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Электромобили Мануфэкчуринг Рус EVM Pro

Электромобили Мануфэкчуринг Рус - EVM Pro

EVM PRO разработан на базе шасси УАЗ Профи. Это полностью российский продукт из отечественных комплектующих. Электродвигатель – собственная разработка компании, единственный зарубежный элемент – аккумуляторные ячейки, которые впоследствии будут заменены на российский аналог. Грузоподъемность EVM PRO до 1 тонны, машина адресована сегменту городской логистики, способна проходить на одном заряде до 300 км.


03.04.2025 В ОЭЗ «Технополис Москва» создали ключевой элемент силовой электроники 1
24.10.2022 Какие бывают электромобили: от кабриолета до погрузчика 1
28.09.2022 В Москве запускается производство грузовых электрокаров с российской электроникой 1
16.09.2022 Российский производитель электромобилей ищет инвестора на 4 миллиарда 2
15.06.2022 Создан первый серийный российский электрогрузовик 2

Публикаций - 5, упоминаний - 7

Электромобили Мануфэкчуринг Рус и организации, системы, технологии, персоны:

Sollers - УАЗ - Ульяновский автомобильный завод 136 4
Tesla Motors 401 3
Электромобили Мануфэкчуринг Рус 4 3
Porsche SE - Porsche Automobil Holding SE - Порше Руссланд 103 2
Nissan Motor - Ниссан Мотор Рус - Ниссан Россия - Ниссан Мануфэкчуринг Рус - японский автопроизводитель 272 2
Volkswagen Audi Group 215 2
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 521 2
Москвич МАЗ - Московский автомобильный завод - Renault Russie - Рено Россия - Автофрамос Рено - АЗЛК 24 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2843 1
Газпром нефть 628 1
Почта России ПАО 2137 1
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Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2549 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6017 1
Правительство Москвы - ДИиПП Москва - Департамент инвестиционной и промышленной политики и предпринимательства города Москвы 376 1
ВЭБ.РФ - ФРП РФ - Фонд развития промышленности - РФТР ФГАУ - Российский фонд технологического развития 168 1
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