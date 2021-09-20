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Danger Close Games DreamWorks Interactive LLC EA Los Angeles

Danger Close Games - DreamWorks Interactive LLC - EA Los Angeles

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


20.09.2021 Intel перевербовала двух ценных сотрудников AMD, чтобы изгнать ее с рынка видеокарт 1
27.03.2019 «Величайшая в мире игровая компания» закрывает офис в Москве 1
23.10.2012 Medal of Honor Warfighter в продаже 1
11.07.2012 Medal of Honor: Warfighter. Видео 1
12.04.2012 Medal of Honor: Warfighter. Видео 1
11.04.2012 Medal of Honor: Warfighter. Скриншоты 1
25.02.2012 Medal of Honor: Warfighter в разработке 2
22.02.2011 Новая студия для Command & Conquer 1
19.02.2011 Сиквел Medal of Honor в разработке 1
25.09.2010 Medal of Honor. Системные требования 2
17.09.2010 Medal of Honor. Скриншоты и видео 2
18.08.2010 Medal of Honor. Скриншоты 2
23.07.2010 Разработчики Medal of Honor меняют имя 2
14.07.2010 Medal of Honor Limited Edition 1
15.05.2010 Medal of Honor. Скриншоты и видео 1
05.05.2010 Дата выхода Medal of Honor 1
16.03.2010 "Command & Conquer 4: Эпилог" в России 17 марта 1
11.03.2010 Medal of Honor. Скриншоты 1
18.02.2010 Medal of Honor. Скриншоты 1
26.01.2010 Два движка в Medal of Honor 1
03.12.2009 Medal of Honor. Официальный анонс 1
12.08.2009 Command & Conquer 4: Скриншоты 1
24.07.2009 Command & Conquer 4: Видео 1
09.07.2009 Command & Conquer 4: Анонс 1
26.01.2009 Red Alert 3 для PlayStation 3 1
14.02.2008 C&C: Red Alert 3 - Официальный анонс 1
12.02.2008 Cтивен Спилберг сделает BOOM BLOX для Wii 1
21.01.2008 Tiberium: Тизер-сайт и трейлер 1
18.12.2007 Tiberium официально анонсирован 1
16.07.2007 Две игры от Стивена Спилберга 1
28.11.2006 Gnomon School открывает онлайновое подразделение 1
23.11.2006 Превью Medal of Honor: Airborne. Раскрепощенный шутер 1
22.03.1999 Digimation, DreamWorks Interactive, Pandemic Studios и Valve лицензируют технологию обработки трехмерных объектов с сетчатой поверхностью Intel 1

Публикаций - 34, упоминаний - 39

Danger Close Games и организации, системы, технологии, персоны:

EA - Electronic Arts 1317 26
Honor - Shenzhen Zhixin New Information Technology 934 15
Intel Corporation 12811 2
Nintendo 823 2
Nvidia Corp 4002 2
Microsoft - Activision Blizzard 511 2
EA - Criterion Games - Criterion Studio - Criterion Software 33 1
Corel Corporation - MetaCreations 13 1
Autodesk Media and Entertainment - Discreet Logic - Kinetix 21 1
Hands-On Mobile - Mforma - nGame 8 1
Amazon Inc - Amazon.com 3277 1
AMD - Advanced Micro Devices 4641 1
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 947 1
Valve Software 254 1
Logitech 437 1
Ubisoft - Ubi Soft Entertainment 771 1
Sony Interactive Entertainment - Sony Computer Entertainment - Sony Computer Entertainment Europe, SCEE - Sony Computer Entertainment America, SCEA - Sony Computer Entertainment Inc, SCEI - Team Soho 238 1
EA - BioWare 205 1
Intel Architecture Group - Intel Architecture Business Group - Intel Architecture and Technologies Group - Intel Advanced Architecture Development Group 29 1
Amazon Games - Amazon Game Studios - Amazon Game Tech 3 1
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 3
Атриум ТЦ - Атриум ТРЦ - Атриум ТРК 13 1
Tesla Motors 461 1
NHL - National Hockey League - НХЛ - Национальная Хоккейная Лига 61 1
Universal Pictures - DreamWorks Animation LLC 61 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 1
Lucasfilm Games - LucasArts Entertainment 54 1
U.S. Department of Defense - United States Army - Армия США - Сухопутные войска США 631 4
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 264 1
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18329 15
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 1353 13
Мультиплеер - multiplayer - многопользовательская игра - кооперативная игра - сетевая игра 903 7
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7892 5
PC game - Gameplay - Геймплей - игровой процесс - игровая механика 1509 5
C&C - Command and Control server 94 3
PC game - Shooter - Tacticool - Стрелялки - Шутер - жанр компьютерных игр 1104 3
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 2
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта 4613 2
Графический редактор - Graphic Editor 116 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22559 1
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 5027 1
WMN - Wireless Mesh Network - Wi-Fi Mesh - Wi-Fi Certified EasyMesh 190 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10193 1
BIOS - Basic input-output system - БСВВ - Базовая система ввода-вывода 768 1
Blu-Ray Disc Association - Blu-ray Disc - формат оптического носителя - Bluray Ultra HD-диски 1528 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29698 1
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8515 1
Firmware - Прошивка - Встроенное программное обеспечение 2762 1
Cloud Games - MMO, MMOG - Massively Multiplayer Online Game - Массовая многопользовательская онлайн-игра 364 1
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 4280 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8650 1
Cloud Games - Cloud Gaming - Облачный гейминг - Облачные игры - Онлайн-игры - Игровые сервисы 1899 1
Видеоигры - Video game - видеоигровая индустрия 554 1
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6471 1
Компьютеризация - PC - Personal Computers - ПК - Персональные компьютеры 5500 1
Телепортация 76 1
Акустические устройства - Звуковая карта - звуковая плата - аудиокарта - sound card 197 1
Medal of Honor - Компьютерная игра (Шутер от первого лица) 88 18
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 4166 14
Microsoft Xbox 360 - Игровая приставка 3047 13
EA Command & Conquer - Компьютерная игра 134 10
EA Digital Illusions CE Frostbite 95 10
Epic Games - Unreal Engine 337 7
EA Dragon Age - компьютерная игра 95 2
Nintendo Wii - игровая консоль 760 2
EA - Tiburon Entertainment - EA Tiburon Zubo - EA Tiburon Mercenaries - EA Tiburon Skate It 3 1
Nvidia GeForce GTX 525 1
Microsoft Windows 7 2007 1
Microsoft Windows 16882 1
Microsoft Windows XP 2431 1
Nvidia GeForce - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 871 1
Microsoft Windows Vista Longhorn 1787 1
AMD Athlon - серия микропроцессоров 862 1
Statista 263 1
Microsoft DirectX 723 1
Overwatch - Компьютерная игра - "Шутер" от первого лица 29 1
Nvidia DLSS - Nvidia Deep Learning Super Sampling 48 1
Intel Core 2 Duo - Intel Core 2 Extreme - Intel Penryn - Intel Yonah - Intel Conroe 1009 1
EA Need for Speed - компьютерная игра 292 1
U.S. Department of Energy - ORNL Frontier - суперкомпьютер 89 1
Лиман - технологии обработки информации на основе сверхпроводящих кубитов 9 1
EA Mass Effect - компьютерная игра 135 1
EA SimCity - EA SimCity Societies - Micropolis - компьютерная игра 76 1
EA The Sims - компьютерная игра 169 1
EA Battlefield - Компьютерная игра 295 1
Nvidia GeForce GT 337 1
Intel AGP - Accelerated Graphics Port - Intel AGPset - ускоренный графический порт 259 1
AMD FSR - AMD FidelityFX Super Resolution 7 1
Age of Kings 2 1
Nintendo WiiConnect 3 1
Heroes of Might and Magic - Герои Меча и Магии - Компьютерная игра (пошаговая стратегия) 104 1
Spielberg Steven - Спилберг Стивен 44 2
Vega Ricardo - Вега Рикардо 5 2
Young Neil - Янг Нил 3 1
Bell Steve - Белл Стив 3 1
Bremer Andre - Бремер Андре 1 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 16
Россия - РФ - Российская федерация 166168 7
Европа 24964 6
Земля - планета Солнечной системы 10865 6
Америка Северная - Североамериканский регион 3414 6
Афганистан - Исламский Эмират Афганистан - Исламская Республика Афганистан 623 5
США - Калифорния 4829 4
США - Калифорния - Лос-Анджелес 818 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 2
Япония 13807 2
Средиземное море - Средиземноморье 204 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3134 1
Швеция - Королевство 3782 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 1
Китай - Шанхай 833 1
США - Техас 1048 1
Вторая мировая война - WWII - World War - the Second World War 660 6
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9107 4
Антитеррор - Терроризм - террористические акты - антитеррористические меры 1643 4
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 2
Астрономия - Astronomy - Астрофизика - Космическая физика - Наука о Вселенной, изучающая расположение, движение, структуру, происхождение и развитие небесных тел и систем 3814 2
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5884 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8073 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7529 1
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3354 1
Механика - раздел физики, наука, изучающая движение материальных тел и взаимодействие между ними 1666 1
Tom’s Hardware 600 1
TechSpot 188 1
Vivendi SA - Vivendi Universal 332 1
A.M.P.A.S. - Academy of Motion Picture Arts and Sciences - Американская академия кинематографических искусств и наук - Oscar Academy Awards - кинопремия Оскар 55 1
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