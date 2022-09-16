Российский производитель электромобилей ищет инвестора на 4 миллиарда

Петербургский стартап «Электромобили мэнуфэкчуринг рус» открывает второй раунд инвестиций. Если инвестор решит войти в капитал, то получит до 15% компании. Еще одна возможность поучаствовать в развитии стартапа – предоставить кредитное плечо. Разработчикам нужно около 4 млрд руб.

В ожидании инвестора

Петербургский стартап «Электромобили мэнуфэкчуринг рус», разработавший электрический промтоварный фургон EVM Pro на базе УАЗ «Профи», выходит на второй раунд инвестиций. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на источники, близкие к участникам переговоров. Представители компании комментировать ситуацию отказались.

Инвесторам предлагают либо войти в капитал – получить можно до 10-15% компании, – либо предоставить кредитное плечо.

Собеседники издания сообщают, что инвестировать в электрогрузомобили может одна из бывших структур ВТБ. Помимо других потенциальных инвесторов у стартапа есть шанс получить льготный заем в Фонде развития промышленности.

14 сентября 2022 г. учредитель и финансовый директор «Электромобилей» Игорь Гирдин на презентации центра разработок компании сообщил, что компании требуется 4 млрд руб.

Петербургский стартап « Электромобили мэнуфэкчуринг рус» открывает второй раунд инвестиций, чтобы привлечь 4 миллиарда рублей

Средства нужны на научно-исследовательские и опытно-конструкторские разработки (НИОКР), углубление локализации электродвигателя и силовой электроники автомобилей. На сайте компании уточняется, что в Санкт-Петербургском государственном Политехническом университете им. Петра Великого создан Центр разработок и инноваций электрического транспорта, которым руководит Илья Рашкин. Ресурсы Центра сейчас задействованы в том числе в направлении оптимизации серийного производства электрогрузомобилей.

Сколько денег уже потратили

В рамках первого раунда инвестиций на проект из собственных средств разработчик и гендиректор компании Илья Рашкин вместе с Игорем Гирдиным выделили 1 млрд 300 млн руб. Этих денег хватило на подготовку предприятия к запуску и старта выпуска серийных электрогрузомобилей.

Стартап собирался наладить серийное производство на площадке ОЭЗ «Технополис Москва» в III квартале 2022 г. и до конца 2022 г. произвести около сотни фургонов. Завод должен был расположиться на площади 2600 кв.м. Из-за санкций, спровоцировавших удлинение сроков поставок оборудования и нехватку инвестиций, старт перенесли на 2-2,5 мес., уточнил Гирдин на презентации. Теперь в 2022 г. предприятие успеет выпустить только 40-50 электрофургонов.

Также известно, что завод планирует создать 96 новых рабочих мест на первом этапе, на сайте сообщается, что предприятию требуются конструкторы, инженеры-сборщики, операторы ЧПУ станков и административный персонал.

Сколько стоит электрокар

Одна электромашина со стационарной зарядной станцией обойдется в 4,5 млн руб. – еще в начале 2022 г. стоимость была меньше на 1 млн руб. Удорожание произошло после того, как шасси УАЗа, которые «Электромобилям» поставляет «Соллерс авто» выросло в цене с 1,2 млн до 2 млн руб., говорил Гирдин.

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На сайте сообщается, что стоимость владения машиной в общей сложности составляет 8 руб. за 1 км. В год электрокар экономит до 10 тонн выброса CO2 в атмосферу.

Конечные потребители машин уже определились – на них претендует предприниматель Александр Лебедев, структурам которого поставят 250 электрокаров, а также «Газпромнефть» и «Почта России».

Гирдин упомянул, что интерес проявляют и лизинговые компании, так как «Электромобили» являются участников специнвестконтракта (СПИКа) и входят в программы поддержки Минпромторга. Это означает, что на российский электромобиль будет распространяться субсидия в размере до 925 тыс. руб. на первый взнос при покупке в кредит или в лизинг.

История «Электромобили мэнуфэкчуринг рус»

Напомним, в августе 2021 г. Правительство России утвердило Концепцию по развитию производства и использования электрического транспорта в России до 2030 г. Транспортная стратегия с прогнозом до 2035 г. обозначила приоритет господдержки техники с высоким экологическим классом и техники, работающей на электрической тяге.

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В 2021 г. два петербургских предпринимателя Илья Рашкин и Игорь Гирдин создали компанию «Электромобили Мануфэкчуринг рус». В феврале 2022 г. компания представила первый российский электрогрузомобиль EVM PRO - компактный ELCV, выполненный на базе шасси УАЗ Профи.

Кто еще в России выпускает электромобили

Массовый выпуск российских автомобилей еще не произошел – известно лишь, что некоторые дилеры уже принимают заказы на машины Evolute «Моторинвеста». «Авилон» предлагает покупателям модели I-Joy, I-Pro и I-Van за 3–3,5 млн руб. На деле же это китайские электрокары Dongfeng, прошедшие бэйдж-инжиниринг (когда автопроизводитель решает выпустить одну и ту же машину под разными брендами). Старт продаж запланирован на сентябрь 2022 г..

Первые две сотни электрокаров в 2022 г. также планирует выпустить московский автозавод «Москвич» (бывший «Renault Россия»). В 2023 г. выпуск электрокаров должен составить 10 тыс. машин, а в 2024 г. – 20 тыс.. В качестве альтернативы китайской продукции рассматривается платформа российского стартапа «Кама».