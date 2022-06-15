Создан первый серийный российский электрогрузовик

В России разработан отечественный грузовик EVM Pro с электромотором. Аналогов у него в стране пока нет. За основу новинки взят автомобиль УАЗ «Профи». Сборка начнется в сентябре 2022 г. на территории России. Из иностранных комплектующих, по заверениям разработчиков, в EVM Pro будет только аккумулятор.

Грузовик с электродвигателем

Российская компания «Электромобили мануфэкчуринг рус» анонсировала отечественный грузовой автомобиль с электротягой, пишут РИА «Новости». Премьера электрокара прошла в рамках Петербургского международного экономического форума 2022 в Санкт-Петербурге.

Электромобиль получил название EVM Pro. Как сообщил агентству финансовый директор компании-разработчика Игорь Кирдин, серийное производство, по предварительным планам, должно начаться в сентябре 2022 г.

Выпуск автомобиля будет осуществляться на мощностях особой экономзоны «Технополис Москва». Заявленная стоимость – в пределах 3,2 млн руб. Точную цену, и от чего именно она будет зависеть, разработчики не раскрывают.

Бензин или дизель такому грузовику не нужны

Полная стоимость машины окажется в районе 4 млн руб., сообщил Кирдин. Снизить ее на 800 тыс. получится за счет государственных субсидий. Кому они будут полагаться, опять же, неизвестно.

На 90% отечественный продукт

Творение компании «Электромобили мануфэкчуринг рус», заявил агентству Игорь Кирдин, почти полностью состоит из компонентов российского производства. В список, помимо кузова, входит и одна из двух основных составляющих любого электромобиля – мотор.

В то же время второй основной компонент современного электрокара, аккумуляторная батарея, будет выпускаться за рубежом. Страну производства Игорь Кирдин не раскрыл. Не исключено, что это будет Китай.

Наполнение подкапотного пространства

На первом этапе объем производства составит приблизительно 1000 автомобилей в год, то есть менее 100 в месяц. В планы «Электромобили мануфэкчуринг рус» входит расширение выпуска до 5000 машин в год.

Дешевле бензинового грузовика

Игорь Кирдин сообщил РИА «Новости», что стоимость владения электрическим грузовиком EVM Pro окажется ниже в сравнении с ценой эксплуатации его аналога с двигателем внутреннего сгорания. «Стоимость владения – 7-8 руб. на километр пробега при перевозке 1 тонны продукции, – сказал Кирдин. – В случае с автомобилем с двигателем внутреннего сгорания это 14-16 руб.».

Салон российского грузового электрокара

Игорь Кирдин подчеркнул, что в движение EVM Pro будет приводиться силовым агрегатом российского производства, но не уточнил, какая именно компания займется его разработкой и сборкой. Он отметил лишь, что батареи российскому электрогрузовику должно хватать на 300 километров пробега. «Максимальная пиковая нагрузка – 200 кВт, базовая – 80-120 кВт», – добавил он.

Электромобиль будет укомплектован бортовой электроникой и прошивкой собственной разработки «Электромобили мануфэкчуринг рус». В комплектацию войдут автономное отопление кабины водителей, электрокондиционер и дополнительный обогрев батарейного блока.

Более чем очевидное сходство

EVM Pro не разрабатывался с нуля, и с точки зрения кузова и, возможно, подвески и других базовых систем это действительно российский автомобиль. В его основе лежит отечественный грузовик УАЗ «Профи», а сам EVM Pro разрабатывался совместно со специалистами УАЗа, пишет ТАСС.

Как скоро окупится покупка электрической версии «Профи» с учетом гигантской разницы в цене, неизвестно

Первая премьера автомобиля прошла 22 февраля 2022 г. На тот момент его предварительная цена составляла 3,5 млн руб. Стоимость оригинального УАЗ «Профи» на момент публикации материала начиналась с 1,6 млн руб.

Конкурентов почти нет

На июнь 2022 г. в России почти отсутствовала инфраструктура для электромобилей. По данным ТАСС, на конец 2020 г. в стране было всего около 250 станций подзарядки. Большинство из них было сосредоточено в крупных городах.

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При этом на 1 января 2022 г. в России было зарегистрировано 16,5 тыс. электромобилей, из которых около 15 тыс. пришлось на модели Nissan, Tesla, Porsche, Audi и Mitsubishi. Лидером стал Nissan Leaf – 11765 зарегистрированных экземпляров (статистика агентства «Автостат). К концу мая 2022 общее число электрокаров России достигло 17,5 тыс.

GAZelle e-NN, творение завода ГАЗ с электромотором из Поднебесной

При этом российских легковых электромобилей на дорогах общего пользования нет. Сами по себе они существуют в больших количествах, но лишь в виде прототипов и даже 3D-моделей. Серийное производство таких машин на 15 июня 2022 г. в России не велось.

В конце 2020 г. в России появился отечественный коммерческий электротранспорт. Завод ГАЗ выпустил несколько экземпляров модели GAZelle e-NN с китайским электромотором.

Немного о разработчике

Компания «Электромобили мануфэкчуринг рус» основана в июне 2021 г. в Москве с уставным капиталом 10 тыс. руб. За ней стоят предприниматели Илья Рашкин и Игорь Гирдин с долями 55% и 45% соответственно. Рашкин также занимает пост генерального директора (данные ЕГРЮЛ).

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Основной вид деятельности компании – «производство интегральных электронных схем» (код ОКВЭД 26.11.3). Дополнительных видов деятельности – 38, включая «производство автотранспортных средств» (29.10) и «производство электрических аккумуляторов и аккумуляторных батарей» (27.20).