«Москвич» и создатели электрокаров Evolute займутся непрофильным бизнесом – производством зарядных станций для электромобилей

«Моторинвест» и «Москвич», которые серийно производят электромобили в России, объявили о планах начать производство зарядных станций. Автопроизводители решили заняться непрофильным бизнесом и внести свой вклад в развитие инфраструктуры.

Планы производства ЭЗС

Липецкий автопроизводитель «Моторинвест», который в 2022 г. запустил производство электрокаров под российской маркой Evolute, планирует начать выпускать зарядные станции. Начало работ запланировано на конец 2023 – начало 2024 г. На первом этапе это будет освоение выпуска зарядок стороннего изготовителя. Управляющий партнер компании Андрей Резников рассказал об этом «Ведомостям». Другие подробности проекта не приводятся.

«Москвич» в начале 2023 г. тоже анонсировал свои планы производства зарядных станций. Согласно материалам закрытой презентации, с которыми ознакомилось издание, всего компания собиралась сделать около двух тыс. электрозарядных станций (ЭЗС). Как следует из презентации, от разработки эскизной документации до ее корректировки по итогам испытаний опытных образцов пройдет 10 месяцев. Затраты на разработку компания оценила в 20 млн руб., на оборудование для производства станций – 42 млн руб. На начало года из 32 основных компонентов ЭЗС по 60% были определены локальные поставщики.

Негде зарядиться

По данным агентства «Автостат», в первом полугодии в России купили 4,416 тыс. электромобилей – в 3,5 раза больше по сравнению с тем же периодом прошлого года. Для дальнейшего роста необходимо развитие инфраструктуры.









«По последним оценкам, на каждую зарядную станцию в России приходится около семи электромобилей. Два года назад эта цифра была около 13. В Китае же, например, на одну зарядную станцию приходится 4,5 электромобиля, а в Турции – около трех», – сообщил агентству генеральный директор «Тач Продакшн» Юрий Орлов. При этом он отмечает, что нехватка зарядных станций все более остро ощущается в крупных городах, поскольку портрет владельца электромобиля постепенно смещается в сторону городского жителя, проживающего в многоквартирном доме.

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Но инвесторы осторожно подходят к реализации таких проектов. По оценкам экспертов, зарядная инфраструктура начинает окупаться, когда доля электромобилей достигает 3 – 5% от общего автопарка.

Препятствиями глава энергетического бизнеса, операционный директор компании «Эн+» Михаил Хардиков считает также нехватку мощностей и земельный фактор – не всегда есть возможность получить земельный участок под размещение в удобном для клиентов месте.

Помощь государства

Удобнее всего, чтобы станция находилась на паркинге или во дворе рядом с домом. Но сейчас установку ЭЗС в таких местах требуется согласовывать на собраниях собственников жилья и с РСО, проводить которые непросто. Такое мнение руководителя комиссии по ЖКХ Общественного совета при Минстрое Ирины Булгаковой приводили «Известия». Этот вопрос прорабатывает Минстрой, говорится в письме ведомства предприятиям отрасли ЖКХ, с копией которого ознакомилось издание. Управляющие компании могут получить право устанавливать зарядные станции для электромобилей (ЭЗС) на паркингах и придомовых территориях без согласия жильцов и обращения в энергоснабжающие организации (РСО). Кроме того, девелоперов могут обязать устанавливать зарядки уже на стадии строительства жилых домов.

Еще в августе 2021 г. Минэкономразвития, Минпромторг и Минэнерго разработали и приняли концепцию по развитию электротранспорта – в 2022 г. в России планировалось ввести в эксплуатацию 1,178 тыс. медленных и 528 быстрых ЭЗС, а в 2023 г. 2,163 тыс. медленных и 970 быстрых зарядок. Председатель Ассоциации развития электромобильного, беспилотного и подключенного транспорта и инфраструктуры Ия Гордеева считает меры, предпринимаемые правительством и бизнесом, достаточными и сомневается, что автопроизводителям нужно заниматься еще и производством зарядных станций. Как она сказала «Ведомостям», это выглядит странно, что компании, которые должны развивать выпуск электрокаров, собираются идти в непрофильный для себя бизнес.