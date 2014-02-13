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Toyota Prius
СОБЫТИЯ
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|13.02.2014
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Toyota отзывает 1,9 млн Prius из-за ошибки в ПО
овал выпуском новой прошивки, увеличивающей дорожный просвет электрокара. Владельцам третьей версии Toyota Prius придется приехать в дилерский центр для обновления прошивки Tesla пока обходится
|30.07.2013
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Взломаны системы управления Toyota Prius и Ford Escape
) и Крис Валашек (Chris Valasek). Они известны своими работами по обнаружению уязвимостей в программном обеспечении Microsoft и Apple. Технологию перехвата управления машинами они испытали на моделях Toyota Prius и Ford Escape. Находясь в салоне этих автомобилей, Миллер и Валашек смогли подключиться к бортовым системам посредством ноутбука и специального ПО. В ходе эксперимента был получен
|03.10.2003
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Toyota: хай-тек-автомобили могут быть дешевыми
и Ford Motor также изменили свое мнение о «гибридах» - обе компании готовятся выпустить в этом году на рынок их первые модели. Напомним, что Toyota представила свой «гибрид» второго поколения – седан Prius – в начале прошлого месяца, назвав его единственной в мире машиной, которую можно припарковать, не касаясь руля руками. Новый пятиместный седан Prius работает одновременно на двига
|03.10.2003
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Toyota: хай-тек-автомобили могут быть дешевыми
и Ford Motor также изменили свое мнение о «гибридах» - обе компании готовятся выпустить в этом году на рынок их первые модели. Напомним, что Toyota представила свой «гибрид» второго поколения – седан Prius – в начале прошлого месяца, назвав его единственной в мире машиной, которую можно припарковать, не касаясь руля руками. Новый пятиместный седан Prius работает одновременно на двига
|02.09.2003
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Новый автомобиль припаркуется сам
не в мире автопроизводителя Фудзио То (Fujio Cho) сидел в водительском кресле с поднятыми вверх руками, в то время как автомобиль быстро припарковался сам. Разработка Toyota - новый пятиместный седан Prius - представляет из себя так называемый гибрид, который работает одновременно на двигателе внутреннего сгорания и электродвигателе, что делает автомобиль в два раза более экономичным в план
|02.09.2003
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Новый автомобиль припаркуется сам
не в мире автопроизводителя Фудзио То (Fujio Cho) сидел в водительском кресле с поднятыми вверх руками, в то время как автомобиль быстро припарковался сам. Разработка Toyota - новый пятиместный седан Prius - представляет из себя так называемый гибрид, который работает одновременно на двигателе внутреннего сгорания и электродвигателе, что делает автомобиль в два раза более экономичным в план
Toyota Prius и организации, системы, технологии, персоны:
|GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6520 1
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