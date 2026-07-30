Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Получите все материалы CNews по ключевому слову
ISO 14001 ГОСТ Р ИСО 14001-2007 стандарт систем экологического управления environmental management system
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru
Публикаций - 41, упоминаний - 43
ISO 14001 и организации, системы, технологии, персоны:
|ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1532 11
|Greenpeace - Гринпис 130 2
|Самойлов Роман 18 1
|Щеглова Юлия 25 1
|Грибанов Юрий 30 1
|Шипигузов Артур 2 1
|Дозорова Оксана 6 1
|Кузьмин Евгений 30 1
|Новицкий Роман 12 1
|Прокофьев Антон 14 1
|Шандалов Андрей 16 1
|Афанасьев Николай 7 1
|Солощев Владимир 4 1
|Брейман Михаил 1 1
|Колесникова Зинаида 1 1
|Полянский Дмитрий 3 1
|Андрус Сергей 1 1
|Латышев Михаил 1 1
|Демьяненко Марина 1 1
|Лащенов Виталий 1 1
|Feld Rainer - Фельд Райнер 1 1
|Серов Геннадий 1 1
|Пащенко Денис 4 1
|Баканова Елена 4 1
|Коршак Алексей 2 1
|Курышкин Иван 1 1
|Легков Александр 2 1
|Борзов Андрей 39 1
|Щепин Денис 1 1
|Хасьянова Гульнара 156 1
|Белоусов Андрей 150 1
|Галкин Николай 141 1
|Морозов Сергей 61 1
|Никитин Сергей 103 1
|Елисеев Владимир 20 1
|Павлов Владимир 21 1
|Воробьёв Алексей 12 1
|Сологубов Андрей 1 1
|Лебедев Сергей 68 1
|Leone Chris - Леоне Крис 6 1
|Trump Donald J. - Трамп Дональд 705 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11597 3
|TAdviser - Центр выбора технологий 492 1
|BleepingComputer - Издание 465 1
|IDG - International Data Group 117 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1477371, в очереди разбора - 724225.
Создано именных указателей - 202407.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1477371, в очереди разбора - 724225.
Создано именных указателей - 202407.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.