Toyota отзывает 1,9 млн Prius из-за ошибки в ПО овал выпуском новой прошивки, увеличивающей дорожный просвет электрокара. Владельцам третьей версии Toyota Prius придется приехать в дилерский центр для обновления прошивки Tesla пока обходится

Взломаны системы управления Toyota Prius и Ford Escape ) и Крис Валашек (Chris Valasek). Они известны своими работами по обнаружению уязвимостей в программном обеспечении Microsoft и Apple. Технологию перехвата управления машинами они испытали на моделях Toyota Prius и Ford Escape. Находясь в салоне этих автомобилей, Миллер и Валашек смогли подключиться к бортовым системам посредством ноутбука и специального ПО. В ходе эксперимента был получен

Toyota: хай-тек-автомобили могут быть дешевыми и Ford Motor также изменили свое мнение о «гибридах» - обе компании готовятся выпустить в этом году на рынок их первые модели. Напомним, что Toyota представила свой «гибрид» второго поколения – седан Prius – в начале прошлого месяца, назвав его единственной в мире машиной, которую можно припарковать, не касаясь руля руками. Новый пятиместный седан Prius работает одновременно на двига

Toyota: хай-тек-автомобили могут быть дешевыми и Ford Motor также изменили свое мнение о «гибридах» - обе компании готовятся выпустить в этом году на рынок их первые модели. Напомним, что Toyota представила свой «гибрид» второго поколения – седан Prius – в начале прошлого месяца, назвав его единственной в мире машиной, которую можно припарковать, не касаясь руля руками. Новый пятиместный седан Prius работает одновременно на двига

Новый автомобиль припаркуется сам не в мире автопроизводителя Фудзио То (Fujio Cho) сидел в водительском кресле с поднятыми вверх руками, в то время как автомобиль быстро припарковался сам. Разработка Toyota - новый пятиместный седан Prius - представляет из себя так называемый гибрид, который работает одновременно на двигателе внутреннего сгорания и электродвигателе, что делает автомобиль в два раза более экономичным в план