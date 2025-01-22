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Все категории 166467
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Renault Arkana



22.01.2025 «Автотека»: доля автомобилей, использовавшихся в каршеринге, за год увеличилась на 10% 2
05.09.2022 Российские электромобили Evolute впервые показали вживую. Видео 1
16.05.2022 Собянин планирует выпускать электромобили «Москвич» на бывшем заводе «Рено» 1
18.07.2019 В России впервые приобретен автомобиль через «Яндекс.кассу» 2

Публикаций - 4, упоминаний - 6

Renault Arkana и организации, системы, технологии, персоны:

Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3220 1
Yandex - Яндекс 7347 1
Renault Groupe 159 3
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 430 2
АвтоВАЗ - Волжский Автозавод - Волжский автомобильный завод 270 2
DFM - Dongfeng Motor Corporation - Дунфэн 11 1
Моторинвест 13 1
Seres Group - Chongqing Sokon Industry Group 8 1
НАМИ ГНЦ РФ ФГУП - Центральный научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт 27 1
Москвич МАЗ - Московский автомобильный завод - Renault Russie - Рено Россия - Автофрамос Рено - АЗЛК 24 1
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 800 1
Концерн ВКО Алмаз-Антей - Концерн воздушно-космической обороны 120 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2805 2
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2500 1
Правительство Москвы - Дептранс Москва - ДТиРДТИ Москва - Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы 215 1
Правительство Москвы - Мэр города Москвы 567 1
Электромобиль - Электротранспортные технологии - Electric car, electrocars - электрокар, электрический транспорт 476 2
Электродвигатель - electric motor - электрический двигатель - электрическая машина - электромеханический преобразователь 88 1
Транспорт - Автомобилестроение - седан 100 1
Транспорт - Автомобилестроение - кроссовер 80 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66005 1
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 9602 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13110 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19307 1
Renault Duster - кроссовер 5 1
Моторинвест Evolute - электромобиль 19 1
BMW X - серия кроссоверов 22 1
Сбер - ЮMoney - ЮKassa - Яндекс.Касса 179 1
Volkswagen Polo 14 1
Сбер - ЮMoney - ЮМани НКО - ранее Яндекс.Деньги 827 1
Кармишин Дмитрий 25 1
Собянин Сергей 382 1
Россия - РФ - Российская федерация 144277 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43173 2
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1494 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17378 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17034 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 2958 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3099 1
Украина 7609 1
Россия - ЦФО - Липецкая область - Липецк 441 1
Россия - УФО - Екатеринбург 3942 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2244 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 1953 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1563 1
Российско-китайские отношения - Программы и проекты российско-китайского сотрудничества 95 1
Фондовая биржа - Buyback - Обратный выкуп эмитентом собственных акций 120 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51030 1
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6170 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18467 1
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 1900 1
Транспорт - Средства индивидуальной мобильности - Велосипед - Самокат - колёсное транспортное средство 654 1
СВО - Специальная военная операция на Украине - Спецоперация на Украине 659 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5100 1
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4007 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 6968 1
Московский Комсомолец - МК - Газета 29 1
Известия ИД 625 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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