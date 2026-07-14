В России хотят резко сократить субсидии на электромобили и гибриды на фоне бензинового кризиса

Российский Минпромторг предложил участникам российской автомобильной отрасли втрое сократить госсубсидии россиянам на покупку электромобиля или машины с гибридной силовой установкой. Сейчас они составляют 35%, но власти намерены уменьшить их до 10%. Все это происходит на фоне всероссийского бензинового кризиса – водители в большинстве регионов вынуждены часами стоять в очереди на заправку.

Не нужны вам такие большие субсидии

В России началось рассмотрение возможности сокращения субсидий на покупку машины с электрическим двигателем или с гибридной силовой установкой. Как пишет «Коммерсант» со ссылкой на источники в лизинговых компаниях и автопроме, идею активно продвигает российский Минпромторг, который в настоящее время изучает мнение о ней участников отрасли.

По информации издания, в случае вступления изменений в силу вместо нынешних 35-процентных субсидий останутся лишь новые 10-процентные. Ожидается, что решение властями будет принято в ближайшие месяцы – до конца 2026 г.

В настоящее время россияне, желающие купить электромобиль или гибрид, параллельный или последовательный, могут рассчитывать на субсидию государства в размере 35% стоимости автомобиля, но не более 925 тыс. руб. Если идея Минпромторга осуществится, то вместо 35% останутся лишь 10%, а верхний лимит уменьшится с 925 тыс. до 500 тыс. руб.

Прямо как при поступлении в вуз

Особенностью новой схемы субсидирования электромобилей и гибридов будет балльная система. По словам источников «Коммерсанта», 35-процентную субсидию оставят лишь тем, кто сумеет набрать нужное число баллов локализации. Все остальные смогут рассчитывать лишь на новые 10%.

Michael Fousert / Unsplash Купить электромобиль россиянам с финансовой точки зрения станет сложнее

В Минпромторге нововведение называют «новым подходом к стимулированию спроса на электромобили и гибриды российского производства в рамках программ льготного автокредитования и лизинга». Он подразумевает, что высоколокализованным электромобилям и гибридам будет положена прежняя 35-процентная субсидия, а покупателям всех остальных оставят лишь 10%.

Проходным уровнем является сумма из 2500 баллов, уточнил один из собеседников издания. Но проблема в том, что к середине лета 2026 г. ни один из собираемых в России гибридов или электромобилей был не в состоянии накопить нужное число баллов, добавил он.

Велосипедификация всей страны

Предложение о трехкратном урезании субсидий в процентном соотношении и почти двукратном в деньгах поступило в разгар топливного кризиса, охватившего всю Россию. Миллионы россиян вынуждены часами стоять в очереди на заправку на фоне дефицита бензина и получать в итоге от 15 до 30 литров топлива в бак – в разных регионах разные лимиты. И это далеко не все ограничения, с которыми столкнулись россияне – где-то не отпускают бензин без предъявления топливной карты, где-то заправку осуществляют по цифрам госномера.

Также Россия вернулась на бензин Евро-3, оборот которого был запрещен в стране с 31 декабря 2014 г. Влияние такого топлива на современные моторы может быть не самым положительным.

На фоне этих проблем в России стали появляться сервисы, позволяющие в режиме онлайн отслеживать наличие топлива и очередей на заправках. Одни создают сами россияне, за другими стоят отечественные интернет-гиганты.

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Как пишет «Коммерсант», российский Минпромторг транслирует в массы вовсе не свою идею по резкому сокращению субсидий на электромобили и гибриды. Есть вполне конкретная компания, с которой все началось.

Это производитель автомобилей Evolute. Издание со ссылкой на управляющего партнера бренда Андрея Резникова подчеркивает, что именно Evolute обратился в Минпромторг с предложением по урезанию господдержки.

«Мы видим хороший разгон рынка, и, конечно, логично снизить субсидию, чтобы большее количество людей могли ею воспользоваться», – заявил Резников «Коммерсанту».

По его словам, логика здесь в том, что чем больше размер субсидии, тем быстрее заканчиваются деньги, выделенные на программы субсидирования, верхние лимиты которых в последние годы растут.

Например, в 2026 г. российский бюджет предусматривает 20 млрд руб. на программу льготного кредитования, а на льготный лизинг – 30 млрд руб.

Мнение за, мнение против

Неназванный собеседник «Коммерсанта» в российском автопроме выразил мнение, что «размазывание» субсидий «понятно в условиях дефицита бюджета». Схожего мнения придерживается и партнер SBS Consulting Дмитрий Бабанский. Он заявил изданию, что трехкратное урезание субсидий – это «актуально и современно» на фоне «ажиотажа вокруг бензина». Он добавил, что это логично – втрое сократить субсидии и сделать их более массовыми.

А вот Илья Рашкин, основатель и генеральный директор компании EVM (выпускает электромобили и гибриды UMO в партнерстве с «Яндексом» и заводом «Москвич») с ними частично не согласен. По его мнению, размер субсидий для классических электромобилей нужно сохранить без изменений, поскольку сама программа господдержки создавалась именно с целью развития отрасли электротранспорта в России.

«Снижение скидки для гибридов – включая подключаемые, если их добавят в программу, – поддерживаем: на электротяге они проезжают лишь 11–20% пути, и субсидия в основном оплачивает бензиновый пробег», – добавил он.

В колонке нет бензина, но есть ток в розетке

Россияне в последние месяцы стали очень активно пользоваться программой госсубсидий на электромобили. Спрос на такой вид транспорта в стране растет очень быстрыми темпами – к примеру, по данным «Автостата», в первой половине 2026 г. продажи подключаемых гибридов (PHEV) показали 2,3-кратный рост год к году, составив 30,7 тыс. единиц. Продажи классических электромобилей выросли на 5%, до 4,6 тыс. шт.

Россияне покупают в первую очередь китайские электромобили и гибриды. Лидеры продаж – Avatr, Geely, Zeekr, Voyah, Geely, GAC и Lixiang. Также в топе упомянуты российские бренды UMO и Evolute, но у обоих китайские корни. UMO напрямую связан c GAC, Evolute – с JAC.

Бензиновый кризис очень сильно влияет на рост спроса на машины с электромотором. В начале июля 2026 г. «Коммерсант» писал, что россияне еще активнее россияне стали интересоваться покупкой личного транспорта с электромотором, в особенности гибридных автомобилей. Во второй половине июня 2026 г. спрос на такие машины взлетел на 40%.