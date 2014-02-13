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Toyota Prius

СОБЫТИЯ

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13.02.2014 Toyota отзывает 1,9 млн Prius из-за ошибки в ПО

овал выпуском новой прошивки, увеличивающей дорожный просвет электрокара. Владельцам третьей версии Toyota Prius придется приехать в дилерский центр для обновления прошивки Tesla пока обходится
30.07.2013 Взломаны системы управления Toyota Prius и Ford Escape

) и Крис Валашек (Chris Valasek). Они известны своими работами по обнаружению уязвимостей в программном обеспечении Microsoft и Apple. Технологию перехвата управления машинами они испытали на моделях Toyota Prius и Ford Escape. Находясь в салоне этих автомобилей, Миллер и Валашек смогли подключиться к бортовым системам посредством ноутбука и специального ПО. В ходе эксперимента был получен

03.10.2003 Toyota: хай-тек-автомобили могут быть дешевыми

и Ford Motor также изменили свое мнение о «гибридах» - обе компании готовятся выпустить в этом году на рынок их первые модели. Напомним, что Toyota представила свой «гибрид» второго поколения – седан Prius – в начале прошлого месяца, назвав его единственной в мире машиной, которую можно припарковать, не касаясь руля руками. Новый пятиместный седан Prius работает одновременно на двига
03.10.2003 Toyota: хай-тек-автомобили могут быть дешевыми

и Ford Motor также изменили свое мнение о «гибридах» - обе компании готовятся выпустить в этом году на рынок их первые модели. Напомним, что Toyota представила свой «гибрид» второго поколения – седан Prius – в начале прошлого месяца, назвав его единственной в мире машиной, которую можно припарковать, не касаясь руля руками. Новый пятиместный седан Prius работает одновременно на двига
02.09.2003 Новый автомобиль припаркуется сам

не в мире автопроизводителя Фудзио То (Fujio Cho) сидел в водительском кресле с поднятыми вверх руками, в то время как автомобиль быстро припарковался сам. Разработка Toyota - новый пятиместный седан Prius - представляет из себя так называемый гибрид, который работает одновременно на двигателе внутреннего сгорания и электродвигателе, что делает автомобиль в два раза более экономичным в план
02.09.2003 Новый автомобиль припаркуется сам

не в мире автопроизводителя Фудзио То (Fujio Cho) сидел в водительском кресле с поднятыми вверх руками, в то время как автомобиль быстро припарковался сам. Разработка Toyota - новый пятиместный седан Prius - представляет из себя так называемый гибрид, который работает одновременно на двигателе внутреннего сгорания и электродвигателе, что делает автомобиль в два раза более экономичным в план

Публикаций - 50, упоминаний - 60

Toyota Prius и организации, системы, технологии, персоны:

Google LLC 12764 10
Hitachi - Хитачи 1503 7
Yandex - Яндекс 9324 5
Microsoft Corporation 25842 5
HP - Hewlett-Packard 3667 4
Amazon Inc - Amazon.com 3298 3
Apple Inc 13253 3
Yahoo! 3729 3
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1784 3
Sega Sammy - SEGA - Sega Group Corporation 435 2
HPE Compaq Computer Corp - HP Compaq Global Services 1966 2
Quest Diagnostics - Celera Genomics 17 2
HP Inc. 5907 2
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2693 2
AT&T Inc 1726 2
AOL Inc - America Online 1883 2
Netscape Communications Corporation 426 2
IOActive 15 1
СтарЛайн НПО - StarLine 29 1
Esri 176 1
Болид НВП - Bolid 104 1
Avrora Robotics - Аврора Роботикс 4 1
Navio - Автотех - SberAutoTech - Sber Automotive Technologies - SberDigitalAuto - СберАвтоТех - Сбер Автомотив Технологии 36 1
Ottomotto 3 1
НКБ ВС - Научно-конструкторское бюро вычислительных систем 3 1
HERE Technologies - NAVTEQ Corp - Navigation Technologies - Nokia L&C - Nokia Location & Commerce 157 1
Planet Labs PBC - Cosmogia - SkySat - Terra Bella - Skybox Imaging - European Space Imaging 19 1
DMFC Corporation 1 1
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн 1846 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5702 1
Alphabet 179 1
Dell EMC 5204 1
X Corp - Twitter 2942 1
Lenovo Group 2472 1
LG Electronics 3744 1
IBM - International Business Machines Corp 9717 1
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5821 1
Fujitsu 2109 1
Crypto AG 39 1
Foxconn Technology Group - Foxconn Industrial Internet - Hon Hai Precision Industry - Hon Hai Technology Group - Hongfujin Precision Electronics 440 1
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 507 23
Honda Motor Company - HND 241 10
GM - General Motors - Джи ЭМ СНГ 480 9
Ford Motor Company - Форд Мотор Компании 192 7
Nissan - Nissan Motor - Jidosha-Seizo 290 6
Toyota - Lexus 107 5
Volkswagen Group - VW 311 5
Tesla Motors 470 4
Ford 437 4
BMW Group 485 3
Hyundai Motor Company 439 3
Volvo Cars 263 3
eBay Inc 1642 2
Mercedes-Benz Group - Daimler AG - Даймлер АГ - Daimler-Benz - Даймлер-Бенц АГ - Daimler-Chrysler - ДаймлерКрайслер Автомобили РУС 251 2
KIA Motors - KIA Motors RUS - КИА Моторс Россия 185 2
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2794 2
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 463 2
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1975 2
Hyundai Mobis 11 2
Volkswagen Audi Group 233 2
Porsche AG - Porsche Automobil Holding SE - Порше Руссланд - Porsche Russia - Porsche Center Moscow - PFS Russia 117 2
Uber 364 2
Россети Ленэнерго 1699 1
Stellantis PSA - Peugeot Citroën - Пежо Ситрое - Автомобильные технологии - ПСМА Рус - Пежо Ситроен Рус 97 1
Renault-Nissan-Mitsubishi 27 1
Automobili Lamborghini S.p.A. 60 1
JPX - Japan Exchange Group - TSE - Tokyo Stock Exchange - Токийская фондовая биржа 121 1
Hino Motors 3 1
Hyundai Motor Company - Hyundai Motor CIS - Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус - Хендэ Мотор СНГ - Glovis Rus - Гловис Рус 12 1
Suzuki Motor - Сузуки Мотор 41 1
Magna International - Магна Интернешнл - Магна Аутомотив Рус - Magna Steyr - Магна Штейер - Magna Cosma 13 1
Li Auto - LiXiang 9 1
DFM - Dongfeng Motor Corporation - Voyah 13 1
Iwatani 1 1
Boeing 1032 1
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1740 1
Renault Groupe 166 1
Morgan Stanley - Морган Стэнли 496 1
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 531 1
Continental AG - Континентал Тайрс Рус 81 1
U.S. DOT - NTSB - National Transportation Safety Board - Национальный совет по безопасности на транспорте США - NHTSA - National Highway Traffic Safety Administration - Национальное агентство по безопасности дорожного движения 56 4
U.S. Department of Justice - DOJ - Минюст США - Министерство юстиции США 635 4
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5996 2
ВОЗ - Всемирная организация здравоохранения - WHO - World Health Organization 395 2
Правительство РФ - Премьер-министр Российской Федерации - Председатель Правительства Российской Федерации 523 1
Правительство Израиля - Кабинет министров Израиля 34 1
U.S. DOT - United States Department of Transportation - Министерство транспорта США 22 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1699 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3677 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 768 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6661 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3213 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1930 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1543 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2138 1
Евросоюз - Европарламент - Европейский парламент 260 1
U.S. Department of Defense - DARPA - U.S. Defense Advanced Research Projects Agency - Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США 526 1
Правительство Москвы - Дептранс Москва - ДТиРДТИ Москва - Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы 234 1
U.S. PTO - USPTO - the United States Patent and Trademark Office - Ведомство по патентам и товарным знакам США 217 1
U.S. District Court - Федеральные окружные суды США 515 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6520 1
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Ford Escape Hybrid 11 8
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Toyota RAV - серия кроссоверов 23 2
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IBM Deep Blue 45 2
Netscape Navigator - Netscape Communicator - браузер 114 2
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HP - palmOne - Palm Pilot 65 2
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Toyota Corolla 7 2
Linux OS 11622 2
Microsoft Edge - MS Edge - браузер 2039 2
Apple iPod 1554 2
Tesla Model 3 54 2
Microsoft Windows NT 890 2
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Nissan Leaf - электромобиль 58 2
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Volkswagen Touareg 12 1
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Hyundai Solaris - субкомпактный автомобиль 24 1
Inrel Celeron M 101 1
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Volkswagen Golf - Фольксваген Гольф - хэтчбэк 14 1
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Honda Civic 10 1
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Honda FCX 2 1
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Valasek Chris - Крис Валасек 12 6
Miller Charles - Миллер Чарли 22 6
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Cho Fujio - Чо Фудзио 2 2
Levandowski Anthony - Левандовски Энтони 15 2
Andreessen Marc - Андрессен Марк 42 2
Ron Lior - Рон Лиор 3 1
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Ивутин Дмитрий 3 1
Arbor Ann - Эрбор Энн 4 1
Масюк Дмитрий 16 1
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Daitch Craig - Дейтч Крэйг 1 1
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Halbherr Michael - Халберр Майкл 6 1
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Мишустин Михаил 791 1
Белоусов Андрей 150 1
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США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54985 30
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Европа 25014 14
Россия - РФ - Российская федерация 167709 10
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Малайзия - Куала-Лумпур 65 2
США - Мичиган - Детройт 88 2
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Москва - ЮЗАО - Ясенево 40 2
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Россия - ПФО - Татарстан Республика 3493 2
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Швеция - Королевство 3792 2
Сингапур - Республика 1959 2
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Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1343 2
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