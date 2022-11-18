Начались продажи российского электромобиля Evolute i-JOY. Цена

Россияне получили возможность купить российский электрический кроссовер Evolute i-JOY, выпущенный в Липецке компанией «Моторинвест». С учетом всех субсидий он обойдется почти в 2,6 млн руб. в комплекте с батареей на более чем 400 километров пути и возможностью зарядки от обычной розетки. В основе Evolute i-JOY лежит китайский автомобиль Dongfeng Fengon E3. Сборка Evolute i-JOY осуществляется в Липецкой области.

Evolute пришел в народ

В России стартовали продажи электромобиля Evolute i-JOY, сообщила компания «Моторинвест», развивающая данный проект. Evolute позиционируется как полностью российский бренд, но на деле это автомобили китайской марки Dongfeng с новыми шильдиками на кузове.

Так, Evolute i-JOY – это российский вариант машины Dongfeng Fengon E3. Творение «Моторинвест» i-JOY представляет собой кроссовер – это в настоящее время самый популярный в России форм-фактор. Он стал первым электрокаром новой линейки, добравшимся не только до конвейера, но и до дилерских центров.

Последних в России, тем не менее, пока совсем немного – всего семь на всю страну. Купить Evolute i-JOY на момент публикации материала можно было в Москве, Санкт-Петербурге, Воронеже, Казани, Краснодаре, Нижнем Новгороде и Симферополе. В планы «Моторинвеста» входит открытие дилерских центров в Ростове-на-дону и Сочи, но сроки в компании не уточняют.

Российский электрокроссовер в ярко-красном исполнении

На старте продаж Evolute i-JOY был доступен в единственной комплектации и в четырех расцветках кузова – черный, красный и синий металлик, а также белый неметаллик. Стоит автомобиль 3,49 млн руб., но госсубсидия позволит купить его за 2,565 млн руб.

Цена включает панорамную крышу со сдвижной секцией, колесные диски 18 диаметра, электропривод и обогрев зеркал заднего вида, регулировку руля по высоте (регулировка по вылету не упомянута), а также подогрев заднего стекла, электростеклоподъемники и обычную галогеновую оптику. Опционально можно докупить автономный отопитель салона.

Гарантия на автомобиль – три года или 100 тыс. км пробега в зависимости от того, что наступит быстрее.

Основные характеристики

Evolute i-JOY – это кроссовер размерами 4385х1850х1650 мм в длину, ширину и высоту соответственно. Клиренс составляет 180 мм, снаряженная масса – 1765 кг, полная масса – 2065 кг.

Мощность электромотора в i-JOY составляет 163 л. с. при крутящем моменте 195 Нм, работает от батареи емкостью 53 кВтч. Заявленная максимальная скорость – 155 км/ч. По разгону новый электромобиль не отличается от среднебюджетных кроссоверов с ДВС – 8,9 секунды до 100 км. Запас хода – до 407 километров на одном заряде.

По своим габаритам i-JOY не уступает классическим среднеразмерным кроссоверам с ДВС

Зарядка батареи реализована посредством распространенного разъема CCS Combo Type 2. Заряжаться можно от зарядных станций, которых в России почти нет (1600 на всю страну на июль 2022 г., статистика «Московского комсомольца) и обычной розетки 220 В. Необходимый для этого кабель входит в комплект поставки.

Что еще есть в автомобиле

Производителем заявлено наличие в Evolute i-JOY камер кругового обзора, электронного ручника, датчиков давления в шинах и четырех подушек безопасности – по две фронтальных и передних боковых. Они дополнены двумя боковыми шторками безопасности.

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Багажник имеет штатный объем 535 литров, расширяемый до 1225 литров путем складывания заднего ряда сидений. Для помощи водителю предусмотрены передние и задние парктроники, а также системы: стабилизации курсовой устойчивости (ESC); предупреждения о фронтальном столкновении (ADAS); помощи при экстренном торможении(EBA/BAS/BA); помощи на спуске (HDC); помощи при трогании на подъем (HAC).

Двигатель имеет три базовых режима работы – ECO (экономия заряда и плавное ускорение), Normal (универсальный режим движения для города и трассы) и Sport. Последний активирует резкую реакцию на педаль газа и быстрое ускорение.

Evolute i-JOY во время презентации в сентябре 2022 года в Москве

Дополнительно предусмотрена система рекуперации энергии, позволяющая пополнять заряд АКБ при движении накатом.

Один за всех

Впервые о планах «Моторинвеста» выпустить электромобили Evolute стало известно в марте 2022 г., когда из России один за одним стали уходить мировые автогиганты. Как сообщал CNews, компания собирается вложить в этот проект более 13 млрд руб. в течение 11 лет.

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Производство Evolute налажено в Липецкой области. Поначалу планировалось, что серия будет состоять из шести моделей, но к сентябрю 2022 г., когда их впервые показали вживую, в линейке осталось лишь три машины. Это седан i-PRO (китайский Dongfeng Aeolus E70), кроссовер i-JOY (в Китае – Dongfeng Fengon E3), и кросс-купе i-JET – «китаец» DFSK Seres 5.

Основная линейка автомобилей Evolute

В середине октября 2022 г. стало известно, что «Моторинвест» намеревается производить по 10-15 тыс. электрокаров Evolute ежегодно. На тот момент «Моторинвест» подписала контракты с 12 дилерами, но спустя месяц двери своих салонов открыли лишь семь из них.

Когда в продажу поступят седан i-PRO и кросс-купе i-JET, в компании «Моторинвест» не уточняют. Их стоимость на момент публикации материала оставалась неизвестной.