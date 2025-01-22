Renault Arkana
Renault Arkana и организации, системы, технологии, персоны:
|Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3220 1
|Yandex - Яндекс 7347 1
|Renault Duster - кроссовер 5 1
|Моторинвест Evolute - электромобиль 19 1
|BMW X - серия кроссоверов 22 1
|Сбер - ЮMoney - ЮKassa - Яндекс.Касса 179 1
|Volkswagen Polo 14 1
|Сбер - ЮMoney - ЮМани НКО - ранее Яндекс.Деньги 827 1
|Кармишин Дмитрий 25 1
|Собянин Сергей 382 1
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