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Medal of Honor Компьютерная игра (Шутер от первого лица)

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23.10.2012 Medal of Honor Warfighter в продаже

Сегодня состоялся релиз шутера от первого лица Medal of Honor Warfighter от компании Electronic Arts и студии Danger Close.Medal of Honor
18.10.2012 Medal of Honor: Warfighter. Релизный трейлер - Мультиплеер

Компания Electronic Arts опубликовала новый видеоролик игры Medal of Honor Warfighter. Видео можно скачать с нашего сервера (41,5 МБ) или посмотреть здес
03.10.2012 Бета-тест Medal of Honor: Warfighter для Xbox 360 уже скоро

Компания Electronic Arts объявляет, что бета-тестирование мультиплеерной части шутера Medal of Honor: Warfighter для Xbox 360 стартует в ближайшую пятницу, 5 октября. Бета версия

11.09.2012 Medal of Honor Warfighter: Охота на бен Ладена

Оформившие предзаказа на Medal Of Honor Warfighter в качестве бонуса получат набор карт для сетевой игры "Охота", посв
02.08.2012 Medal of Honor: Warfighter. Видео

Компания Electronic Arts опубликовала новый видеоролик игры Medal of Honor Warfighter. Видео можно скачать с нашего сервера (53,4 МБ) или посмотреть здес
17.07.2012 Medal of Honor Warfighter - Мультиплеер и Доступ к бете Battlefield 4

Компания Electronic Arts опубликовала новый видеоролик игры Medal of Honor Warfighter, в котором креативный директор мультиплеера Кристофер Бергквист (Kr
11.07.2012 Medal of Honor: Warfighter. Видео

Компания Electronic Arts опубликовала новый видеоролик игры Medal of Honor Warfighter, демонстрирующий новую многопользовательскую карту "Тунгаванские дж
04.06.2012 Electronic Arts на Е3 2012

review - брифинга EA для аккредитованных на выставке E3 журналистов - выступил портал Origin. Представители прессы получат информацию о новых проектах ведущих игровых серий EA, включая Battlefield 3, Medal of Honor, Crysis 3, FIFA 13, Star Wars: The Old Republic, SimCity, а также демонстрирующие впервые долгожданные Dead Space 3 и Need for Speed Most Wanted от Criterion Games. На брифинге б
12.04.2012 Medal of Honor: Warfighter. Видео

Компания Electronic Arts опубликовала геймплейный видеоролик игры Medal of Honor Warfighter. Работает над проектом Danger Close Games. Релиз игры запланирован

11.04.2012 Medal of Honor: Warfighter. Скриншоты

В нашу галерею игры Medal of Honor Warfighter добавлены три скриншота. Работает над проектом Danger Close Games.

25.02.2012 Medal of Honor: Warfighter в разработке

Компания Electronic Arts анонсировала шутер Medal of Honor: Warfighter, релиз которой запланирован на октябрь этого года для РС, Xbox 360
19.02.2011 Сиквел Medal of Honor в разработке

Компания Electronic Arts удовлетворена результатами продаж шутера Medal of Honor, количество проданных копий которого достигло отметки в 5 млн. копий. Как сообщил на официальном сайте Medal of Honor Грег Гудич (Greg Goodrich), продюсер игры, студия Dan
12.10.2010 Medal of Honor. Релизный трейлер

Компания Electronic Arts опубликовала видеоролик, посвященный выходу шутера Medal of Honor на территории Северной Америки. Европейский релиз проекта состоится 15 октября. Скачать видео можно с нашего сервера (89 МБ).Новая часть серии Medal of Honor расскажет о м
03.10.2010 Новый бета-клиент Medal of Honor

Доступна для скачивания новая бета-версия игры Medal of Honor, открытое бкта тестирование которой стартует уже завтра, 4 октября и продлится по 7 октября. Главной целью тестирования разработчики называют определение нагрузки на сервера. Бет
28.09.2010 Композотор для Medal of Honor

?", а также к мультфильму "Сезон охоты", стал автором саундтрека к грядущему шутеру от первого лица Medal of Honor.Напомним, что релиз проекта запланирован на 12 октября 2010 года в Северной Ам
25.09.2010 Medal of Honor. Системные требования

Объявлены системные требования для игры Medal of Honor, разработкой одиночной части которой занимается студия Danger Close (бывшая EA Los Angeles). За многопользовательскую часть отвечает студия EA DICE. Выпустит игру компания Electr
24.09.2010 Открытый бета-тест Medal of Honor в октябре

Компания Electronic Arts планирует провести второй этап бета-тестирования игры Medal of Honor. Открытый бета-тест будет длиться три дня - с 4 по 7 октября на двух картах в двух режимах многопользовательской игры. Напомним, что релиз проекта запланирован на 12 октября 2010
17.09.2010 Medal of Honor. Скриншоты и видео

Опубликованы новые скриншоты и видеоролик игры Medal of Honor, разработкой одиночной части которой занимается студия Danger Close (бывшая EA Los Angeles). За многопользовательскую часть отвечает студия EA DICE. Выпустит игру компания Electr
18.08.2010 Medal of Honor. Скриншоты

Опубликованы новые скриншоты из игры Medal of Honor, разработкой одиночной части которой занимается студия Danger Close (бывшая EA Los Angeles). За многопользовательскую часть отвечает студия EA DICE. Выпустит игру компания Electr
16.08.2010 Общественность против Medal of Honor

Компания Electronic Arts навлекла на себя резкую критику, связанную с использованием темы войны в Афганистане в грядущем шутере Medal of Honor. Особенно это относится к многопользовательской составляющей, где игрок может выбрать сторону Талибов.На телеканале Fox News в прошедший уикэнд выступила мать солдата, погибшего

02.08.2010 Battlefield 3 в коробках Medal of Honor

Electronic Arts, анонсируя специальное издание Medal of Honor Limited Edition, умолчала об интересном бонусе, который будет в коробках с игр
29.07.2010 Linkin Park в Medal of Honor

Группа Linkin Park, обладатель премии «Грэмми», возглавит саундтрек игры Medal of Honor с главной песней из нового альбома A Thousand Suns (альбом поступит в продажу 14 сентября). Композиция, получившая название The Catalyst, будет представлена в эксклюзивном ролике
23.07.2010 Разработчики Medal of Honor меняют имя

Отвечающая за разработку Medal of Honor часть студии EA Los Angeles становится отдельной группой в составе EALA и получает собственное имя - Danger Close. Никаких кадровых изменений смена вывески не несет. Напомним, чт
14.07.2010 Medal of Honor Limited Edition

Компания Electronic Arts анонсировала специальное издание Medal of Honor Limited Edition, которое будет продаваться ограниченным тиражом по цене обычно
10.06.2010 Бета-тест Medal of Honor с 5 июля?

На сайте Play.com появилась информация о том, что бета-тестирование шутера от первого лица Medal of Honor начнется 5 июля. Компания Electronic Arts пока никак не отреагировала на данную информацию. Напомним, что представители ЕА уже не раз заявляли, что бета-тестирование игры заплани
15.05.2010 Medal of Honor. Скриншоты и видео

Компания Electronic Arts опубликовала новый видеоролик и скриншоты шутера от первого лица Medal of Honor. Североамериканский релиз проекта состоится 12 октября этого года. В Европе продажи начнутся 15 октября. Игра выйдет для РС, Xbox 360 и PlayStation 3.Для одиночной кампании, созд
05.05.2010 Дата выхода Medal of Honor

Компания Electronic Arts объявила точную дату выхода шутера от первого лица Medal of Honor. Североамериканский релиз проекта состоится 12 октября этого года. В Европе продажи начнутся 15 октября. Игра выйдет для РС, Xbox 360 и PlayStation 3.Для одиночной кампании, созд
11.03.2010 Medal of Honor. Скриншоты

Electronic Arts опубликовала новые скриншоты из грядущего шутера Medal of Honor. Релиз проекта намечается этой осенью для платформ РС, Xbox 360 и PlayStation 3.Для одиночной кампании, созданием которой занимается студия EA Los Angeles, разработчики использую
18.02.2010 Medal of Honor. Скриншоты

На просторах сети появились пять скриншотов из грядущего шутера Medal of Honor от Electronic Arts. Релиз проекта намечается этой осенью для платформ РС, Xbox 360 и PlayStation 3.Для одиночной кампании, созданием которой занимается студия EA Los Angeles, раз
09.02.2010 Medal of Honor в третьем квартале

Компания Electronic Arts поделилась с общественностью графиком выхода игр на 2010 финансовый год. Согласно опубликованному плану, в третьем квартале мы увидим шутер Medal of Honor и новую часть футбольной серии FIFA. Не оставят в этом году без внимания и поклонников серий Sims и Need for Speed.Официальный план выхода игр от Electronic Arts:1 апреля - 30 ию
26.01.2010 Два движка в Medal of Honor

Стало известно, что шутер Medal of Honor от компании Electronic Arts будет использовать сразу два игровых движка. Для одиночной кампании, созданием которой занимается студия EA Los Angeles, разработчики используют прове
03.12.2009 Medal of Honor. Официальный анонс

ЛОС-АНДЖЕЛЕС, Калифорния - 2 декабря 2009 года - Medal of Honor возвращается на передовую - теперь уже передовую современной войны. Впервые за десятилетнюю историю серии сюжет новой игры Medal of Honor не основывается на событиях Второ
11.11.2009 EA готовит анонс Medal of Honor

в в ближайшее время компания Electronic Arts намерена анонсировать следующую игру знаменитой серии Medal of Honor. Известно также, что новая игра призвана оживить серию, а ее действие будет ра
25.09.2008 Medal of Honor: Юбилейное издание

В следующем году серия Medal of Honor отпразднует свой 10-летний юбилей. Впервые игра появилась на PlayStation в 199
07.08.2008 Medal of Honor в Афганистане

Французский сайт jeuxvideo сообщает первые подробности о новой игре серии Medal of Honor. Информация была получена из опросника Еlectronic Аrts, разосланного некоторым
21.09.2007 Обзор Medal of Honor: Airborne. Будни десантника

лия. Наш сегодняшний гость – шутер от лос-анджелесского подразделения Electronic Arts под названием Medal of Honor: Airborne, который, как уверяют разработчики, является революционным. Так ли э
05.09.2007 Medal of Honor: Airborne в продаже

Состоялся североамериканский релиз шутера от первого лица Medal of Honor: Airborne для платформ РС и Xbox 360. Версия для PlayStation 3 выйдет в ноябре
24.08.2007 Medal of Honor: Airborne. Демо

Доступна для скачивания демоверсия шутера от первого лица Medal of Honor: Airborne от Electronic Arts. Скачать демо (1,27 ГБ) можно с сервера Боевого Н
10.08.2007 Medal of Honor: Airborne. Видео

ic Arts опубликовала новый видеоролик, демонстрирующий геймплей в многопользовательском режиме игры Medal of Honor: Airborne. Скачать ролик можно здесь (51,6 МБ). Medal of Honor: Airborn
03.08.2007 Medal of Honor: Airborne. Скриншоты

Опубликованы новые скриншоты из игры Medal of Honor: Airborne от Electronic Arts. Выйдет игра 28 августа этого года на платформах


Публикаций - 88, упоминаний - 153

Medal of Honor и организации, системы, технологии, персоны:

EA - Electronic Arts 1317 61
Honor - Shenzhen Zhixin New Information Technology 934 37
Danger Close Games - DreamWorks Interactive LLC - EA Los Angeles 34 18
EA DICE 165 13
The Farm 51 16 5
9594 5
Nvidia Corp 4002 5
Meta Platforms - Facebook 4621 3
Microsoft - Activision Blizzard 511 3
EA - Criterion Games - Criterion Studio - Criterion Software 33 2
Sony 6739 2
Ubisoft - Ubi Soft Entertainment 771 2
EA - BioWare 205 2
Infinity Ward 86 1
Starbreeze Studios 33 1
Spore 33 1
Game Mechanic Studios 2 1
Microsoft Corporation 25775 1
Intel Corporation 12811 1
Fortnite 95 1
Check Point Software Technologies 829 1
AMD - Advanced Micro Devices 4641 1
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1783 1
Nintendo 823 1
Epic Games 172 1
AMD Graphics Product Group - ATI 973 1
Blizzard Entertainment 343 1
Oculus VR 79 1
CyberInt 2 1
2K Games 215 1
EA Sports 71 1
NHL - National Hockey League - НХЛ - Национальная Хоккейная Лига 61 2
Hasbro 40 2
Lucasfilm Games - LucasArts Entertainment 54 1
LACC - Los Angeles Convention Center - Выставочный центр Лос-Анджелеса 10 1
Marriott Hotels - Marriott Grand - Courtyard by Marriott - Marriott Vacation Club - Marriott Aurora - JW Marriott - Marriott Marquis 129 1
Совкомбанк Совесть 279 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 1
Веста 52 1
U.S. Department of Defense - U.S. Army - Вооружённые силы США 103 20
U.S. Department of Defense - United States Army - Армия США - Сухопутные войска США 631 9
UK Government - Ministry of Defence - Министерство обороны Великобритании - Вооруженные силы Великобритании - UK British Armed Forces - Her Majesty’s Armed Forces - Her Majesty's Naval Service - UK Royal Air Force, RAF - Королевские военно-воздушные силы 139 1
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S&P Global - 451 Group - Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 1353 19
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7892 18
PC game - Shooter - Tacticool - Стрелялки - Шутер - жанр компьютерных игр 1104 11
Мультиплеер - multiplayer - многопользовательская игра - кооперативная игра - сетевая игра 903 9
PC game - Gameplay - Геймплей - игровой процесс - игровая механика 1509 5
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Пропускная способность - Bandwidth 1907 2
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Талибан 46 1
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Новый год - Новогодние каникулы - Дед Мороз 1918 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3789 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 1
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BBC Russian - Русская служба Би-би-си - Русская служба Британской вещательной корпорации 213 2
Nature 832 2
Paramount Skydance - Paramount Media Networks - Paramount Network - Nashville Network - National Network - New TNN - Viacom Media Networks - Spike TV - MTV Networks - MTV Entertainment Group 273 2
Vivendi SA - Vivendi Universal 332 1
JeuxVideo 2 1
Fox News Channel - FNC 42 1
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6095 1
NPD Group 140 1
Check Point Research - Check Point Malware and Vulnerability Research Group 57 1
Indiana University - Индианский университет - Университет штата Индиана 49 1
E3 - Electronic Entertainment Expo 104 1
NASCAR - National Association of Stock Car Auto Racing - Национальная ассоциация гонок серийных автомобилей 32 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 749 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 1
Gamescom - международная выставка компьютерных игр 60 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 1
Grammy - музыкальная премия американской Национальной академией искусства и науки звукозаписи (NARAS) - премия Грэмми 31 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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