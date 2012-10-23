Medal of Honor Warfighter в продаже Сегодня состоялся релиз шутера от первого лица Medal of Honor Warfighter от компании Electronic Arts и студии Danger Close.Medal of Honor

Medal of Honor: Warfighter. Релизный трейлер - Мультиплеер Компания Electronic Arts опубликовала новый видеоролик игры Medal of Honor Warfighter. Видео можно скачать с нашего сервера (41,5 МБ) или посмотреть здес

Бета-тест Medal of Honor: Warfighter для Xbox 360 уже скоро Компания Electronic Arts объявляет, что бета-тестирование мультиплеерной части шутера Medal of Honor: Warfighter для Xbox 360 стартует в ближайшую пятницу, 5 октября. Бета версия

Medal of Honor Warfighter: Охота на бен Ладена Оформившие предзаказа на Medal Of Honor Warfighter в качестве бонуса получат набор карт для сетевой игры "Охота", посв

Medal of Honor: Warfighter. Видео Компания Electronic Arts опубликовала новый видеоролик игры Medal of Honor Warfighter. Видео можно скачать с нашего сервера (53,4 МБ) или посмотреть здес

Medal of Honor Warfighter - Мультиплеер и Доступ к бете Battlefield 4 Компания Electronic Arts опубликовала новый видеоролик игры Medal of Honor Warfighter, в котором креативный директор мультиплеера Кристофер Бергквист (Kr

Medal of Honor: Warfighter. Видео Компания Electronic Arts опубликовала новый видеоролик игры Medal of Honor Warfighter, демонстрирующий новую многопользовательскую карту "Тунгаванские дж

Electronic Arts на Е3 2012 review - брифинга EA для аккредитованных на выставке E3 журналистов - выступил портал Origin. Представители прессы получат информацию о новых проектах ведущих игровых серий EA, включая Battlefield 3, Medal of Honor, Crysis 3, FIFA 13, Star Wars: The Old Republic, SimCity, а также демонстрирующие впервые долгожданные Dead Space 3 и Need for Speed Most Wanted от Criterion Games. На брифинге б

Medal of Honor: Warfighter. Видео Компания Electronic Arts опубликовала геймплейный видеоролик игры Medal of Honor Warfighter. Работает над проектом Danger Close Games. Релиз игры запланирован

Medal of Honor: Warfighter. Скриншоты В нашу галерею игры Medal of Honor Warfighter добавлены три скриншота. Работает над проектом Danger Close Games.

Medal of Honor: Warfighter в разработке Компания Electronic Arts анонсировала шутер Medal of Honor: Warfighter, релиз которой запланирован на октябрь этого года для РС, Xbox 360

Сиквел Medal of Honor в разработке Компания Electronic Arts удовлетворена результатами продаж шутера Medal of Honor, количество проданных копий которого достигло отметки в 5 млн. копий. Как сообщил на официальном сайте Medal of Honor Грег Гудич (Greg Goodrich), продюсер игры, студия Dan

Medal of Honor. Релизный трейлер Компания Electronic Arts опубликовала видеоролик, посвященный выходу шутера Medal of Honor на территории Северной Америки. Европейский релиз проекта состоится 15 октября. Скачать видео можно с нашего сервера (89 МБ).Новая часть серии Medal of Honor расскажет о м

Новый бета-клиент Medal of Honor Доступна для скачивания новая бета-версия игры Medal of Honor, открытое бкта тестирование которой стартует уже завтра, 4 октября и продлится по 7 октября. Главной целью тестирования разработчики называют определение нагрузки на сервера. Бет

Композотор для Medal of Honor ?", а также к мультфильму "Сезон охоты", стал автором саундтрека к грядущему шутеру от первого лица Medal of Honor.Напомним, что релиз проекта запланирован на 12 октября 2010 года в Северной Ам

Medal of Honor. Системные требования Объявлены системные требования для игры Medal of Honor, разработкой одиночной части которой занимается студия Danger Close (бывшая EA Los Angeles). За многопользовательскую часть отвечает студия EA DICE. Выпустит игру компания Electr

Открытый бета-тест Medal of Honor в октябре Компания Electronic Arts планирует провести второй этап бета-тестирования игры Medal of Honor. Открытый бета-тест будет длиться три дня - с 4 по 7 октября на двух картах в двух режимах многопользовательской игры. Напомним, что релиз проекта запланирован на 12 октября 2010

Medal of Honor. Скриншоты и видео Опубликованы новые скриншоты и видеоролик игры Medal of Honor, разработкой одиночной части которой занимается студия Danger Close (бывшая EA Los Angeles). За многопользовательскую часть отвечает студия EA DICE. Выпустит игру компания Electr

Medal of Honor. Скриншоты Опубликованы новые скриншоты из игры Medal of Honor, разработкой одиночной части которой занимается студия Danger Close (бывшая EA Los Angeles). За многопользовательскую часть отвечает студия EA DICE. Выпустит игру компания Electr

Общественность против Medal of Honor Компания Electronic Arts навлекла на себя резкую критику, связанную с использованием темы войны в Афганистане в грядущем шутере Medal of Honor. Особенно это относится к многопользовательской составляющей, где игрок может выбрать сторону Талибов.На телеканале Fox News в прошедший уикэнд выступила мать солдата, погибшего

Battlefield 3 в коробках Medal of Honor Electronic Arts, анонсируя специальное издание Medal of Honor Limited Edition, умолчала об интересном бонусе, который будет в коробках с игр

Linkin Park в Medal of Honor Группа Linkin Park, обладатель премии «Грэмми», возглавит саундтрек игры Medal of Honor с главной песней из нового альбома A Thousand Suns (альбом поступит в продажу 14 сентября). Композиция, получившая название The Catalyst, будет представлена в эксклюзивном ролике

Разработчики Medal of Honor меняют имя Отвечающая за разработку Medal of Honor часть студии EA Los Angeles становится отдельной группой в составе EALA и получает собственное имя - Danger Close. Никаких кадровых изменений смена вывески не несет. Напомним, чт

Medal of Honor Limited Edition Компания Electronic Arts анонсировала специальное издание Medal of Honor Limited Edition, которое будет продаваться ограниченным тиражом по цене обычно

Бета-тест Medal of Honor с 5 июля? На сайте Play.com появилась информация о том, что бета-тестирование шутера от первого лица Medal of Honor начнется 5 июля. Компания Electronic Arts пока никак не отреагировала на данную информацию. Напомним, что представители ЕА уже не раз заявляли, что бета-тестирование игры заплани

Medal of Honor. Скриншоты и видео Компания Electronic Arts опубликовала новый видеоролик и скриншоты шутера от первого лица Medal of Honor. Североамериканский релиз проекта состоится 12 октября этого года. В Европе продажи начнутся 15 октября. Игра выйдет для РС, Xbox 360 и PlayStation 3.Для одиночной кампании, созд

Дата выхода Medal of Honor Компания Electronic Arts объявила точную дату выхода шутера от первого лица Medal of Honor. Североамериканский релиз проекта состоится 12 октября этого года. В Европе продажи начнутся 15 октября. Игра выйдет для РС, Xbox 360 и PlayStation 3.Для одиночной кампании, созд

Medal of Honor. Скриншоты Electronic Arts опубликовала новые скриншоты из грядущего шутера Medal of Honor. Релиз проекта намечается этой осенью для платформ РС, Xbox 360 и PlayStation 3.Для одиночной кампании, созданием которой занимается студия EA Los Angeles, разработчики использую

Medal of Honor. Скриншоты На просторах сети появились пять скриншотов из грядущего шутера Medal of Honor от Electronic Arts. Релиз проекта намечается этой осенью для платформ РС, Xbox 360 и PlayStation 3.Для одиночной кампании, созданием которой занимается студия EA Los Angeles, раз

Medal of Honor в третьем квартале Компания Electronic Arts поделилась с общественностью графиком выхода игр на 2010 финансовый год. Согласно опубликованному плану, в третьем квартале мы увидим шутер Medal of Honor и новую часть футбольной серии FIFA. Не оставят в этом году без внимания и поклонников серий Sims и Need for Speed.Официальный план выхода игр от Electronic Arts:1 апреля - 30 ию

Два движка в Medal of Honor Стало известно, что шутер Medal of Honor от компании Electronic Arts будет использовать сразу два игровых движка. Для одиночной кампании, созданием которой занимается студия EA Los Angeles, разработчики используют прове

Medal of Honor. Официальный анонс ЛОС-АНДЖЕЛЕС, Калифорния - 2 декабря 2009 года - Medal of Honor возвращается на передовую - теперь уже передовую современной войны. Впервые за десятилетнюю историю серии сюжет новой игры Medal of Honor не основывается на событиях Второ

EA готовит анонс Medal of Honor в в ближайшее время компания Electronic Arts намерена анонсировать следующую игру знаменитой серии Medal of Honor. Известно также, что новая игра призвана оживить серию, а ее действие будет ра

Medal of Honor: Юбилейное издание В следующем году серия Medal of Honor отпразднует свой 10-летний юбилей. Впервые игра появилась на PlayStation в 199

Medal of Honor в Афганистане Французский сайт jeuxvideo сообщает первые подробности о новой игре серии Medal of Honor. Информация была получена из опросника Еlectronic Аrts, разосланного некоторым

Обзор Medal of Honor: Airborne. Будни десантника лия. Наш сегодняшний гость – шутер от лос-анджелесского подразделения Electronic Arts под названием Medal of Honor: Airborne, который, как уверяют разработчики, является революционным. Так ли э

Medal of Honor: Airborne в продаже Состоялся североамериканский релиз шутера от первого лица Medal of Honor: Airborne для платформ РС и Xbox 360. Версия для PlayStation 3 выйдет в ноябре

Medal of Honor: Airborne. Демо Доступна для скачивания демоверсия шутера от первого лица Medal of Honor: Airborne от Electronic Arts. Скачать демо (1,27 ГБ) можно с сервера Боевого Н

Medal of Honor: Airborne. Видео ic Arts опубликовала новый видеоролик, демонстрирующий геймплей в многопользовательском режиме игры Medal of Honor: Airborne. Скачать ролик можно здесь (51,6 МБ). Medal of Honor: Airborn