - Системы управления ИТ-сервисов 57 3
Кибербезопасность - SGRC - Security Governance, Risk Management and Compliance - Управление безопасностью, рисками и соответствием законодательству 247 2
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6912 2
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 14168 2
CRT - Cathode Ray Tube - ЭЛТ-монитор - Электронно-лучевая трубка 472 2
HVAC - Heating, Ventilation & Air Conditioning - ОВиК, ОВКВ - отопление, вентиляция, кондиционирование и охлаждения воздуха - Климатическое оборудование - Гаджеты климатические - Climate equipment, technology, gadgets - Air conditioners 3106 2
HRM - КЭДО - Кадровый электронный документооборот - HR document management - кадровое делопроизводство 1188 2
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4862 2
Аксессуары 4331 2
Проектирование - процесс определения архитектуры, компонентов, интерфейсов и других характеристик системы или её части 1746 2
Сеть передачи данных - Data transmission network 4067 2
Электроэнергетика - Электропитание - источник питания - электрическое оборудование 578 2
Microsoft Windows 2000 8678 5
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3735 3
Газпром - Интергазсерт СДС - система добровольной сертификации - Газпромсерт 17 2
Lenovo ThinkVision - серия мониторов 30 2
Lenovo ThinkPad - серия ноутбуков 500 2
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2514 2
Lenovo Moto - серия смартфонов 127 1
Lenovo ThinkShield 18 1
Lenovo ThinkSmart Core - Lenovo ThinkSmart Hub - Lenovo ThinkSmart Bar - Lenovo ThinkSmart Cam 7 1
Zotac ZBOX - серия мини-ПК 10 1
Software AG - ARIS Platform 181 1
Lenovo Motorola Droid - Lenovo Motorola Droid RAZR - Motorola Droid Maxx - Motorola Droid Ultra - Motorola Milestone - Motorola MOTOROI Sholes Tablet 366 1
Lenovo Neptune Thermal Transfer Module 13 1
НКК - ГКС - Стэп Лоджик - Стэп Визор - Step Visor - мобильный центр управления 21 1
НКК - ГКС - Стэп Лоджик - Стэп Телемаркетинг - Step Telemarketing 3 1
Lenovo IDG - Lenovo Intelligent Device Group 12 1
Lenovo TruScale Private Cloud 5 1
MSI GeForce GTX - MSI GeForce RTX 12 1
Palit GeForce - серия видеокарт 26 1
OpenUI5 - SAPUI5 - SAP User Inteface HTML5 - открытый JavaScript фреймворк 12 1
Nokia Alcatel-Lucent 5ESS-2000 2 1
SRS Labs - TruSurround XT Surround Sound System - TruSurround HD Surround Sound System - WOW 3D - WOW Mobile 169 1
Галактика HRM/HCM - Галактика Управление персоналом - Галактика Human Capital Management 22 1
Ланит - Lansoft - Goodt WFM-решение 19 1
Яндекс.Станция - Умный дом с Алисой 110 1
Sony FD Trinitron 21 1
НКК - ГКС - Стэп лоджик - Step Logic Security Data Lake 16 1
Элемент ГК - Микрон MIK - MIK32 Амур - MIK32 Amur - Старт-MIK32 41 1
Lenovo Hybrid Office 2 1
Oracle GRC Applications Suite - Oracle Governance, Risk and Compliance - Oracle AACG - Oracle Application Access Controls Governor 6 1
Lenovo ThinkEdge - устройства для периферийных вычислений 2 1
НКК - ГКС - Стэп лоджик - Step AI Soar 2 1
НКК - ГКС - Стэп лоджик - Step SDL 2 1
MOLGA Consulting - HRroom 8 1
Google YouTube - Видеохостинг 3018 1
Dell Latitude - Серия ноутбуков 251 1
Intel x86 - архитектура процессора 2186 1
Nvidia GeForce RTX - Nvidia Titan RTX - Nvidia RTX Studio - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 488 1
Google - Gmail 1029 1
SAP SuccessFactors - SAP SF 196 1
Самойлов Роман 18 1
Щеглова Юлия 25 1
Грибанов Юрий 30 1
Шипигузов Артур 2 1
Дозорова Оксана 6 1
Кузьмин Евгений 30 1
Новицкий Роман 12 1
Прокофьев Антон 14 1
Шандалов Андрей 16 1
Афанасьев Николай 7 1
Солощев Владимир 4 1
Брейман Михаил 1 1
Колесникова Зинаида 1 1
Полянский Дмитрий 3 1
Андрус Сергей 1 1
Латышев Михаил 1 1
Демьяненко Марина 1 1
Лащенов Виталий 1 1
Feld Rainer - Фельд Райнер 1 1
Серов Геннадий 1 1
Пащенко Денис 4 1
Баканова Елена 4 1
Коршак Алексей 2 1
Курышкин Иван 1 1
Легков Александр 2 1
Борзов Андрей 39 1
Щепин Денис 1 1
Хасьянова Гульнара 156 1
Белоусов Андрей 150 1
Галкин Николай 141 1
Морозов Сергей 61 1
Никитин Сергей 103 1
Елисеев Владимир 20 1
Павлов Владимир 21 1
Воробьёв Алексей 12 1
Сологубов Андрей 1 1
Лебедев Сергей 68 1
Leone Chris - Леоне Крис 6 1
Trump Donald J. - Трамп Дональд 705 1
Россия - РФ - Российская федерация 168464 25
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 48076 8
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 55085 7
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13873 6
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14863 6
Европа 25028 5
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19774 5
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19372 3
Азия - Азиатский регион 5956 3
Казахстан - Республика 6116 2
Германия - Федеративная Республика 13299 2
Италия - Итальянская Республика 4521 2
Россия - СФО - Новосибирск 4939 2
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1231 2
Москва - ЗелАО - Зеленоградский административный округ - Зеленоград - Префектура Зеленограда 991 1
Россия - ЦФО - Московская область - Одинцовский район - Одинцово 224 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2555 1
Япония 13851 1
Финляндия - Финляндская Республика 3706 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8688 1
Индия - Bharat 5912 1
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4549 1
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1838 1
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1834 1
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье - Поволжский федеральный округ 1533 1
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток - Владивостокская городская агломерация 1824 1
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 2105 1
Китай - Тайвань 4289 1
Америка Северная - Североамериканский регион 3423 1
Нидерланды 3769 1
Россия - ДФО - Амурская область 981 1
Китай - Пекин - Beijing 1110 1
Казахстан - Алма-Ата - Алматы 635 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Новороссийск 277 1
Россия - ЦФО - Московская область - Химкинский район - Химки 183 1
Россия - ЦФО - Московская область - Мытищинский муниципальный район - Мытищи 231 1
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экомониторинг - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4612 13
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 58453 7
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 54102 5
Аудит - аудиторский услуги 1284 5
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8574 5
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 1187 5
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7947 4
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10547 4
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5177 3
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3904 3
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18400 3
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 22032 3
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 3029 2
Субсидия - Subsidium - Субсидирование - выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 1243 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 34312 2
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6821 2
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 4090 2
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5707 2
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 9242 2
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4745 2
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11491 2
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала - Цифровой путь 2366 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4471 2
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6870 2
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции - Трансграничная торговля 4039 2
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5679 2
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5555 2
ОЭЗ - Особая экономическая зона - Свободная экономическая зона - Special Economic Zone - Free Economic Zone 1100 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6237 2
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11766 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16354 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10990 1
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3421 1
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7588 1
Ergonomics - Эргономика 1766 1
Добавленная стоимость - рыночная стоимость продукции, произведённой фирмой, за вычетом понесённых затрат вне фирмы 453 1
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 2215 1
Энергетика - Energy - Energetically 5958 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7551 1
Пищевая промышленность - Пищевое производство - Продукты питания - Food Industry - Food products - Продовольственные товары - Продовольствие 1247 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11597 3
TAdviser - Центр выбора технологий 492 1
BleepingComputer - Издание 465 1
IDG - International Data Group 117 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8675 8
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 4075 2
RAEX - РАЭКС-Аналитика 55 1
ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 268 1
Эксперт РА - Рейтинговое агентство 153 1
Минпромторг РФ - ВНИИС - Всероссийский научно-исследовательский институт сертификации 5 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1477371, в очереди разбора - 724225.
Создано именных указателей - 202407.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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