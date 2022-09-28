В Москве запускается производство грузовых электрокаров с российской электроникой

Петербургская компания «Электромобили мануфэкчуринг рус» запускает завод по производству грузовых электрокаров в особой экономической зоне «Технополис "Москва"». Компания и Минпромторг подписали специальный инвестиционный контракт (СПИК). Ранее в сентябре 2022 г. стартап объявил второй раунд инвестиций в первые российские грузовые электромобили.



В Москве запускают завод

Петербургский стартап «Электромобили мэнуфэкчуринг рус» (ЭМР), разработавший электрический промтоварный фургон EVM Pro, запускает завод в особой экономической зоне (ОЭЗ) «Технополис "Москва"». Об этом сообщается на сайте Комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений Москвы.

В августе 2022 г. компания заключила специальный инвестиционный контракт (СПИК) с Минпромторгом. Договор предполагает, что производитель в течение четырех с половиной лет будет реализовывать инвестпроект, а государство обеспечит ему стабильность ведения бизнеса. Планируемая мощность предприятия – до 1 тыс. электрокаров в год. До окончания действия контракта компания обязуется выпустить более 3 тыс. машин.

Серийное производство на площадке ОЭЗ «Технополис "Москва"» планировалось на III квартал 2022 года

«Электромобили мэнуфэкчуринг рус» также стала резидентом ОЭЗ – это значит, что она освобождается от уплаты имущественного, транспортного и земельного налога, таможенных пошлин. Кроме того, ставка налога на прибыль для нее составит 2%. В ОЭЗ предприятию предоставили готовые помещения, сообщается, что завод вышел на финальную стадию подготовки к запуску.

Генеральный директор ОЭЗ «Технополис "Москва"» Геннадий Дегтев уточнил, что на предприятии сейчас устанавливают фрезеровочные станки, оборудование для лазерной сварки, робототехнические комплексы и другую технику.

Из чего собирают электрокары

Отечественный электрогрузомобиль разработан на основе шасси УАЗ «Профи» и имеет грузоподъемность до 1 тонны. На одном заряде машина проезжает до 300 км. Ожидается, что этот вид транспорта пригодится компаниям из сегмента ритейла, логистики, доставки и ЖКХ. На сайте «Электромобили мэнуфэкчуринг рус» отмечается, что машины экологичны и экономят более 10 тонн выбросов углекислого газа в год, если сравнивать их с грузовиками с двигателями внутреннего сгорания.

В Комплексе экономической политики и имущественно-земельных отношений Москвы уточнили, что петербургская компания собирается применять в производстве до 30 собственных инновационных решений в области силовой электроники, системы управления, конструкции батарей и других инженерных систем.

«Компания будет выпускать бортовую электронику и электродвигатели, доведя локализацию практически до 100%, – прокомментировал Владислав Овчинский, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики правительства Москвы. – Собственные разработки позволили предприятию отказаться от приобретения европейской техники, сконструировать производство полного цикла с минимальной зависимостью от сторонних поставщиков».

В то же время, как уточнил совладелец стартапа Игорь Гирдин на Петербургском международном экономическом форуме в июне 2022 г., аккумуляторная батарея, все-таки будет заграничной. Страну производства он не назвал.



Что известно о компании

ООО «ЭМР» – это стартап петербургских предпринимателей Ильи Рашкина (гендиректор, владеет 45%) и Игоря Гирдина (финдиректор, владеет 55%). В феврале 2022 г. компания получила одобрение межведомственной комиссии на заключение так называемого СПИК 2.0. Как сообщал Минпромторг в феврале 2022 г., объем инвестиций в рамках СПИКа составит 286 млн руб. Общий объем инвестиций, по словам Рашкина, в проект на момент запуска производства должен превысить 900 млн руб.

В сентябре 2022 г. руководители компании объявили второй раунд инвестиций: Гирдин на презентации центра разработок компании сообщил, что производству требуется 4 млрд руб. – прежде всего, на научно-исследовательские и опытно-конструкторские разработки (НИОКР), углубление локализации электродвигателя и силовой электроники автомобилей. Инвесторам предложили либо войти в капитал (получить можно до 10-15% компании), либо предоставить кредитное плечо.

Серийное производство на площадке ОЭЗ «Технополис "Москва"» изначально планировалось на III квартал 2022 г., однако из-за санкций, удлинивших сроки поставок оборудования, и нехватку инвестиций, старт перенесли на 2-2,5 мес. На сайте компании сообщается, что завод планирует создать 96 новых рабочих мест на первом этапе. Предприятие активно набирает персонал: нужны конструкторы, инженеры-сборщики и операторы ЧПУ-станков.

Что компании даст СПИК

Напомним, специальный инвестиционный контракт – это инструмент промышленной политики, смысл которого – простимулировать инвестиции в промышленное производство в России. Он предполагает, что инвестор заключает соглашение с государством, в котором фиксируются его обязательства реализовать проект, а также обязательства государства обеспечить стабильность условий ведения бизнеса и предоставить меры господдержки.

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Механизм СПИК 2.0, который был применен к ЭМР, используют для инвестиционных проектов по внедрению или разработке и внедрению современной технологии (она должна входить в перечень из постановления Правительства от 21 марта 2020 г. №319) для запуска серийного производства продукции. От СПИК 1.0 механизм отличается тем, что отменяется минимальный порог инвестиций в проект и увеличивается срок действия СПИК: до 15 лет, если инвестиции составляют около 50 млрд руб., и до 20 лет, если они превышают эту сумму.

Заявки на участие в конкурсе по новому механизму подаются удаленно через государственную информационную систему промышленности и рассматриваются на конкурсной основе.

СПИК – не финансовая, а регуляторная мера поддержки. Государство предлагает инвестору снижение ставок по налогам на прибыль, имущество, транспортному и земельному налогам и быстрое получение статуса «российского производителя». Также компании могут предоставить возможность выхода на рынок госзаказа как «единственному поставщику» (но только если в проект вложили более 3 млрд руб.)

Уточняется, что совмещение/суммирование налоговых льгот невозможно, если организация – резидент особой экономической зоны. Инвестору необходимо выбрать, каким типом льгот он будет пользоваться. Для использования льгот СПИК 2.0 инвестору придется отказаться от статуса резидента ОЭЗ/ТОСЭР, при этом можно фактически остаться на их территории.

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Так, получив статус резидента ОЭЗ «Технополис "Москва"», организации на 10 лет освобождаются от уплаты налога на имущество, землю и транспорт. Кроме того, до 2028 г. для предприятий снижается налоговая ставка на прибыль с 20% до 2%. Следующие пять лет нужно будет платить всего 7%.

Кто еще производит электрокары в России

По состоянию на 1 января 2022 г. в России было зарегистрировано 16,5 тыс. электромобилей, из которых порядка 15 тыс. пришлось на модели Nissan, Tesla, Porsche, Audi и Mitsubishi. К концу мая 2022 г. общее число электрокаров России достигло 17,5 тыс.

Серийного производства российских электромобилей, легковых или грузовых, в стране до сих пор не было, но первые 200 электрокаров в 2022 г. также планирует выпустить московский автозавод «Москвич» (бывший «Renault Россия»).