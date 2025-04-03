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В ОЭЗ «Технополис Москва» создали ключевой элемент силовой электроники

Резидент особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва», производитель электрогрузовиков – «ЭМ Рус», разработал собственную линейку инверторов мощностью от 5 до 120 кВт. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

«По поручению Сергея Собянина в столице активно развивается производство электромобилей и их ключевых компонентов. Особую роль в этом направлении играет ОЭЗ “Технополис Москва”, где разрабатывают и ставят на поток высокотехнологичные решения. Так, резидент особой экономической зоны при поддержке города создал преобразователь тока для электрического транспорта с высоким уровнем локализации — около 60%», — сказал Максим Ликсутов.

Предприятие имеет собственную производственную базу на площадке «Печатники» ОЭЗ Москвы. За время работы завода была выпущена пробная партия из 100 электрогрузомобилей, которые прошли более чем 200 тест-драйвов и уже проехали по российским дорогам свыше 1,5 млн километров.

«Для разработки инвертора были использованы российские компоненты, в частности уникальный для страны тонкопленочный конденсатор. Решение внедряется в линейку электрогрузомобилей EVM Pro, а также может поставляться сторонним заказчикам», — сказал министр правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

«Кроме инвертора, наши инженеры создали балансировочную систему аккумуляторов, продлевающую срок службы батарей, а также математическую модель ячейки, позволяющую с высокой точностью предсказать остаточный заряд и ресурс. Если в прошлом году мы были сосредоточены на разработках, связанных с системами аккумулятора, то сейчас мы сфокусированы на создании и развитии инноваций, а также на том, чтобы задавать стандарты электромобильности в России», – отметил основатель и генеральный директор компании Илья Рашкин.

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