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Honda Fit

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


17.09.2026 «Авито Авто»: летом спрос на электромобили и гибриды с пробегом вырос на 74,8% 1
04.07.2016 Виновник гибели разработчика Microsoft Hololens приговорен к 10 годам заключения 1
14.07.2014 Ошибка в ПО заставила Honda отозвать 175 тыс. гибридов 1
10.12.2013 Электромобили Toyota можно будет заряжать без проводов 1
25.01.2013 Количество «заправок» для электромобилей быстро растет 1

Публикаций - 5, упоминаний - 5

Honda Fit и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25842 1
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 507 3
Tesla Motors 470 2
Honda Motor Company - HND 241 2
Stellantis PSA - Peugeot Citroën - Пежо Ситрое - Автомобильные технологии - ПСМА Рус - Пежо Ситроен Рус 97 1
Mitsubishi Motors 24 1
Nissan - Nissan Motor - Jidosha-Seizo 290 1
Volkswagen Group - VW 311 1
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 531 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5996 1
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10797 2
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10787 2
Зарядное устройство - Battery charger - Зарядная станция - Charging station 2563 2
CHAdeMO - CHArge de MOve 30 2
Аккумулятор электрический - Powerbank - внешний аккумулятор - аккумуляторная батарея 2524 1
Транспондер - Transponder - Transmitter-responder - передатчик-ответчик - радиоответчик 539 1
Транспорт - Автомобилестроение - Кроссовер - Crossover Utility Vehicle, CUV 105 1
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность - Расширенная реальность - Assisted Reality - Вспомогательная реальность - Дополненная виртуальность 1534 1
Bug - Баг - Запись в системе отслеживания ошибок ПО - Программный сбой - Программная ошибка - Ошибка программного обеспечения - Техническая ошибка 2370 1
Транспорт - ИТС - Интеллектуальные транспортные системы - Intelligent Transportation System - Единая платформа управления транспортной системы, ЕПУТС - Единая цифровая транспортно-логистическая среда, ЕЦТЛС - Умная дорога - Умный пешеходный переход 1501 1
Nissan Leaf - электромобиль 58 2
Stellantis PSA - Peugeot iON - электромобиль 1 1
Toyota Prius 50 1
Avito - Авито авто 85 1
Volkswagen Rabbit 1 1
Mitsubishi i-MiEV - Mitsubishi innovative Electric Vehicle 5 1
Microsoft Hololens 76 1
Ey Michael - Ая Майкл 1 1
Malsch Robert - Мальш Роберт 1 1
Япония 13839 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54985 2
Россия - РФ - Российская федерация 167709 2
Европа 25014 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47919 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2881 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты - Абу-Даби 93 1
Россия - ЦФО - Белгородская область - Белгород 415 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 6136 4
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21909 3
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3883 1
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 2201 1
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Энергосбыт - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 2117 1
Транспорт - Парковка - Паркинг - Parking - Автостоянка - Стоянки автомобилей - сервис оплаты городской парковки - city parking payment service - паркомат - паркон - управление паркингом 1259 1
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4723 1
Патент - охранный документ исключительного права, авторства и приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца либо селекционного достижения - Изобретательство - Новаторство 1746 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7906 1
Транспорт - ДТП - Дорожно-транспортное происшествие 963 1
Транспорт - АЗС - Автомобильная заправочная станция - топливный ритейл - МАЗК - многофункциональный автозаправочный комплекс 678 1
EE Times 160 1
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6121 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1472802, в очереди разбора - 724502.
Создано именных указателей - 201331.
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