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Индексная книга (каталог) CNews*
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Все категории 201331
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Организации 11839
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Honda Civic

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


17.09.2026 «Авито Авто»: летом спрос на электромобили и гибриды с пробегом вырос на 74,8% 1
28.03.2022 Автомобили Honda можно угнать элементарной хакерской атакой 1
23.04.2019 Безвинный студент требует у Apple $1 млрд за то, что ее система распознавания лиц сдала его в полицию 1
16.04.2019 Google хранит историю перемещений пользователей за 10 лет, чтобы сообщать властям, кто, где и когда был 1
20.10.2015 Всё и сразу - в новой Need for Speed 1
02.10.2014 Nvidia Tegra станет основой новых информационно-развлекательных систем Honda 1
13.10.2011 Доказано: светлые автомобили экономичнее темных 1
29.05.2009 Need for Speed SHIFT. Автомобили и треки 1
18.07.2007 Разработаны автомобильные шины нового поколения 1
13.04.2007 NEC займется производством батарей для Nissan 1

Публикаций - 10, упоминаний - 10

Honda Civic и организации, системы, технологии, персоны:

Apple Inc 13253 2
Google LLC 12764 2
EA - Gothenburg - Ghost Games 10 1
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1703 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 16010 1
EA - Electronic Arts 1318 1
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1784 1
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1597 1
Nvidia Corp 4065 1
Honda Motor Company - HND 241 4
Mazda Motor Corporation 73 2
Stellantis - Maserati 14 1
BMW Group 485 1
Nissan - Nissan Motor - Jidosha-Seizo 290 1
Volvo Cars 263 1
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 531 1
Macy’s - Сеть розничной торговли 10 1
Uber 364 1
Aston Martin 38 1
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 507 1
Automobili Lamborghini S.p.A. 60 1
Honda - Acura 19 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5996 2
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12970 2
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26492 2
PC game - Arcade game - Arcade genre - Аркады - аркадный игровой процесс 398 1
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy - BLE, BTLE 7978 1
Транспорт - ADAS - Advanced Driver Assistance System - Системы помощи водителю и безопасности автомобиля 693 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 35574 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 27053 1
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22740 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12384 1
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15523 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28489 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10279 1
Bug - Баг - Запись в системе отслеживания ошибок ПО - Программный сбой - Программная ошибка - Ошибка программного обеспечения - Техническая ошибка 2370 1
Кибербезопасность - MiTM - Man in the middle - Атака посредника, или атака «человек посередине» 175 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Защищенная мобильность - Корпоративная мобильность 5905 1
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13122 1
Аккумулятор литий-ионный электрический - Li-Ion 1056 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29838 1
Электроэнергетика - Smart Grid - Smart Metering - Умные (интеллектуальные) сети электроснабжения - умная энергетика - зеленая энергетика - Программы энергосбережения и повышения энергоэффективности 2508 1
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - ИБ-дефект - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7714 1
LCNC - No-Code - интуитивно понятный и простой интерфейс для создания пользовательских веб-приложений 1438 1
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6458 1
Clone - Клонирование 548 1
Картография и навигация - ГИС - Geolocation - Геолокация - Геопозиционирование - Geopositioning - GeoIP - Geolocation by IP - Геометки - определение реального географического местоположения электронного устройства 374 1
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18465 1
HVAC - Heating, Ventilation & Air Conditioning - ОВиК, ОВКВ - отопление, вентиляция, кондиционирование и охлаждения воздуха - Климатическое оборудование - Гаджеты климатические - Climate equipment, technology, gadgets - Air conditioners 3088 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16552 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 23094 1
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9681 1
Транспорт - Управление автопарком - FMS - Fleet Management Systems 345 1
Управляемость - Manageability 2331 1
Радиовещание - Radio broadcasting - FM-радиовещание - FM-тюнер - FM-радиоприемник - FM-трансмиттер - FM-передатчик - ФМ-радио - УКВ - Ультракороткие волны 4020 1
Ford Mustang 16 3
Mitsubishi Lancer - Mitsubishi Lancer Evolution - Mitsubishi Evo 16 2
Automobili Lamborghini Murcielago 7 2
Mercedes-Benz Group - Mercedes-Benz Cars - Mercedes-Benz S-Class - Mercedes-Benz C-Class - Mercedes-Benz E-Class - Mercedes-Benz SLK-Class - Mercedes-Benz GLE-Class - Mercedes-Benz AMG 104 2
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 4181 2
EA Need for Speed - компьютерная игра 292 2
Nissan GT-R - спортивный автомобиль 16 2
Nissan Fairlady Z - спортивный автомобиль 12 2
Nissan Silvia - cпортивный автомобиль 3 2
Nissan SX - автомобиль 2 2
Volkswagen Golf - Фольксваген Гольф - хэтчбэк 14 2
BMW M - Motorsport GmbH - M-Technik 26 2
Porsche Carrera 18 2
Porsche 911 - Porsche 997 - Porsche 930 - Porsche 996 - Porsche 959 32 2
Porsche Cayman 6 2
Honda Connect 2 1
Honda App Center 1 1
Honda NSX 3 1
Toyota Supra 2 1
Toyota GT 3 1
Automobili Lamborghini Aventador 3 1
Automobili Lamborghini Reventon 2 1
Automobili Lamborghini Huracán 2 1
Google Android 15325 1
Microsoft Windows 16974 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5818 1
Google Android 4 - Android Ice Cream Sandwich 930 1
Microsoft Xbox One - игровая приставка 272 1
Google Account - Google ID 56 1
Microsoft Xbox 360 - Игровая приставка 3048 1
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5265 1
Toyota Prius 50 1
Google SensorVault 1 1
Nvidia Tegra - серия процессоров 454 1
Sony Playstation Portable - Sony PSP 666 1
Volkswagen Scirocco - хэтчбек 4 1
Automobili Lamborghini Diablo - Суперкар 4 1
Toyota Corolla 7 1
Avito - Авито авто 85 1
BMW Z Series 10 1
Gaeta Marcos - Гаэта Маркос 2 2
Molina Jorge - Молина Хорхе 2 2
Curry Sam - Карри Сэм 10 1
Мельникова Анастасия 440 1
Knight Joseph - Найт Джозеф 1 1
Bah Ousmane - Ба Усман 1 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54985 2
США - Калифорния 4838 2
США - Аризона 549 2
Европа 25014 1
Япония 13839 1
США - Нью-Йорк 3188 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2881 1
США - Нью-Джерси 308 1
США - Колумбия - Вашингтон 1499 1
США - Техас 1059 1
США - Флорида 789 1
США - Массачусетс - Бостон 384 1
США - Делавэр 177 1
США - Массачусетс 520 1
США - Техас - Остин 192 1
США - Нью-Йорк - Манхэттен 129 1
США - Северная Каролина 329 1
США - Калифорния - Беркли 286 1
США - Миннесота 199 1
Солнце - звезда Солнечной системы 5511 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 3169 2
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9146 2
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8942 2
Здравоохранение - Психология - Стресс - Stress - состояние повышенного напряжения 1150 2
Транспорт - Водительские права - Водительские удостоверения - Driving license 366 2
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экомониторинг - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4601 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21909 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27531 1
Физика - Градус Цельсия 294 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8301 1
Нанотехнология - Nanotechnology - междисциплинарная наука - область фундаментальной и прикладной науки и техники 916 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 6136 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 6212 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6852 1
Металлы - Никель - Nickel 361 1
HRM - KPI - Мотивация персонала - Staff motivation 654 1
Кремний - Silicium - химический элемент 1794 1
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3883 1
Bloomberg 1640 1
NYT - The New York Times 1103 1
Nikkei - Nihon Keizai Shimbun 550 1
Times 668 1
CNews Межзвездные перелеты 43 1
UC Berkeley - Berkeley Lab - Lawrence Berkeley National Laboratory - Национальная лаборатория имени Лоуренса в Беркли 90 1
UMass Amherst, UMass - University of Massachusetts Amherst - Университет штата Массачусетс в Амхерсте 27 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
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