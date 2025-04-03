Электромобили Мануфэкчуринг Рус - EVM Pro

EVM PRO разработан на базе шасси УАЗ Профи. Это полностью российский продукт из отечественных комплектующих. Электродвигатель – собственная разработка компании, единственный зарубежный элемент – аккумуляторные ячейки, которые впоследствии будут заменены на российский аналог. Грузоподъемность EVM PRO до 1 тонны, машина адресована сегменту городской логистики, способна проходить на одном заряде до 300 км.